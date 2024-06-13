BMW 2 Serisi Coupe yenilendi: İşte tasarımı ve özellikleri

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Ürün gamını yenilemeye devam eden BMW bu kez 2025 model 2 Serisi Coupe ailesiyle karşımızda. Gövde tasarımında pek bir değişim gözlenmeyen kompakt modelin iç mekanında yeni multimedya sistemi gibi güncellemeler karşımıza çıkıyor.

Yenilenen BMW 2 Serisi Coupe, kırmızı ve gri tonlarında iki yeni metalik renk seçeneğiyle birlikte geliyor. Buna ek olarak, daha önce M2'ye özel olan Zandvoort Blue gövde rengi de artık M240i versiyonunda sunulmaya başlanacak. Renk seçeneklerinin yanı sıra farklı tasarımlara sahip 19 inçlik yeni alaşımlı jant seçenekleri de gelen güncellemeler arasında.

Tam Boyutta Gör Elbette diğer modellerde olduğu gibi M Sport paketiyle daha sportif bir görünüm elde etmek mümkün. Bu paket; kırmızı veya mavi kaliperlere sahip M Sport frenler, siyah arkay spoyler ve M Shadow Line farlar ile birlikte geliyor.

Asıl değişim 2 Serisi Coupe'nin iç mekanında karşımıza çıkıyor. BMW'nin iDrive 8.5 işletim sistemi üzerinde çalışan yeni multimedya ve yeni direksiyon simidinin yanı sıra standart olarak havalandırma menfezlerine eklenen ambiyans aydınlatması ve ısıtmalı koltuklar bu alandaki değişiklikler arasında.

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Kaputun altında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Aşina olduğumuz, 255 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre turbo dört silindirli motor 8 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Kompakt model bu sayede opsiyonel olarak sunulan dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 5,3 saniyede tamamlıyor.

Tam Boyutta Gör M240i versiyonu ise 3.0 litre sıralı altı silindir motoruyla 382 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. Söz konusu model, arkadan itişli versiyonda 4,5 saniye, dört tekerlekten çekişli versiyonda ise 4,1 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayabiliyor.

Global lansmanı Ağustos ayında yapılacak olan modelin başlangıç fiyatı 40 bin dolar civarında olacak.

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2025 BMW 2 Serisi Coupe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri