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B9 kodlu yeni Audi A4, elektrikli Quattro sistemine sahip olacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,9b
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13
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Audi çok satan modeli A4'ün yenilemek için hazırlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki iki yıl içerisinde piyasaya çıkması beklenen B9 kodlu model, şirketin yeni elektrikli Quattro sistemini kullanacak. Tasarım anlamında radikal değişikliklerin olması beklenmeyen otomobilin mevcut model ile kıyaslandığında daha esnek ve yaklaşık 100 Kg daha hafif olacağı ifade ediliyor. En hafif modelinin 1330 Kg civarında bir ağırlıkla çıkması beklenen yeni A4, prize takılabilir "plug-in" hibrit sistem üzerinde şekillenecek ve yazımızın başında da belirttiğimiz üzere mekanik tabanlı mevcut Quattro aktarım sisteminde elektrikli yeni versiyon ile ayrılacak ve bu aracın daha hafif olmasında da rol oynayacak.
Toplamda 136 HP (100 kW) güç üreten iki elektrik motorun kullanılacağı araç için aynı zamanda geleneksel motor seçenekleri de sunulacak. 2.0L benzinli motorun 225 beygir güç üreteceği otomobilde, 2.0L TDI motorun 197 HP (145 kW) güç üreten güncellenmiş bir versiyonu da olacak. Tüm bunlara ek olarak aracın B9 PHEV versiyonunda prize takılabilir hibrit sisteme yer veriliyor ve bu sistemde aktarma sisteminin içerisine konumlandırılan 35 HP (26 kW) kapasiteli elektrik motoru ve 2.0L 226 HP (166 kW) benzinli motor bulunuyor. Merak edenler için not düşmek gerekirse, B9 kodlu yeni Audi A4'te kullanılan tüm motorların yeni EU6 düzenlemelerini karşıladığını da belirtelim. Araç içi bilgi-eğlence sistemininde de çeşitli güncellemeler olması beklenen yeni A4, sahip olduğu prize takılabilir hibrit platformu, elektrikli Quattro sistemi ve diğer yenilikleriyle Audi adına önemli bir hamle olacak. 

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irfan_mandirali 7 yıl en beğenilen OneMoreChance
OneMoreChance
Gerçekten bu tasarımı bende beğendim.

Sayin milletvekilleri bu model zaten mevcut AUDI RS4 B8 olan bir model, haberde de belirtildigi gibi motor uzerinde ciddi degisiklikler yapilacagi belirtilmis!!
OneMoreChanceGerçekten bu tasarımı bende beğendim.Sayin milletvekilleri bu model zaten mevcut AUDI RS4 B8 olan bir model, hab...
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Hypnotica 7 yıl
khytr89
Sazanlar atlamis.. Olum siz disarimi cikmiyonuz.. her yerde ayni arabadan var zaten (makyajsiz ama ayni kasa)

Haberde motordan bahsediyor diye tasarımdan konuşmak yasak mı oluyor. Sazanlıkla ne alakası var. Tasarım hoşuma gittiği için söyledim. Bende biliyorum RS4 ün tasarımını. Çoluk çocuğun eline kaldı forum. Saçma sapan yorumlar. Saçma sapan hitaplar. Olum nasıl bir hitap tarzıdır ya?
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mk2kill 7 yıl
DH Misafiri
Orijinalden alıntı: khytr89 Sazanlar atlamis.. Olum siz disarimi cikmiyonuz.. her yerde ayni arabadan var zaten (makyajsiz ama ayni kasa) Lakin quattro modunda arac cok fazla elektirik emer..ama iyi haber 4x4 lerinde elektirikli motora kavusmasi..
kırmızısı değişik gelmiştir genelde beyaz oluyor a4 :Degzoz değişmiş fazla bir fark yok aslında ama iyi olmuş zaten audi fazla değiştirmiyor bir de şu 4x4 lerle şehirde gezmeye bir anlam veremiyorum range rover almış soruyorum dağa taşa mı çıkacaksın almışsın bunu diye yok be ya diyor ne dağı taşı bu arabayı sokar mıyım oraya diyor adam gülmek için başka yerlerimi kullanmak zorunda bırakıyor beni :) ondan sonra viraja hızlı girip takla atıyorlar dağa taşa girse o kadar zarar görmez araba :D şehir içi için audi, mercedes, bmw binek araç en iyisi toz toprakla işin varsa dağ evin varsa range..

rengi sana da değişik geldi herhalde. resimde ki a4 degil RS4
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Giovannii 7 yıl
100 Km Şehir İçi Kaç Litre ?? :)))
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napijackson 7 yıl
b9 kodlu yazmissin.. Resimdeki arac benim aractan farksiz
kodu b8
Ayrica resimdeki arac RS4 degildir, cakma RS4 tur... RS4 uretimi 2008 den sonra durmustur, resimdeki arac modifiye yapilmis o kadar..

Sazanlar direk atlamis konuya ya
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sertacaygun 7 yıl
Elektrik, benzin ve dizel motorun beygirlerine bakmayın sakın. Torkuna bakın ! Elektrikli motor en çok tork veren motor, değerlere aldanmayın.
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chamicals2 7 yıl
yalnız resimdeki araba a4 değil rs4 yani yeni a4 kesinlikle bu tasarımla çıkmaz
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JoeyBane 7 yıl
Performans OK
Tasarım OK
Sürüş süresi ??
En azından 1 gün şarjı dayanmalı ki hayatımın bir parçası olsun. Bataryaların gelişmesi için daha 10-15 yıl var..
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DH Misafiri 7 yıl
khytr89
Sazanlar atlamis.. Olum siz disarimi cikmiyonuz.. her yerde ayni arabadan var zaten (makyajsiz ama ayni kasa) Lakin quattro modunda arac cok fazla elektirik emer..ama iyi haber 4x4 lerinde elektirikli motora kavusmasi..

kırmızısı değişik gelmiştir genelde beyaz oluyor a4 :D
egzoz değişmiş fazla bir fark yok aslında ama iyi olmuş zaten audi fazla değiştirmiyor bir de şu 4x4 lerle şehirde gezmeye bir anlam veremiyorum range rover almış soruyorum dağa taşa mı çıkacaksın almışsın bunu diye yok be ya diyor ne dağı taşı bu arabayı sokar mıyım oraya diyor adam gülmek için başka yerlerimi kullanmak zorunda bırakıyor beni :) ondan sonra viraja hızlı girip takla atıyorlar dağa taşa girse o kadar zarar görmez araba :D şehir içi için audi, mercedes, bmw binek araç en iyisi toz toprakla işin varsa dağ evin varsa range..
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WDStyle 7 yıl
Sazanlar atlamis.. Olum siz disarimi cikmiyonuz.. her yerde ayni arabadan var zaten (makyajsiz ama ayni kasa)



Lakin quattro modunda arac cok fazla elektirik emer..ama iyi haber 4x4 lerinde elektirikli motora kavusmasi..
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Hypnotica 7 yıl
Tasarım müthiş. Audi hakikaten biliyor bu işi.
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OneMoreChance 7 yıl
Gerçekten bu tasarımı bende beğendim.
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