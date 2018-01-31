Harley Davidson nihayet ilk elektrikli motosikletini onayladı

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Dünyanın en büyük motosiklet üreticilerinden biri olan Harley Davidson’ın dört yıl önce LimeWire Project adındaki elektrikli motosikleti nihayet gerçek oluyor. Şirket, ilk elektrikli motosikletinin üretime geçeceğini sonunda doğruladı.

Bugün dördüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan Harley Davidson, sürpriz bir biçimde elektrikli motosiklet teknolojisi için agresif bir yatırım yapacaklarını duyurdu. Şirketin belirttiğine göre bu yatırımın ilk ürünü 18 ay içinde satışa sunulacak.

Elektrikli motosiklet pazarı emekleme döneminde

Açıklamada bulunan Harley Davidson Başkanı Matt Levatich, elektrikli motosiklet pazarının şuanda emekleme aşamasında olduğunu, ancak kaliteli Harley Davidson elektrikli motosikletlerin pazarın global çapta büyümesine yardımcı olacağına inandıklarını belirtti. Ayrıca, zaman geçtikçe elektrikli motosikletlerin işlerinin büyümesinde oynayacağı rol konusunda heyecanlarının arttığını da sözlerine ekledi.

Levatich, ilk elektrikli motosikletin LimeWire project’e mi yoksa tamamen yeni bir motosiklete mi dayanacağı konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Yenilmezler serisinde kullanıldı

LimeWire Project 2014 yılında ortaya çıktığı zaman büyük yankı uyandırmıştı. Harley düzinelerce prototip geliştirdi ve bu prototipleri kullanan kişilerin geri bildirimlerini topladı. Hatta şirketin bu motosikleti Yenilmezler serisinde bile kullanıldı. Bundan sonraki adım motosikletin üretim bandındaki yerini almasıydı. Ancak bu şimdiye kadar gerçekleşemedi.

Harley Davidson’ın elektrikli prototipi tek şarj ile 85km menzile sahipti ve 220 voltluk prize takıldığında 3.5 saatte şarj olabiliyordu.

https://electrek.co/2018/01/30/harley-davidson-electric-motorcycle/