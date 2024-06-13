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    BMW 2 Serisi Coupe yenilendi: İşte tasarımı ve özellikleri

    Güncellendiği dışarıdan çok da belli olmayan yeni BMW 2 Serisi Coupe'nin iç mekanında son nesil multimedya sistemi, standart koltuk ısıtma ve ambiyans aydınlatması gibi yenilikler mevcut.

    Ürün gamını yenilemeye devam eden BMW bu kez 2025 model 2 Serisi Coupe ailesiyle karşımızda. Gövde tasarımında pek bir değişim gözlenmeyen kompakt modelin iç mekanında yeni multimedya sistemi gibi güncellemeler karşımıza çıkıyor.

    Yenilenen BMW 2 Serisi Coupe, kırmızı ve gri tonlarında iki yeni metalik renk seçeneğiyle birlikte geliyor. Buna ek olarak, daha önce M2'ye özel olan Zandvoort Blue gövde rengi de artık M240i versiyonunda sunulmaya başlanacak. Renk seçeneklerinin yanı sıra farklı tasarımlara sahip 19 inçlik yeni alaşımlı jant seçenekleri de gelen güncellemeler arasında.

    2025 BMW 2 Serisi Coupe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Elbette diğer modellerde olduğu gibi M Sport paketiyle daha sportif bir görünüm elde etmek mümkün. Bu paket; kırmızı veya mavi kaliperlere sahip M Sport frenler, siyah arkay spoyler ve M Shadow Line farlar ile birlikte geliyor.

    Asıl değişim 2 Serisi Coupe'nin iç mekanında karşımıza çıkıyor. BMW'nin iDrive 8.5 işletim sistemi üzerinde çalışan yeni multimedya ve yeni direksiyon simidinin yanı sıra standart olarak havalandırma menfezlerine eklenen ambiyans aydınlatması ve ısıtmalı koltuklar bu alandaki değişiklikler arasında.

    Kaputun altında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Aşina olduğumuz, 255 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre turbo dört silindirli motor 8 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Kompakt model bu sayede opsiyonel olarak sunulan dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 5,3 saniyede tamamlıyor.

    2025 BMW 2 Serisi Coupe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    M240i versiyonu ise 3.0 litre sıralı altı silindir motoruyla 382 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. Söz konusu model, arkadan itişli versiyonda 4,5 saniye, dört tekerlekten çekişli versiyonda ise 4,1 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayabiliyor.

    Global lansmanı Ağustos ayında yapılacak olan modelin başlangıç fiyatı 40 bin dolar civarında olacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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