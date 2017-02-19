Avustralya, Uber sürücülerinin vergi ödemesine karar verdi

Dava 2015 yılında Uber sürücülerinin mal ve hizmet vergisine itiraz ettiği tarihe kadar uzanıyor. İlk etapta Avustralya Federal Mahkemesi Uber sürücülerini birer taksi şoförü; yolculuk hizmetini de taksi hizmeti olarak sınıflandırıp sürücülerin vergi ödemesi gerektiğine hükmetmişti. Uber ise bu karara itiraz ederek sürücülerin üniforma giymediklerini, taksi durağı kullanmadıklarını ve yollardan yolcu almadıklarını(sadece çağrı üzerine gittiklerini) belirterek taksi sürücüsü olarak nitelendirmenin hatalı olacağını ifade etmişti.
Uber, Amacı Dışında Kullanılıyor
Avustralya Federal Mahkemesi geçtiğimiz gün verdiği yeni kararla Uber’in itirazlarını reddetti ve sürücülerin taksi şoförü olarak vergi ödeme zorunluluğundan kurtulmak için Uber ile birlikte çalıştıklarını ve aslında pek çok Uber sürücüsünün uygulamayı taksi hizmeti gibi kullandığını gerekçe gösterdi. Bu kararın sonucunda, sürücüler artık Uber için ödedikleri komisyonun %10’unu mal ve hizmet vergisi olarak ödemek zorunda kalacak zira Uber yüklenici firma olarak addedildiğinden vergiden sadece sürücüler sorumlu durumda.
Uber’in bu karar karşısında itiraz edip etmeyeceği ya da sürücülere vergi konusunda ne derece yardımcı olacağı henüz bilinmiyor ancak şirket sözcüsü yaptığı açıklama ile kararı gözden geçirdiklerini ve mümkün olan en kısa sürede bilgi vereceklerini dile getirdi.
http://www.digitaltrends.com/cars/australia-uber-service-tax/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yemeksepeti örneğine bakın evet dersiniz vergi alınması gerekir zaten. Neden; çünkü yemeksepeti aracı bir kuruluş restoranlar kendisine bağlı değil. Restoranlar komisyon öderken her faturada vergilerini ödüyorlar.
Bir de doğru karar denmesini anlamıyorum bu işi siz yapsanız isyan ederdiniz eminim. Olaya taraflı bakılıyor bence. Hala sert eleştirilmesi gereken bir durum Türkiye için. Avustralya'daki iç dinamikler farklıdır bilmiyorum.