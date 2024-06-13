BMW 2 Serisi Coupe yenilendi: İşte tasarımı ve özellikleri

Ürün gamını yenilemeye devam eden BMW bu kez 2025 model 2 Serisi Coupe ailesiyle karşımızda. Gövde tasarımında pek bir değişim gözlenmeyen kompakt modelin iç mekanında yeni multimedya sistemi gibi güncellemeler karşımıza çıkıyor.
Yenilenen BMW 2 Serisi Coupe, kırmızı ve gri tonlarında iki yeni metalik renk seçeneğiyle birlikte geliyor. Buna ek olarak, daha önce M2'ye özel olan Zandvoort Blue gövde rengi de artık M240i versiyonunda sunulmaya başlanacak. Renk seçeneklerinin yanı sıra farklı tasarımlara sahip 19 inçlik yeni alaşımlı jant seçenekleri de gelen güncellemeler arasında.
Asıl değişim 2 Serisi Coupe'nin iç mekanında karşımıza çıkıyor. BMW'nin iDrive 8.5 işletim sistemi üzerinde çalışan yeni multimedya ve yeni direksiyon simidinin yanı sıra standart olarak havalandırma menfezlerine eklenen ambiyans aydınlatması ve ısıtmalı koltuklar bu alandaki değişiklikler arasında.
Kaputun altında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Aşina olduğumuz, 255 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre turbo dört silindirli motor 8 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Kompakt model bu sayede opsiyonel olarak sunulan dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 5,3 saniyede tamamlıyor.
Global lansmanı Ağustos ayında yapılacak olan modelin başlangıç fiyatı 40 bin dolar civarında olacak.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.