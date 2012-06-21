BMW F30 3 Serisi'nin robotlaştırılmış üretim süreci

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Haberimizin altında yer alan 15 dakika uzunluğundaki videoda, uzmanlar tarafından kendi sınıfındaki en iyi yol otomobillerinden biri olarak gösterilen F30 kodlu yeni BMW 3 Serisi'nin üretimine tanık oluyoruz. Otomobilin üretimine dair tüm süreci gözler önüne seren video, BMW'nin Münih, Almanya'daki otomobil fabrikasında kayda alınmış.

Videodan da görülebileceği üzere insan gerektiren noktalarda ve kritik öneme sahip süreçlerde teknik personel çalışıyor olsa bile üretimin önemli bir kısmının ileri seviyede robotlaştırıldığını, pek çok aşamada yeni nesil robot kolların devreye girerek süreci hızlandırıyorlar. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan sizi video ile başbaşa bırakıyoruz.





