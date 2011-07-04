Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avusturya'nın en hızlı süper bilgisayarına AMD'nin Opteron işlemcileri güç veriyor

7 yıl
8,9b
1
14
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Avusturya'nın en hızlı süper bilgisayarı Vienna Scientific Cluster 2 ya da kısa adıyla VSC-2 tanıtıldı. Viyana Teknoloji Üniversitesi ve Biyana Üniversitesi'nin ortak projesi olarak geliştirilen süper bilgisayarı, Alman Megware firması inşa etti. Dünyanın en hızlı 500 süper bilgisayarını sıralayan TOP500 listesine 56. sıradan giren VSC-2'ye tam 21 bin adet AMD Opteron işlemci çekirdeği güç veriyor.

Yetkililer tarafından açıklanan bilgilere göre en yüksek işlem gücü 185 TeraFLOP olan sistemde 1314 adet işlem nodu bulunuyor ve her nod üzerinde 2.2GHz'de çalışan 8 çekirdekli Opteron 6132HE işlemcisinin çiftine yer veriliyor. Nodların Infiniband QDR arabağlantı teknolojisiyle bağlandığı süper bilgisayarı serin tutmak içinse özel olarak tasarlanan donanımsal su soğutma kabinleri kullanılıyor. 

4.2 milyon Avro'ya mal olan VSC-2, Acer'ın Tayvan'da kurduğu süper bilgisayardan sonra sadece birkaç hafta içerisinde tanıtılan AMD tabanlı ikinci süper bilgisayar oldu. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alpa07 7 yıl
bendede var birtane.crysis 650 fps ile oynuyorum.aylık çektiği elektril 4500 megawatt çekiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 7 yıl
Tebrik ederiz , biz de yapmalıyız bu tarz girişimler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ffaaiikkk 7 yıl
umutarslan.com
crysis açıyor mu espirisini kim yapacak merak ediyorum.

Bunda Crysis kac fps veriyordur? :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
t3 7 yıl
tam 21 bin adet AMD Opteron işlemci çekirdeği güç veriyor.


Haberde 21bin AMD Opteron işlemcisi yazıyor ama benim anladığım kadarıyla 21024 çekirdek nevcut. Yani 1314 adet işlem nodu her birinde 2 tane işlemci olmak üzere 2628 adet AMD 6132HE işlemcisi ve her işlemcide 8 çekirdek olduğu için 21024 çekirdek. Yanlışmıyım?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
müntekim 7 yıl
Süper bilgisayar tamamen para ile doğru orantılı bişey zaten adamlar ihtiyaçtan kuruyor gövde gösterisi değil bunlar
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yigit_dmr 7 yıl müntekim
müntekim
Süper bilgisayar tamamen para ile doğru orantılı bişey zaten adamlar ihtiyaçtan kuruyor gövde gösterisi değil bunlar

Evet, aynen öyle ilk 20 süper bilgisayar bakarsanız hangi ülkelere ait oldugunu görebilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 7 yıl
crysis açıyor mu espirisini kim yapacak merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 7 yıl
benim evdede süper bir bilgisayarım var önemli olan bakış açısı değilmi
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 7 yıl
Adamlar sürekli süper bilgisayar kuruyor biz bakıyoruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Momo-Oz 7 yıl
Odtü'de var bitane süper bilgisayar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yigit_dmr 7 yıl Momo-Oz
Momo-Oz
Odtü'de var bitane süper bilgisayar

Odtu ; Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Projesi ,2005 yılında TOP500 süperbilgisayar sıralamasın da 353. sıradan yer edinmiş..Gönül ister ki 2011 yılın da ilk 20 yer alabilseydik..
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yigit_dmr 7 yıl
Merak ettim de ülkemizin süper bilgisayarda ki son durumu nedir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8940 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, amd ve süper bilgisayar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1: MSI GT 680R "Oyunculara Özel Dizüstü Bilgisayar" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim