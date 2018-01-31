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Harley Davidson nihayet ilk elektrikli motosikletini onayladı

Dev motosiklet üreticisi Harley Davidson, elektrikli prototipi LimeWire Project'i tanıtmasından dört yıl sonra ilk elektrikli motosikletini üreteceğini açıkladı. Üretim 18 ay içinde gerçekleşecek.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Harley Davidson nihayet ilk elektrikli motosikletini onayladı
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Dünyanın en büyük motosiklet üreticilerinden biri olan Harley Davidson’ın dört yıl önce LimeWire Project adındaki elektrikli motosikleti nihayet gerçek oluyor. Şirket, ilk elektrikli motosikletinin üretime geçeceğini sonunda doğruladı.

Bugün dördüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan Harley Davidson, sürpriz bir biçimde elektrikli motosiklet teknolojisi için agresif bir yatırım yapacaklarını duyurdu. Şirketin belirttiğine göre bu yatırımın ilk ürünü 18 ay içinde satışa sunulacak.

Elektrikli motosiklet pazarı emekleme döneminde

Açıklamada bulunan Harley Davidson Başkanı Matt Levatich, elektrikli motosiklet pazarının şuanda emekleme aşamasında olduğunu, ancak kaliteli Harley Davidson elektrikli motosikletlerin pazarın global çapta büyümesine yardımcı olacağına inandıklarını belirtti. Ayrıca, zaman geçtikçe elektrikli motosikletlerin işlerinin büyümesinde oynayacağı rol konusunda heyecanlarının arttığını da sözlerine ekledi.

Levatich, ilk elektrikli motosikletin LimeWire project’e mi yoksa tamamen yeni bir motosiklete mi dayanacağı konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Yenilmezler serisinde kullanıldı

LimeWire Project 2014 yılında ortaya çıktığı zaman büyük yankı uyandırmıştı. Harley düzinelerce prototip geliştirdi ve bu prototipleri kullanan kişilerin geri bildirimlerini topladı. Hatta şirketin bu motosikleti Yenilmezler serisinde bile kullanıldı. Bundan sonraki adım motosikletin üretim bandındaki yerini almasıydı. Ancak bu şimdiye kadar gerçekleşemedi.

Harley Davidson’ın elektrikli prototipi tek şarj ile 85km menzile sahipti ve 220 voltluk prize takıldığında 3.5 saatte şarj olabiliyordu.


https://electrek.co/2018/01/30/harley-davidson-electric-motorcycle/ Yorum Yaz
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Boragungoren 1 yıl en beğenilen
Ula sesi yerin dibine batsın yeter ses ses ses ne sesmiş arkadaş 1. Işık kirliliği 2. Ses kirliliği kuşun hayvanların sesini duyamaz olduk çok ses istiyorsanız kulaklık takıp öyle dolanın
Ula sesi yerin dibine batsın yeter ses ses ses ne sesmiş arkadaş 1. Işık kirliliği 2. Ses kirliliği kuşun hayvanların sesini duyamaz olduk çok ses istiyorsanız...
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FRAPS_TR 1 yıl
Ses çıksın diye arka tekere pet şişe bağlarlar artık.
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Paetzold 1 yıl
Harley bilir isini ses nedir
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BenGiDeR 1 yıl
motosiklette ses önemli. sıfır sesli motoru sinek gibi ezerler trafikte. ne diyo amerikalılar louder pipes save lifes. seri üretime çıkacak bi motosikleti komple sessiz yapmazlar.
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MS4343 1 yıl
Esasında bu tür elektrikli araçlarda( motor,araba herneyse...) motor sesinin de gelişmesi lazım.Misal bunda ufo sesi çıkacak

Hatta 8-10 farklı efekt olacak,içinden istediğimizi seçeceğiz.
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MustafaC53 1 yıl
Harley elektrikli motor yapmış, millet sesi nasıl olur acaba derdinde. Dert etme hemşerin bi hoparlöre bakar.
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zolzauza 1 yıl
Görseldeki model ateş ediyor :)
Not : hiçbir zaman alamayacak olan fakir mühendis
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arel.gr 1 yıl
egzos görünümlü, (vortex ses topu) "türbülanslı" piezoelektric bass hoparlörüyle mesele çözülür.
vortex ses topu
https://www.youtube.com/watch?v=Qy3EBwIQKhE
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gxhero 1 yıl arel.gr
Bunun silah olanını görmüştüm zamanında test ediyorlardı hani savaşta kullanılması düşünüle bir şeyin mahalle arasında neler yaparlar. :(
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FRAPS_TR 1 yıl
Ses çıksın diye arka tekere pet şişe bağlarlar artık.
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Boragungoren 1 yıl en beğenilen
Ula sesi yerin dibine batsın yeter ses ses ses ne sesmiş arkadaş 1. Işık kirliliği 2. Ses kirliliği kuşun hayvanların sesini duyamaz olduk çok ses istiyorsanız kulaklık takıp öyle dolanın
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tobepeople 1 yıl
Yapay ses olacaktır muhtemelen yani hoparlörden :D
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mucahiderdogan 1 yıl
sesi nasıl çözecekler acaba
sen olmadan Harley olmaz
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elektrikli araçlar, elektrikli motosiklet ve
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