BMW F30 3 Serisi'nin robotlaştırılmış üretim süreci

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Donanimhaber.com olarak otomobil dünyasında dikkatimizi çeken haberleri zaman zaman sizlerle paylaşıyoruz. Şu an okumakta olduğunuz bu haber de, içerdiği görüntüler itibariyle hem otomobil hem de teknoloji tutkunlarını yakından ilgilendirecek türden.
Haberimizin altında yer alan 15 dakika uzunluğundaki videoda, uzmanlar tarafından kendi sınıfındaki en iyi yol otomobillerinden biri olarak gösterilen F30 kodlu yeni BMW 3 Serisi'nin üretimine tanık oluyoruz. Otomobilin üretimine dair tüm süreci gözler önüne seren video, BMW'nin Münih, Almanya'daki otomobil fabrikasında kayda alınmış.
Videodan da görülebileceği üzere insan gerektiren noktalarda ve kritik öneme sahip süreçlerde teknik personel çalışıyor olsa bile üretimin önemli bir kısmının ileri seviyede robotlaştırıldığını, pek çok aşamada yeni nesil robot kolların devreye girerek süreci hızlandırıyorlar. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan sizi video ile başbaşa bırakıyoruz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Otomotivi bilen biri olarak;
Filmde Türkiye'deki otomotiv üretimi ile bir kıyas yaptığımda büyük bir fark görmedim. Bizim eksiğimiz malesef tasarımda. Şöyle tecrübelerimi aktardığımız güzel bir tasarım kütüphanemiz yok. Otomotivde 100 yıllık firmalarda 30 yıllık firmalarda da carry-over (mevcut-eski parçayı bir sonraki yeni projede de kullanma) çok yaygındır. Özellikle Toyota çok yapar. Ancak bizde tasarım birimleri, ofisleri daha çok yeni ve tecrübe bir sonraki çalışma grubuna aktarılması zaman alıyor. İlk seferde parça doğru takılabiliyorsa, bunu ister robotla, ister operatörle yaparsınız.
Boya, kaynak, cam yapıştırma, lastik cıvatalarını sıkma proseslerini robotlarla yapmak zorundasınız. Bu, bir kalite-maliyet politikasıdır. El emeği ile her seferde aynı işi alamıyorsunuz. Ama bir vida sıkımında operatör kullanılabilirdir. Bir de standart olarak hat sonuna bayan operatör konur. Bunlar da koymuş :)
Üretimin Artıları;
1. Almanların bakım sistemi gelişmiş olduğunu görüyorum. Çalışma alanları gerçekten temiz. Yani ya fabrikayı yeni kurmuşlar, ya da arıza bakımı yerine kestirimci bakım yapıyorlar. Etrafta yağ kaçağı hiç görmedim.
2. Ergonomiye önem veriyorlar. Araç tutma ayakları ve dolayısı ile aracın kendisi ekseninde 360 derece dönebiliyor bu da montaj kolaylığı sağlıyor.
Üretimin Eksileri;
1. Aslınada görünce çok şaşırdım. Çıplak el ile BMW amblemi montaj ediyorlar. (Gerçi kutudan alan adam eldivenliydi ama her halde elden ele oynuyorlar). Ayrıca anten plastiğini de çıplak elle motaj edildi. Bu bana göre kalite bakışı açısından bir kriter.
2. Aktif fabrika içi sahada şort ve beyaz spor ayakkabı ile gezeni gördüm. İş güvenliği ve disiplini açısından olumsuz bir not bence. Ayrıca etrafta dolaşan adamlar görünce israf da yapıldığını düşünür olmaya başladım. Biraz daha tasarruf yapsalar bir kaç bin lira daha ucuza alabiliriz BMW'yi :)
Daha çok görüntü olsaydı daha fazla yorum yapabilirdik.
Bmw 3'ün rakibi a4 demiş adam, asıl sen ne içtin acaba 6 yıllık audi kullanıcısı?