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Aynasız sistem fotoğraf makineleri hedef alınarak hazırlanan flaş sistemi FlashQ, aradığı desteği buldu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Aynasız sistem fotoğraf makineleri hedef alınarak hazırlanan flaş sistemi FlashQ, aradığı desteği buldu
Kickstarter'a benzeyen yapısıyla tanıdığımız Indiegogo üzerinde başlatılan güncel projelerden FlashQ, site üzerinde koyduğu 25,000$ hedefi toplamayı başardı.
Daha çok kompakt boyutlu aynasız ve giriş seviyesi DSLR fotoğraf makineleri (Lumix / Olympus, Fujifilm, Pentax, Samsung, Nikon, Canon, Sony HotShoe desteği) için hazırlanan kablosuz flaş sistemi FlashQ, makinenin HotShoe yuvası ile harici tepe flaşların altına takılarak 2.4 GHz kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden çalışma gösteriyor. Temel olarak harici tepe flaşların fiziksel bağlantı olmadan kamera dışında patlatılmasına imkan tanıyan FlashQ sistemi, ufak boyutlu birimleriyle özellikle aynasız fotoğraf makinelerinin boyut avantajını bozmuyor ve ufak boyutlu tepe flaşlar ile her zaman kullanılabilecek bir yapı sağlıyor. TTL desteği bulunmayan FlashQ, kişilere maksimum 1/250 saniye flaş senkron hızı sunuyor ve belirtildiği kadarıyla sekiz farklı alıcıyla bağlantı kurarak (Otomatik kanal seçme özelliği) çoklu kullanım sağlayabiliyor. Mavi, beyaz, pembe ve siyah gibi farklı seçenekleriyle herkese hitap eden sistem, üzerinden durum hakkında bilgi veren LED ışık sistemi ve güç ile test butonları taşıyor. 20 metre çalışma mesafesi veren FlashQ, 25x25x15mm boyuta, değiştirilebilir CR2302 piliyle 6 ay bekleme ile 100,000 çekim ömrüne ve ekstra bağlantılar için PC Sync kablo desteğine sahip.
Indiegogo üzerinde yapılacak uluslararası kargo dahil 39$ (Bir alıcı bir verici) ve 55$ (Bir verici iki alıcı) bağış seçenekleri ile 2014 Eylül ayında elde edilebilen FlashQ sistemini tanıtan oldukça açıklayıcı videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Aynasız sistem fotoğraf makineleri hedef alınarak hazırlanan flaş sistemi FlashQ, aradığı desteği buldu

http://www.dpreview.com/news/2014/05/07/flashq-the-little-cube-for-flash-photography?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_0 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
matmuhendisi 5 yıl
Indiegogo üzerinde yapılacak uluslararası kargo dahil 39$ (Bir alıcı bir verici) ve 55$ (Bir verici iki alıcı)
Surayı anlayamadım yani söyle mi 55 dolar veriyoruz 2 tane alıyoruz ?
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