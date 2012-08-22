B9 kodlu yeni Audi A4, elektrikli Quattro sistemine sahip olacak

Audi çok satan modeli A4'ün yenilemek için hazırlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki iki yıl içerisinde piyasaya çıkması beklenen B9 kodlu model, şirketin yeni elektrikli Quattro sistemini kullanacak. Tasarım anlamında radikal değişikliklerin olması beklenmeyen otomobilin mevcut model ile kıyaslandığında daha esnek ve yaklaşık 100 Kg daha hafif olacağı ifade ediliyor. En hafif modelinin 1330 Kg civarında bir ağırlıkla çıkması beklenen yeni A4, prize takılabilir "plug-in" hibrit sistem üzerinde şekillenecek ve yazımızın başında da belirttiğimiz üzere mekanik tabanlı mevcut Quattro aktarım sisteminde elektrikli yeni versiyon ile ayrılacak ve bu aracın daha hafif olmasında da rol oynayacak.

Toplamda 136 HP (100 kW) güç üreten iki elektrik motorun kullanılacağı araç için aynı zamanda geleneksel motor seçenekleri de sunulacak. 2.0L benzinli motorun 225 beygir güç üreteceği otomobilde, 2.0L TDI motorun 197 HP (145 kW) güç üreten güncellenmiş bir versiyonu da olacak. Tüm bunlara ek olarak aracın B9 PHEV versiyonunda prize takılabilir hibrit sisteme yer veriliyor ve bu sistemde aktarma sisteminin içerisine konumlandırılan 35 HP (26 kW) kapasiteli elektrik motoru ve 2.0L 226 HP (166 kW) benzinli motor bulunuyor. Merak edenler için not düşmek gerekirse, B9 kodlu yeni Audi A4'te kullanılan tüm motorların yeni EU6 düzenlemelerini karşıladığını da belirtelim. Araç içi bilgi-eğlence sistemininde de çeşitli güncellemeler olması beklenen yeni A4, sahip olduğu prize takılabilir hibrit platformu, elektrikli Quattro sistemi ve diğer yenilikleriyle Audi adına önemli bir hamle olacak.