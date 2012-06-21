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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW F30 3 Serisi'nin robotlaştırılmış üretim süreci

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
35,3b
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151
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanimhaber.com olarak otomobil dünyasında dikkatimizi çeken haberleri zaman zaman sizlerle paylaşıyoruz. Şu an okumakta olduğunuz bu haber de, içerdiği görüntüler itibariyle hem otomobil hem de teknoloji tutkunlarını yakından ilgilendirecek türden. 
Haberimizin altında yer alan 15 dakika uzunluğundaki videoda, uzmanlar tarafından kendi sınıfındaki en iyi yol otomobillerinden biri olarak gösterilen F30 kodlu yeni BMW 3 Serisi'nin üretimine tanık oluyoruz. Otomobilin üretimine dair tüm süreci gözler önüne seren video, BMW'nin Münih, Almanya'daki otomobil fabrikasında kayda alınmış.
Videodan da görülebileceği üzere insan gerektiren noktalarda ve kritik öneme sahip süreçlerde teknik personel çalışıyor olsa bile üretimin önemli bir kısmının ileri seviyede robotlaştırıldığını, pek çok aşamada yeni nesil robot kolların devreye girerek süreci hızlandırıyorlar. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan sizi video ile başbaşa bırakıyoruz.



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Cehennemden_Cennete 7 yıl en beğenilen
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+7Can 7 yıl
Merhaba

Otomotivi bilen biri olarak;

Filmde Türkiye'deki otomotiv üretimi ile bir kıyas yaptığımda büyük bir fark görmedim. Bizim eksiğimiz malesef tasarımda. Şöyle tecrübelerimi aktardığımız güzel bir tasarım kütüphanemiz yok. Otomotivde 100 yıllık firmalarda 30 yıllık firmalarda da carry-over (mevcut-eski parçayı bir sonraki yeni projede de kullanma) çok yaygındır. Özellikle Toyota çok yapar. Ancak bizde tasarım birimleri, ofisleri daha çok yeni ve tecrübe bir sonraki çalışma grubuna aktarılması zaman alıyor. İlk seferde parça doğru takılabiliyorsa, bunu ister robotla, ister operatörle yaparsınız.

Boya, kaynak, cam yapıştırma, lastik cıvatalarını sıkma proseslerini robotlarla yapmak zorundasınız. Bu, bir kalite-maliyet politikasıdır. El emeği ile her seferde aynı işi alamıyorsunuz. Ama bir vida sıkımında operatör kullanılabilirdir. Bir de standart olarak hat sonuna bayan operatör konur. Bunlar da koymuş :)

Üretimin Artıları;

1. Almanların bakım sistemi gelişmiş olduğunu görüyorum. Çalışma alanları gerçekten temiz. Yani ya fabrikayı yeni kurmuşlar, ya da arıza bakımı yerine kestirimci bakım yapıyorlar. Etrafta yağ kaçağı hiç görmedim.
2. Ergonomiye önem veriyorlar. Araç tutma ayakları ve dolayısı ile aracın kendisi ekseninde 360 derece dönebiliyor bu da montaj kolaylığı sağlıyor.

Üretimin Eksileri;

1. Aslınada görünce çok şaşırdım. Çıplak el ile BMW amblemi montaj ediyorlar. (Gerçi kutudan alan adam eldivenliydi ama her halde elden ele oynuyorlar). Ayrıca anten plastiğini de çıplak elle motaj edildi. Bu bana göre kalite bakışı açısından bir kriter.
2. Aktif fabrika içi sahada şort ve beyaz spor ayakkabı ile gezeni gördüm. İş güvenliği ve disiplini açısından olumsuz bir not bence. Ayrıca etrafta dolaşan adamlar görünce israf da yapıldığını düşünür olmaya başladım. Biraz daha tasarruf yapsalar bir kaç bin lira daha ucuza alabiliriz BMW'yi :)

Daha çok görüntü olsaydı daha fazla yorum yapabilirdik.
MerhabaOtomotivi bilen biri olarak;Filmde Türkiye'deki otomotiv üretimi ile bir kıyas yaptığımda büyük bir fark görmedim. Bizim eksiğimiz ma...
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3 Yanıt Yanıtla +18
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Cehennemden_Cennete 7 yıl DH-Strain
RandoLF
hocam ne içtin sen 6 senedir audi kullanıcısıyım böyle kafa görmedim bu araç 3.0tdi quattro(4çeker) 245 bg

senin a4 dediğin araç 2.0tdi 143bg sen buna a4 le rakip diyorsan pes derim ben sana

bu araç a6 ile a8 karışımı bi araç tıpkı a5 gibi a5 de a4 ile a6 nın karışımı bi araç

a7 a8 in lüks konfor ve çizgilerini a6 nın atik ve çevik yapısının karışımı olarak ortaya çıktı

sen birde audinin sedan modellerindeki en ufak motorlu aracıyla bunu kıyaslıyorsun bir a8 yada a6 deseydin neyse derdim ama a4 nedir ilkokullumusun


Bmw 3'ün rakibi a4 demiş adam, asıl sen ne içtin acaba 6 yıllık audi kullanıcısı?
RandoLFhocam ne içtin sen 6 senedir audi kullanıcısıyım böyle kafa görmedim bu araç 3.0tdi quattro(4çeker) 245 bgsenin a4 ded...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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WTF Viqqy 6 yıl
süper teknoloji.
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Chicharito 6 yıl
Made in GERMANY
Fazla söze gerek yok
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redkid778 6 yıl
Paslanan parçaları da nasıl üretiyorlar... Ona da bakmak lazım...


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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2K 6 yıl
Eskiden araba fabrikalarında belli bir çok iyi eğitilmiş vasıflı işçiler çalışırdı arabanın her şeyini bilirler ve yaparlardı tabi ki daha az araba üretimi olurdu , daha sonra seri üretim hattını icat ettiler ve birden fazla vasıfsız işçi çalıştırmaya başladılar böylece işçilere çok para vermek zorunda değillerdi ve işçilerin geleceği tehlike altında oldu çünkü yaptıkları iş için belli bir vasıf gerekmiyordu önüne gelen parçaları vidalamak birbirine geçirmekten ibaretti işleri.Şimdi de bunlar görüyoruz üretimi attırmak , daha fazla kazanç sağmala amacıyla insanı iyice işin içinden çıkarıyorlar.Teknolojinin geliştiğini görmek ve daha fazla araba üretileceğini görmek güzel fakat işin bu yanı gerçekten korkunç.
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Sirrüs 6 yıl
Vay anasını
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zeytinkoy 6 yıl
O Dacia fabrikasını aşağılayanlara şunu düşünüyorlar mı ?

Bizim o aşağıladığınız bir Dacia'mız bile yok. Sanayi Bakanı iş adamlarına yalvaracak neredeyse bir Dacia da biz de olsun diye.

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kckfrk 7 yıl
Ben astra hastasi bi adamim simdi burada astradan bahsetmem dogru olur mu? vw ve audiden bahsedenlere sasiyorum.


Adamlar sahane is cikarmislar. Bacanagimda 320d vardi. Direksiyona gectigimde ic kalitede cok fark yakalayamamistim fakat gaza basinca isler degismisti
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EagleOfPeace 7 yıl
Oooooo yarin hemen bitane aliyorum
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TeksasStyLe 7 yıl
insanın nasıl robotlaştığının belgeseli olmuş 15 yıl sonra kimse iş bulamayacak hale gelecek renault fabrikasında çalışıyorum ve her postada robotlaşma oluyor insana ihtiyaç duyulmayacak bu videoda kaç tane insan gördünüz ? avrupada işsizlik neden var bence bu yüzden allah herkeze rızk veriri inşallah
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Scorp1725 7 yıl
Adamlar diyor ki; Otomobillerimizi el değmeden -hijyenik olarak- üretiyoruz.
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Shape Of My Heart 7 yıl
Arkadaslar şu videodaki adamların kullandigi eldivenlerden lazim nerde satilir ki onlardan varmi bilen?
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caleidor 7 yıl
adamlara bizim 10 yıl ilerimizde gidiyorlar bizde daha hala batı ya benzemek yerine olduğumuz yerde sayıyoruz. Yürü be rt kim tutar seni..
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TurboBoosted 7 yıl
Almanlar teknoloji üretir ve geliştirirler. bizler ise o teknolojiyi satın alır yada taklit ederiz. şu teknolojiye hayran kalmamak elde değil. ve insanlar o kadar özenli ve dikkatli çalışıyorlar ki buradaki yani ülkemizdeki işletmelerin hiç birinde bu özeni göremeyiz. (tofaş, renault, ford dahil) Kültür italyan fransız olmuş hiç önemli değil, çalışanlar Türk sonuçta. bizim insanımız vurdum duymaz. günü kurtarayım da gerisi önemli değil der. ama bu insanlar günü değil gelecek nesilleri kurtarmak yada geliştirmek için çalışırlar hep.

işte bu yüzden parası olan insanlar alman ürünlerine yöneliyorlar daima. parası olan adam gidip renault'a yada fiat'a biner mi? binmez!! binen varsa da milyonda birdir.

kendilerini 0'dan başlayarak 50-60 sene içinde bu kadar geliştiren almanları tebrik etmemek elde değil. bizim hükümetimiz hala suriye ile, türban ile, rant kavgaları ile yani sinekle böcekle uğraşadursun. adamlar yakında uzayda yaşamaya başlayacaklar...
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