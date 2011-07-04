Avusturya'nın en hızlı süper bilgisayarına AMD'nin Opteron işlemcileri güç veriyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Avusturya'nın en hızlı süper bilgisayarı Vienna Scientific Cluster 2 ya da kısa adıyla VSC-2 tanıtıldı. Viyana Teknoloji Üniversitesi ve Biyana Üniversitesi'nin ortak projesi olarak geliştirilen süper bilgisayarı, Alman Megware firması inşa etti. Dünyanın en hızlı 500 süper bilgisayarını sıralayan TOP500 listesine 56. sıradan giren VSC-2'ye tam 21 bin adet AMD Opteron işlemci çekirdeği güç veriyor.
Yetkililer tarafından açıklanan bilgilere göre en yüksek işlem gücü 185 TeraFLOP olan sistemde 1314 adet işlem nodu bulunuyor ve her nod üzerinde 2.2GHz'de çalışan 8 çekirdekli Opteron 6132HE işlemcisinin çiftine yer veriliyor. Nodların Infiniband QDR arabağlantı teknolojisiyle bağlandığı süper bilgisayarı serin tutmak içinse özel olarak tasarlanan donanımsal su soğutma kabinleri kullanılıyor.
4.2 milyon Avro'ya mal olan VSC-2, Acer'ın Tayvan'da kurduğu süper bilgisayardan sonra sadece birkaç hafta içerisinde tanıtılan AMD tabanlı ikinci süper bilgisayar oldu.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunda Crysis kac fps veriyordur? :)
Haberde 21bin AMD Opteron işlemcisi yazıyor ama benim anladığım kadarıyla 21024 çekirdek nevcut. Yani 1314 adet işlem nodu her birinde 2 tane işlemci olmak üzere 2628 adet AMD 6132HE işlemcisi ve her işlemcide 8 çekirdek olduğu için 21024 çekirdek. Yanlışmıyım?
Evet, aynen öyle ilk 20 süper bilgisayar bakarsanız hangi ülkelere ait oldugunu görebilirsiniz.
Odtu ; Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Projesi ,2005 yılında TOP500 süperbilgisayar sıralamasın da 353. sıradan yer edinmiş..Gönül ister ki 2011 yılın da ilk 20 yer alabilseydik..