Canon’un yeni tam kare aynasız makinesi EOS RP duyuruldu

Canon’nun tam kare aynasız fotoğraf makinesi EOS R için daha kompakt bir versiyon hazırladığı bir süredir dile getiriliyordu. Bu hafta Canon EOS RP tanıtılarak iddialar doğrulanmış oldu. Canon EOS RP abisine göre biraz daha düşük fiyata satılacak.

Canon EOS RP özellikleri ve fiyatı

Daha küçük 26.2MP çözünürlüğünde tam kare CMOS sensör barındıran Canon EOS RP, abisi ile aynı Digic 8 görüntü işlemcisinden gücünü alıyor. Sadece gövde olarak 485 gram ağırlığa sahip olan makine yine abisinden daha hafif.

Ayrıca Bkz.

"Sony Xperia 10 serisi detaylanıyor"

4K videoyu 24 kare saniyede destekleyen makinenin tam sensör okuması mevcut değil zira firma aşırı ısınmadan kaçınmaya çalışmış. ISO aralığı 100-40000 arasında iken 50-102000 olarak genişletilebiliyor. Sensör Dual Pixel otomatik odaklama odaklama ile desteklenmiş.

WiFi ve Bluetooth ile uzaktan kontrol edilebilen makine USB Tip-C girişi, UHS II SD kart slotu, HDMI, 3.5mm kulaklık ve mikrofon girişlerine sahip. Elektronik vizör 2.36 milyon noktalı iken 3 inçlik arka ekran ise dokunmatik.

Canon EOS RP için sadece gövde olarak 1200$ fiyat etiketi belirlenmiş. 24-105mm RF lens ile birlikte 2399$ seviyesine ulaşıyor. Satışlar Mart ayında başlıyor. Firma ayrıca yıl sonuna kadar EOS R ve EOS RP için 5 farklı RF lensini daha piyasaya sürecek.