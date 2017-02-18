Fukushima reaktörüne giren ikinci robot kurtarılamadı

Kuyruk ve ayak yapısı nedeniyle ‘’akrep’’ olarak adlandırılan robotun görevi erimiş nükleer madde olduğu düşünülen bölgenin alt kısımlarını inceleme ve radyasyon seviyesi hakkında bilgi vermekti ancak robotun tank paletine benzer dişlilerinden birisi hedefine sadece 10 metre kalmışken sıkıştı ve robot ilerleyemedi. Robotun durmasına neden olan şeyin radyasyon seviyesi mi yoksa enkaz mı olduğundan tam anlamıyla emin olamayan TEPCO, robotun operatörle olan bağlantı kablosunu kesmeye ve robotu enkazda bırakmaya karar verdi.
Toshiba tarafından üretilen akreple birlikte bugüne kadar Daiichi Nükleer Santrali’ne girip görevini tamamlayamadan zarar gören robotların sayısı 7’ye yükselirken son 1 hafta içinde ikinci robot inceleme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmış oldu.
TEPCO; Daiichi’deki 4 reaktörden üçünün içindeki erimiş radyoaktif maddeleri temizlemeyi halen başaramamış olsa da TEPCO yetkilileri, reaktörlerin dışında ölçülen radyasyon seviyelerin tehlikeli olmadığını ve halkın risk altında olmadığını belirtti.
http://www.theverge.com/2017/2/17/14652274/fukushima-nuclear-robot-power-plant-radiation-decomission-tepco Yorum Yaz Paylaş Tweetle
buradaki esas konu nükleer gücün ülkelere göre ayrımı olamaz
japonlar çok akıllı peki akıllılar idi neden başlarına geldi?
demekki bizden daha aptallarmış sebebiyse maddenin yapısını bozuyor oluşları
nükleer güç insanoğlunu aşıyor facia yaşanmasınada gerek yoktur her türlü pisliği var
fakat benim hiç korkum yoktur doğayı istedikleri gibi öldürebilirler zira kıyamete fazla bir zaman kalmadı
teknoloji teknoloji dediniz alın size teknoloji milyonlarca sene süregelen doğayı insanoğlu 100 senede bozguna uğrattı bir 1000 sene daha yaşayacağımızı sanıyorsanız büyük hayal peşindesiniz
öyle aya marsa gideriz oralarda koloni kurarız diyorsanız daha büyük bir hayalperest olduğunuzu söylerim hazırkinin içine et sonra ayda marsta hayat bul yok öyle yağma
Hele hele Tayyip Erdoğan'ın hayallerini süsleyen dinci ve kinci İmamHatip mezunları ile hayatta olacak iş değil. Sonumuz hayır olsun. AKP'siz yıllar dileğiyle..
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