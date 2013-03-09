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BB10 sonunda WhatsApp'e kavuşuyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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BB10 sonunda WhatsApp'e kavuşuyor

Blackberry'nin yeni nesil işletim sistemi Blackberry 10'un kullanıcılarının merakla beklediği WhatsApp uygulaması için geri sayım başladı. İlk başta BB10 için çıkmayacağı açıklanan, sonra ise çıkacağını resmi olarak açıklanan BB10 için WhatsApp önümüzdeki hafta yayınlanıyor.

Blackberry'nin sosyal medya yöneticisini Alex Kinsella'nın Twitter üzerinden yayınladığı mesajında WhatsApp'in bu hafta içerisinde, bir aksilik olmaz ise, App World'deki yerini alacağını söyledi.

Hatırlanacağı gibi bir süre önce de WhatsApp'in önde gelen isimlerinden ..... yine Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajında BB10 için WhatsApp'in mart ayı içerisinde yayınlanacağını ifade etmişti.


http://crackberry.com/whatsapp-blackberry-10-coming-next-week Yorum Yaz
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redbloodedman 6 yıl
Olmazsa olmaz programdı, bb camiasına hayırlı olsun :)
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