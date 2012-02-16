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BBC, 2012 Olimpiyatlarını 3D olarak yayınlayacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Olimpiyatlara hazırlanan İngiltere'de, ülkenin devlet televizyonu BBC, tüm dünyanın merakla beklediği etkinlik için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Gelen son bilgilere göre BBC, tamamı olmasa bile olimpiyatlarda ilgi görmesi beklenen müsabakaları ve seromonileri 3D olarak ta yayınlayacak. 3D yayın için yatırımlarını sürdüren ve 2011 Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan sonra Olimpiyatlarda da 3D teknolojisini kullanacak olan BBC, açılış ve kapanış seromonileri ile birlikte erkekler 100 metre finalini ve gecelik değerlendirme programını 3D olarak yayınlayacak.
BBC, 3D yayınını BBC HD kanalı üzerinden gerçekleştirecek ve eş zamanlı olarak HD video yayını da bu kanal ve HHC One HD kanallarından devam edecek. BBC'nin yayınlarından faydalanabilmek için kullanıcıların 3D HDTV'ye sahip olması gerekecek.  

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karaköy_soğancısı 7 yıl en beğenilen
biz tüplü tivimizle mutluyuz(zorunluluktan:)
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mavizaman 7 yıl
Birilerinin öncü olması lazım ilerleme i,çin.
olimpiyatlar en prestijli spor organizasyonu.
buarda 3d olmayacakta nerde olacak.
hatta az bile tüm karşılaşmlar 3d olsun.
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by_gvz 7 yıl
isyankar_emre
createemirDünyada ne kadar insan 3D TV kullanıyor ? Çoğu insan 3Dyi gereksiz görüyor ve istemiyor. Bir yandan haklılar; 3D gözü çok yoruyor ve ağrıtıyor. Çoğu TVde gözlükle 3D görüntü alabiliyoruz. Önce bu sorunlara çözüm bulunup yayına geçilmeli.
Bencede insanlar hep bu teknolojinin iyi,güzel,etkileyici,heyecanlı v.b. şeyler görmek istiyor bunun sağlık açısı kimseyi ilgilendirmiyormu yoksa gerçeklerle karşılaşmamak için ilgilenmekmi istenmiyor??

bende 42lw4500 var 3d izlediğim hiç bir filmde göz ve baş ağrısı yaşamadım izlemesi çok rahat eğer fırsatım olursa bu olimpiyatları 3d izlemek isterim.
1 Yanıt Yanıtla
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createemir 7 yıl by_gvz
by_gvz
isyankar_emre
Orijinalden alıntı: createemirDünyada ne kadar insan 3D TV kullanıyor ? Çoğu insan 3Dyi gereksiz görüyor ve istemiyor. Bir yandan haklılar; 3D gözü çok yoruyor ve ağrıtıyor. Çoğu TVde gözlükle 3D görüntü alabiliyoruz. Önce bu sorunlara çözüm bulunup yayına geçilmeli.
Bencede insanlar hep bu teknolojinin iyi,güzel,etkileyici,heyecanlı v.b. şeyler görmek istiyor bunun sağlık açısı kimseyi ilgilendirmiyormu yoksa gerçeklerle karşılaşmamak için ilgilenmekmi istenmiyor??

bende 42lw4500 var 3d izlediğim hiç bir filmde göz ve baş ağrısı yaşamadım izlemesi çok rahat eğer fırsatım olursa bu olimpiyatları 3d izlemek isterim.

3D TV'nizin markasını bilmiyorum ama adamlar işe çözüm bulmuş demek ki. İyi izlemeler
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sertacarslan 7 yıl
Telefondan takiliriz isyerinde caktirmadan :)
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E_Aydin35 7 yıl
createemir
Dünyada ne kadar insan 3D TV kullanıyor ? Çoğu insan 3Dyi gereksiz görüyor ve istemiyor. Bir yandan haklılar; 3D gözü çok yoruyor ve ağrıtıyor. Çoğu TVde gözlükle 3D görüntü alabiliyoruz. Önce bu sorunlara çözüm bulunup yayına geçilmeli.

Bencede insanlar hep bu teknolojinin iyi,güzel,etkileyici,heyecanlı v.b. şeyler görmek istiyor bunun sağlık açısı kimseyi ilgilendirmiyormu yoksa gerçeklerle karşılaşmamak için ilgilenmekmi istenmiyor??
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createemir 7 yıl
Dünyada ne kadar insan 3D TV kullanıyor ? Çoğu insan 3D'yi gereksiz görüyor ve istemiyor. Bir yandan haklılar; 3D gözü çok yoruyor ve ağrıtıyor. Çoğu TV'de gözlükle 3D görüntü alabiliyoruz. Önce bu sorunlara çözüm bulunup yayına geçilmeli.
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karaköy_soğancısı 7 yıl en beğenilen
biz tüplü tivimizle mutluyuz(zorunluluktan:)
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