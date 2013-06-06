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B&H Photo, iPad ile uyumlu uygulamasını yayınladı

5 yıl
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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B&H Photo, iPad ile uyumlu uygulamasını yayınladı
Amerika'nın en büyük teknoloji mağazaları arasında yer alan ve daha çok görüntüleme ürünlerinin satışını gerçekleştiren B&H Photo, iPhone ve Android'den sonra şimdi de iPad kullanıcılarına özel uygulamasını duyurdu.
Oldukça şık ara yüzü ile kolay bir kullanım sağlayan uygulama, kullanıcıların farklı kataloglar şeklinde hazırlanan ürünler arasında gezebilmelerine, direkt olarak uygulama üzerinden sipariş verebilmelerine, ayrıntılı sipariş takibi yapabilmelerine, ürünler hakkında hazırlanmış profesyonel incelemeleri okuyabilmelerine, beğenilen ürünlerin Facebook, Twitter, ya da e-posta üzerinde paylaşılmasına ve ürünlerin kullanım kılavuzlarının okunmasına imkan verebiliyor.
Fotoğraf severler için oldukça faydalı olan B&H Photo iPad uygulamasına Apple App Store üzerinde ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id650815348?mt=8 Yorum Yaz
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