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Fukushima reaktörüne giren ikinci robot kurtarılamadı

Japon yetkililerin 2 numaralı reaktör odasına gönderdiği ikinci robot, enkazda sıkıştı ve yetkililer amacına ulaşamayan robotun operatörle olan bağlantısını kesmek zorunda kaldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Fukushima reaktörüne giren ikinci robot kurtarılamadı
 

Geçtiğimiz hafta Japon yetkililer 2011’de yaşanan deprem ve tsunami felaketinin ardından ilk kez bir robotu Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’nin iki numaralı reaktör odasına yollamış ancak yaklaşık 2 saat sonra önce kameraları daha sonra diğer fonksiyonları zarar gören robot apar topar geri çağrılmıştı. Tokyo Elektrik Şirketi(TEPCO)’nin reaktöre yolladığı ikinci robot ise ilki kadar şanslı değildi ve reaktör odasından çıkmayı başaramadı.

Kuyruk ve ayak yapısı nedeniyle ‘’akrep’’ olarak adlandırılan robotun görevi erimiş nükleer madde olduğu düşünülen bölgenin alt kısımlarını inceleme ve radyasyon seviyesi hakkında bilgi vermekti ancak robotun tank paletine benzer dişlilerinden birisi hedefine sadece 10 metre kalmışken sıkıştı ve robot ilerleyemedi. Robotun durmasına neden olan şeyin radyasyon seviyesi mi yoksa enkaz mı olduğundan tam anlamıyla emin olamayan TEPCO, robotun operatörle olan bağlantı kablosunu kesmeye ve robotu enkazda bırakmaya karar verdi.

Toshiba tarafından üretilen akreple birlikte bugüne kadar Daiichi Nükleer Santrali’ne girip görevini tamamlayamadan zarar gören robotların sayısı 7’ye yükselirken son 1 hafta içinde ikinci robot inceleme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmış oldu.

TEPCO; Daiichi’deki 4 reaktörden üçünün içindeki erimiş radyoaktif maddeleri temizlemeyi halen başaramamış olsa da TEPCO yetkilileri, reaktörlerin dışında ölçülen radyasyon seviyelerin tehlikeli olmadığını ve halkın risk altında olmadığını belirtti.


http://www.theverge.com/2017/2/17/14652274/fukushima-nuclear-robot-power-plant-radiation-decomission-tepco Yorum Yaz
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BekiRoRo 2 yıl en beğenilen
Dünyanın en zeki ve çalışkan ırkı bile başaramazken en tembel ırkı dünya çapında felakate neden olur
9 Yanıt Yanıtla +131
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HasMachate 2 yıl
Bizde olsa ilk insan gonderilir Robotun maliyeti yuksek diye
2 Yanıt Yanıtla +116
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DennisLars 2 yıl
Ya ne nükleeri kardeşim bizimkiler elektiriği düzgün dağıtamıyor daha nükleer sonu olur bu ülkenin
Yanıtla +83
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1 Avatar
TheDenier 2 yıl
Radyasyonun elektronik devrelere nasıl zarar verdiğini bilen birisi bana açıklayabilir mi?
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RavenoLL 2 yıl
Allah rahmet eylesin
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
Bizdeki bu malum reaktör işi ne durumda bilen eden var mı ben hiç bakmadım takipte etmedim acaba ne oldu.Ancak bir şeyler tetikleyince aklımıza geliyor yada bir musibet
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snomask 2 yıl
bizde robot yapabilecek kimse de yok. bir patlasa neremizde patlayacak acaba
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Captain_Ivy 2 yıl
Reaktörün içi robot çöplüğüne dönecek yakında..
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illüminati 2 yıl
çernobil faciasında insanları göndermişlerdi halen yaşayanlar var kötü hastalıklarla boğuşuyorlar yani radyasyonun etkileriyle
buradaki esas konu nükleer gücün ülkelere göre ayrımı olamaz
japonlar çok akıllı peki akıllılar idi neden başlarına geldi?
demekki bizden daha aptallarmış sebebiyse maddenin yapısını bozuyor oluşları
nükleer güç insanoğlunu aşıyor facia yaşanmasınada gerek yoktur her türlü pisliği var
fakat benim hiç korkum yoktur doğayı istedikleri gibi öldürebilirler zira kıyamete fazla bir zaman kalmadı
teknoloji teknoloji dediniz alın size teknoloji milyonlarca sene süregelen doğayı insanoğlu 100 senede bozguna uğrattı bir 1000 sene daha yaşayacağımızı sanıyorsanız büyük hayal peşindesiniz
öyle aya marsa gideriz oralarda koloni kurarız diyorsanız daha büyük bir hayalperest olduğunuzu söylerim hazırkinin içine et sonra ayda marsta hayat bul yok öyle yağma
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DH Misafiri 2 yıl
Aynen :D Derler ben nefesimi tutarım zarar vermez bana
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kültürlü cingen 2 yıl
Arkadaşlar nükleer faydalı yanları ağır basan bi teknoloji. Ama, Türk milleti benliğini kaybedip emeğiyle çalışanı değil de dayısı olanları en yukarıya çıkardığı için bu işi Türkiye'de emin ellerde yapamayız.
Hele hele Tayyip Erdoğan'ın hayallerini süsleyen dinci ve kinci İmamHatip mezunları ile hayatta olacak iş değil. Sonumuz hayır olsun. AKP'siz yıllar dileğiyle..
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savarog 2 yıl
Fukushima nükleer santralinin hikayesi için şu belgesel izlenmeli.
youtube.com/...
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haydarkarapuar 2 yıl
robotuda mı radyasyon çarpıyor
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