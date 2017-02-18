Fukushima reaktörüne giren ikinci robot kurtarılamadı

yaklaşık 2 saat sonra önce kameraları daha sonra diğer fonksiyonları zarar gören robot apar topar geri çağrılmıştı. Tokyo Elektrik Şirketi(TEPCO)’nin reaktöre yolladığı ikinci robot ise ilki kadar şanslı değildi ve reaktör odasından çıkmayı başaramadı. Geçtiğimiz hafta Japon yetkililer 2011’de yaşanan deprem ve tsunami felaketinin ardından ilk kez bir robotu Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’nin iki numaralı reaktör odasına yollamış ancakönce kameraları daha sonra diğer fonksiyonları zarar gören robot apar topar geri çağrılmıştı. Tokyo Elektrik Şirketi(TEPCO)’nin reaktöre yolladığı ikinci robot ise ilki kadar şanslı değildi ve reaktör odasından çıkmayı başaramadı.

Kuyruk ve ayak yapısı nedeniyle ‘’akrep’’ olarak adlandırılan robotun görevi erimiş nükleer madde olduğu düşünülen bölgenin alt kısımlarını inceleme ve radyasyon seviyesi hakkında bilgi vermekti ancak robotun tank paletine benzer dişlilerinden birisi hedefine sadece 10 metre kalmışken sıkıştı ve robot ilerleyemedi. Robotun durmasına neden olan şeyin radyasyon seviyesi mi yoksa enkaz mı olduğundan tam anlamıyla emin olamayan TEPCO, robotun operatörle olan bağlantı kablosunu kesmeye ve robotu enkazda bırakmaya karar verdi.

Toshiba tarafından üretilen akreple birlikte bugüne kadar Daiichi Nükleer Santrali’ne girip görevini tamamlayamadan zarar gören robotların sayısı 7’ye yükselirken son 1 hafta içinde ikinci robot inceleme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmış oldu.

TEPCO; Daiichi’deki 4 reaktörden üçünün içindeki erimiş radyoaktif maddeleri temizlemeyi halen başaramamış olsa da TEPCO yetkilileri, reaktörlerin dışında ölçülen radyasyon seviyelerin tehlikeli olmadığını ve halkın risk altında olmadığını belirtti.

http://www.theverge.com/2017/2/17/14652274/fukushima-nuclear-robot-power-plant-radiation-decomission-tepco