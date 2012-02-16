BBC, 2012 Olimpiyatlarını 3D olarak yayınlayacak

Olimpiyatlara hazırlanan İngiltere'de, ülkenin devlet televizyonu BBC, tüm dünyanın merakla beklediği etkinlik için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Gelen son bilgilere göre BBC, tamamı olmasa bile olimpiyatlarda ilgi görmesi beklenen müsabakaları ve seromonileri 3D olarak ta yayınlayacak. 3D yayın için yatırımlarını sürdüren ve 2011 Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan sonra Olimpiyatlarda da 3D teknolojisini kullanacak olan BBC, açılış ve kapanış seromonileri ile birlikte erkekler 100 metre finalini ve gecelik değerlendirme programını 3D olarak yayınlayacak.

BBC, 3D yayınını BBC HD kanalı üzerinden gerçekleştirecek ve eş zamanlı olarak HD video yayını da bu kanal ve HHC One HD kanallarından devam edecek. BBC'nin yayınlarından faydalanabilmek için kullanıcıların 3D HDTV'ye sahip olması gerekecek.