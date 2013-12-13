Aynasız sistemler için dünyanın en hızlı lensi duyuruldu: Ibelux 40mm f/0.85

İlk tanıtımı geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen Cp+ 2014 fuarında yapılan ve aynasız sistem fotoğraf makineleri için dünyanın en hızlı lensli olarak lanse edilen Ibelux 40mm f/0.85, bugün şirket tarafından resmi olarak duyuruldu.

Sunduğu F/0.85 diyafram değeri sayesinde, çok fazla ışık yoğunluğu sağlayabiliyor olmasıyla aynasız sistem fotoğraf makineleri için geliştirilen en hızlı lens olarak nitelendirilen Ibelux 40mm f/0.85, Sony NEX, Fuji X, Canon EOS M ve Micro 4/3 sistem yapısına sahip fotoğraf makineleri ile tam uyumlu olarak kullanılabiliyor ve metal gövdesiyle oldukça sağlam bir yapı ortaya koyuyor. 40mm odak uzaklığıyla ise genel olarak portre çekimleri için ideal olan lens, teknik olarak 10 element 8 grup optik dizilime, 0.75mm - sonsuz netleme mesafesine, 10 diyafram bıçağına, maksimum F/22 diyafram değerine, 128mm uzunluğa, 74mm filtre çapına ve 1.2 kg ağırlık değerine sahip olarak geliyor.

Ibelux 40mm f/0.85 2000$ fiyat etiketiyle 2014 Şubat ayında satışa çıkıyor. Ibelux firması ayrıca, 2014 yılı için FF (Tam Kare) aynasız ve DSLR fotoğraf makineleri için yeni lensler üzerinde de çalıştığını müjdeliyor. Lens ile çekilmiş örnek fotoğrafların hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.sonyalpharumors.com/worlds-fastest-lens-announced-40mm-f0-85-e-mount-for-2000/