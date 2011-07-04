Avusturya'nın en hızlı süper bilgisayarına AMD'nin Opteron işlemcileri güç veriyor

Avusturya'nın en hızlı süper bilgisayarı Vienna Scientific Cluster 2 ya da kısa adıyla VSC-2 tanıtıldı. Viyana Teknoloji Üniversitesi ve Biyana Üniversitesi'nin ortak projesi olarak geliştirilen süper bilgisayarı, Alman Megware firması inşa etti. Dünyanın en hızlı 500 süper bilgisayarını sıralayan TOP500 listesine 56. sıradan giren VSC-2'ye tam 21 bin adet AMD Opteron işlemci çekirdeği güç veriyor.





Yetkililer tarafından açıklanan bilgilere göre en yüksek işlem gücü 185 TeraFLOP olan sistemde 1314 adet işlem nodu bulunuyor ve her nod üzerinde 2.2GHz'de çalışan 8 çekirdekli Opteron 6132HE işlemcisinin çiftine yer veriliyor. Nodların Infiniband QDR arabağlantı teknolojisiyle bağlandığı süper bilgisayarı serin tutmak içinse özel olarak tasarlanan donanımsal su soğutma kabinleri kullanılıyor.





4.2 milyon Avro'ya mal olan VSC-2, Acer'ın Tayvan'da kurduğu süper bilgisayardan sonra sadece birkaç hafta içerisinde tanıtılan AMD tabanlı ikinci süper bilgisayar oldu.