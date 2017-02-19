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Avustralya, Uber sürücülerinin vergi ödemesine karar verdi

Avustralya Federal Mahkemesi'nin verdiği karara göre kişisel taksi uygulaması Uber, diğer taksi durakları gibi bir taksi hizmeti sunuyor ve Uber sürücüleri vergi ödemek zorunda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Avustralya, Uber sürücülerinin vergi ödemesine karar verdi
 

Uber aslında işveren tanımını farklı yönlere çekmeyi başarmış bir şirket zira çalışanları işe almıyor ve belirli özel durumların dışında, çalışanları işten çıkarmıyor. Bu nedenle Uber pek çok ülkede hizmet vergisi de ödemek durumunda kalmıyordu ancak görünen o ki şirket Avustralya yargısına göre taksi hizmeti veren bir kuruluş olarak sınıflandırılmış durumda. Bunun anlamı ise şirketi ve sürücüleri yeni vergiler bekliyor olabilir.

Dava 2015 yılında Uber sürücülerinin mal ve hizmet vergisine itiraz ettiği tarihe kadar uzanıyor. İlk etapta Avustralya Federal Mahkemesi Uber sürücülerini birer taksi şoförü; yolculuk hizmetini de taksi hizmeti olarak sınıflandırıp sürücülerin vergi ödemesi gerektiğine hükmetmişti. Uber ise bu karara itiraz ederek sürücülerin üniforma giymediklerini, taksi durağı kullanmadıklarını ve yollardan yolcu almadıklarını(sadece çağrı üzerine gittiklerini) belirterek taksi sürücüsü olarak nitelendirmenin hatalı olacağını ifade etmişti.

Uber, Amacı Dışında Kullanılıyor 

Avustralya Federal Mahkemesi geçtiğimiz gün verdiği yeni kararla Uber’in itirazlarını reddetti ve sürücülerin taksi şoförü olarak vergi ödeme zorunluluğundan kurtulmak için Uber ile birlikte çalıştıklarını ve aslında pek çok Uber sürücüsünün uygulamayı taksi hizmeti gibi kullandığını gerekçe gösterdi. Bu kararın sonucunda, sürücüler artık Uber için ödedikleri komisyonun %10’unu mal ve hizmet vergisi olarak ödemek zorunda kalacak zira Uber yüklenici firma olarak addedildiğinden vergiden sadece sürücüler sorumlu durumda.

Uber’in bu karar karşısında itiraz edip etmeyeceği ya da sürücülere vergi konusunda ne derece yardımcı olacağı henüz bilinmiyor ancak şirket sözcüsü yaptığı açıklama ile kararı gözden geçirdiklerini ve mümkün olan en kısa sürede bilgi vereceklerini dile getirdi.


http://www.digitaltrends.com/cars/australia-uber-service-tax/ Yorum Yaz
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XPerience 2 yıl en beğenilen
Bana garip gelen şu: Türkiye'de de Avustralya'da da işi yapan asıl üst kurum kim? Uber. Über devlete kazanç vergisini ödüyorsa Uber adına çalışan sürücüler adına da ödemiş oluyor çünkü işletmeci kendisi. Daha neyin vergisi isteniyor taksi duraklarının yapısı farklı bu çakallık değil mi?
Yemeksepeti örneğine bakın evet dersiniz vergi alınması gerekir zaten. Neden; çünkü yemeksepeti aracı bir kuruluş restoranlar kendisine bağlı değil. Restoranlar komisyon öderken her faturada vergilerini ödüyorlar.
Bir de doğru karar denmesini anlamıyorum bu işi siz yapsanız isyan ederdiniz eminim. Olaya taraflı bakılıyor bence. Hala sert eleştirilmesi gereken bir durum Türkiye için. Avustralya'daki iç dinamikler farklıdır bilmiyorum.
Bana garip gelen şu: Türkiye'de de Avustralya'da da işi yapan asıl üst kurum kim? Uber. Über devlete kazanç vergisini ödüyorsa Uber adına çalışan sürücüler adın...
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shadowtr 2 yıl
Taksicilerden devlet kazanıyor ve Uber bu kazanca sekte vuruyorsa, her hükümet yavaş yavaş buna engel olmaya yada eşit şartlara indirmeye çalışır. Bir taksi plakası yerine göre milyonlar ederken Uber ile aynı işi ücretsiz bir şekilde yapmaya kim izin verir ki?
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Kerim5100 2 yıl
İşinde iyi olanlar hep devlete takılır bunda mantık aranmaz :D
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XPerience 2 yıl en beğenilen
Bana garip gelen şu: Türkiye'de de Avustralya'da da işi yapan asıl üst kurum kim? Uber. Über devlete kazanç vergisini ödüyorsa Uber adına çalışan sürücüler adına da ödemiş oluyor çünkü işletmeci kendisi. Daha neyin vergisi isteniyor taksi duraklarının yapısı farklı bu çakallık değil mi?
Yemeksepeti örneğine bakın evet dersiniz vergi alınması gerekir zaten. Neden; çünkü yemeksepeti aracı bir kuruluş restoranlar kendisine bağlı değil. Restoranlar komisyon öderken her faturada vergilerini ödüyorlar.
Bir de doğru karar denmesini anlamıyorum bu işi siz yapsanız isyan ederdiniz eminim. Olaya taraflı bakılıyor bence. Hala sert eleştirilmesi gereken bir durum Türkiye için. Avustralya'daki iç dinamikler farklıdır bilmiyorum.
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BekirTemel 2 yıl
TR de uber kullanıcılarına ceza verilmesi çok sert eleştirilmişti, şimdi buna ne demek kazım? Demek ki bir sebebi varmış.
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sniper23 2 yıl BekirTemel
BekirTemel

TR de uber kullanıcılarına ceza verilmesi çok sert eleştirilmişti, şimdi buna ne demek kazım? Demek ki bir sebebi varmış.


Bu Uber'in olayı dünyanın her yerinde oluyor. Bunun sebebi Vergi vermemesi ve tabi ki milleti daha pahalıya götüren taksiciler. Fransa'dan tutta ABD Los Angeles'a kadar her yerde davalar ile uğraşıyorlar
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WB 2 yıl
Dogru karar
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