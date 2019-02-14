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Canon’un yeni tam kare aynasız makinesi EOS RP duyuruldu

Canon EOS R tam kare aynasız modelinden daha küçük ve hafif bir seçenek arayanlara yeni Canon EOS RP modeli sunulmuş durumda. Yeni model biraz daha düşük sensöre sahip.
3 ay
5,7b
1
14
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Canon’nun tam kare aynasız fotoğraf makinesi EOS R için daha kompakt bir versiyon hazırladığı bir süredir dile getiriliyordu. Bu hafta Canon EOS RP tanıtılarak iddialar doğrulanmış oldu. Canon EOS RP abisine göre biraz daha düşük fiyata satılacak.

Canon EOS RP özellikleri ve fiyatı

Daha küçük 26.2MP çözünürlüğünde tam kare CMOS sensör barındıran Canon EOS RP, abisi ile aynı Digic 8 görüntü işlemcisinden gücünü alıyor. Sadece gövde olarak 485 gram ağırlığa sahip olan makine yine abisinden daha hafif.

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4K videoyu 24 kare saniyede destekleyen makinenin tam sensör okuması mevcut değil zira firma aşırı ısınmadan kaçınmaya çalışmış. ISO aralığı 100-40000 arasında iken 50-102000 olarak genişletilebiliyor. Sensör Dual Pixel otomatik odaklama odaklama ile desteklenmiş.

WiFi ve Bluetooth ile uzaktan kontrol edilebilen makine USB Tip-C girişi, UHS II SD kart slotu, HDMI, 3.5mm kulaklık ve mikrofon girişlerine sahip. Elektronik vizör 2.36 milyon noktalı iken 3 inçlik arka ekran ise dokunmatik.

Canon EOS RP için sadece gövde olarak 1200$ fiyat etiketi belirlenmiş. 24-105mm RF lens ile birlikte 2399$ seviyesine ulaşıyor. Satışlar Mart ayında başlıyor. Firma ayrıca yıl sonuna kadar EOS R ve EOS RP için 5 farklı RF lensini daha piyasaya sürecek.

 

https://www.engadget.com/2019/02/13/canon-eos-rp-full-frame-mirrorless-affordable-camera/ Yorum Yaz
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cancanax 3 ay en beğenilen
Uzak durun....6d2 nin aynasızı...belki memleketim dışında fiyatlandırma bandında alıcı bulabilir ama yurdum şartlarında çok gereksiz faydasız amaçsız bir cihaz...gerçi niyeti olan da varmıdır bilmem ama ben uyarımı yapayım...
Uzak durun....6d2 nin aynasızı...belki memleketim dışında fiyatlandırma bandında alıcı bulabilir ama yurdum şartlarında çok gereksiz faydasız amaçsız bir cihaz....
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Arranger. 3 ay
Iso performansı güzel. forum.donanimhaber.com/...
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Fenomenon 3 ay
daha önce de yazmıştım şimdi de yazıyım. Canon aynasızlar için özel olarak lens çıkartmadığı sürece aynasız almanın fazla mantığı yok. Adaptörle eski lensler takılıyor ancak o zaman da makine çok büyümüş oluyor.
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ism72 3 ay Fenomenon
Aynasızlar için sürüyle özel lensi var:) EF-M mount ve RF mount olarak arayın.
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Father Torque 3 ay Fenomenon
Halihzırdaki RF bayonet için çıkarılmış olan
-RF 50mm f/1.2L USM
-RF 35mm f/1.8 IS Macro STM
-RF 24-105mm f/4L IS USM
-RF 28-70mm f/2L USM
yanında şu lensler de yakında satışa sunulacakmış:
-RF 85mm F1.2 L USM
-RF 85mm F1.2 L USM DS
-RF 24-70mm F2.8 L IS USM
-RF 15-35mm F2.8 L IS USM
-RF 70-200mm F2.8 L IS USM
-RF 24-240mm F4-6.3 IS USM
Şimdiden güzel bir lens çeşitliliği bence hazırlanmış durumda.
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Mr. Jingles 3 ay Fenomenon
DSLR makineler varken şahsen bunlara para vermek mantıksızlıktan başka bir şey değil.
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cancanax 3 ay en beğenilen
Uzak durun....6d2 nin aynasızı...belki memleketim dışında fiyatlandırma bandında alıcı bulabilir ama yurdum şartlarında çok gereksiz faydasız amaçsız bir cihaz...gerçi niyeti olan da varmıdır bilmem ama ben uyarımı yapayım...
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Father Torque 3 ay
Fiyatlarla ilgili bir düzeltme yapalım:
- Gövde + EF-EOS R adaptörü (99$) + Extension Grip (79$) = 1.299$
- Gövde + EF-EOS R adaptörü (99$) + Extension Grip (79$) + Canon EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM Lens = 1.699$
- Gövde + EF-EOS R adaptörü (99$) + Extension Grip (79$) + Canon RF 24-105mm F4 L IS Lens = 2.199$
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ezimuse 3 ay
İyi ki 5d, 7d ve 1d serisinde 4 yılda bir cihaz çıkartıyor.
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