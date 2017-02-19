Avustralya, Uber sürücülerinin vergi ödemesine karar verdi

Uber aslında işveren tanımını farklı yönlere çekmeyi başarmış bir şirket zira çalışanları işe almıyor ve belirli özel durumların dışında, çalışanları işten çıkarmıyor. Bu nedenle Uber pek çok ülkede hizmet vergisi de ödemek durumunda kalmıyordu ancak görünen o ki şirket Avustralya yargısına göre taksi hizmeti veren bir kuruluş olarak sınıflandırılmış durumda. Bunun anlamı ise şirketi ve sürücüleri yeni vergiler bekliyor olabilir.

Dava 2015 yılında Uber sürücülerinin mal ve hizmet vergisine itiraz ettiği tarihe kadar uzanıyor. İlk etapta Avustralya Federal Mahkemesi Uber sürücülerini birer taksi şoförü; yolculuk hizmetini de taksi hizmeti olarak sınıflandırıp sürücülerin vergi ödemesi gerektiğine hükmetmişti. Uber ise bu karara itiraz ederek sürücülerin üniforma giymediklerini, taksi durağı kullanmadıklarını ve yollardan yolcu almadıklarını(sadece çağrı üzerine gittiklerini) belirterek taksi sürücüsü olarak nitelendirmenin hatalı olacağını ifade etmişti.

Uber, Amacı Dışında Kullanılıyor

Avustralya Federal Mahkemesi geçtiğimiz gün verdiği yeni kararla Uber’in itirazlarını reddetti ve sürücülerin taksi şoförü olarak vergi ödeme zorunluluğundan kurtulmak için Uber ile birlikte çalıştıklarını ve aslında pek çok Uber sürücüsünün uygulamayı taksi hizmeti gibi kullandığını gerekçe gösterdi. Bu kararın sonucunda, sürücüler artık Uber için ödedikleri komisyonun %10’unu mal ve hizmet vergisi olarak ödemek zorunda kalacak zira Uber yüklenici firma olarak addedildiğinden vergiden sadece sürücüler sorumlu durumda.

Uber’in bu karar karşısında itiraz edip etmeyeceği ya da sürücülere vergi konusunda ne derece yardımcı olacağı henüz bilinmiyor ancak şirket sözcüsü yaptığı açıklama ile kararı gözden geçirdiklerini ve mümkün olan en kısa sürede bilgi vereceklerini dile getirdi.

http://www.digitaltrends.com/cars/australia-uber-service-tax/