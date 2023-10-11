2024 BMW X2 ve elektrikli iX2 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi BMW'nin son haftalarda ipucu görselleriyle karşımıza çıkardığı yeni 2024 BMW X2 bugün resmi olarak tanıtıldı ve ilk kez %100 elektrikli versiyonu BMW iX2'yi de beraberinde getirdi. Gelin hep birlikte X2 ve iX2 ikilisinin neler sunduğuna bakalım.

Önceliği elektrikli BMW iX2'ye vermek gerekirse, söz konusu model, xDrive30 adı verilen tek versiyonuyla Mart 2024'de Avrupa'da satışa sunulacak. Elektrikli modelin üretimi de X2 ile birlikte Almanya'daki Regensburg fabrikasında gerçekleştirilecek. X2 ve iX2 arasındaki tasarımsal farklılıklar yok denecek kadar az. Öndeki büyük böbrek panjurun sahte olması ve arkada herhangi bir egzoz çıkışının bulunmaması da bu farklılıkların en büyüklerinden.

Elektrikli BMW iX2, özellikleriyle neler sunuyor❓

2024 BMW iX2'nin asıl olayı kaputun altında elbette. iX2 xDrive30 formunda ön ve arka aksa entegre edilen birer elektrik motoru toplamda 230 kW (309 hp) güç ve 494 Nm tork sunuyor. Bu sayede araç, xDrive isminden de anlaşılacağı üzere dört tekerlekten çekiş özelliği sunuyor. iX2, 64.8 kWsa kapasiteye sahip bir batarya paketiyle donatılmış. Artık pazardaki duruma göre küçük kalmaya başlayan bu batarya, WLTP'ye göre 450 km'ye kadar sürüş menzili vadediyor.

iX2, performans odaklı bir crossover olmamasına rağmen 0-100 km/s hızlanmasını 5,6 saniyede tamamlıyor. Bu süreler artık elektrikli otomobiller için normal hale geldi. Otomobilin son hızı ise birçok elektrikli araçta olduğu gibi menzil kaygısı nedeniyle 180 km/s ile sınırlandırılmış durumda. Söz konusu modelde, özellikle şehir içi sürüşlerde menzile güzel bir katkı sunan rejeneratif frenleme sistemi de standart olarak yer alıyor.

Tam Boyutta Gör BMW iX2 xDrive 30, standart olarak 11 kW AC şarj desteğine sahip. Bu da bataryanın 6.5 saatte tam doluma ulaşmasını sağlıyor. 22 kW AC şarj cihazı kullanıldığında ise bu süre 3 saat 45 dakikaya kadar düşüyor. iX2 aynı zamanda 130 kW'a kadar DC şarj gücünü de destekliyor. Bu sayede batarya, yaklaşık 30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaştırılabiliyor. Söz konusu modelde, hızlı şarj istasyonuna gelmeden bataryayı uygun sıcaklığa getiren ısı yönetim sistemi de mevcut.

BMW X2 için üç farklı motor seçeneği🚗

2024 BMW X2 ise Avrupa'da üç farklı içten yanmalı motor seçeneğiyle tercih edilebilecek. Giriş seviyesindeki sDrive20i benzinli versiyon, yeni çift enjeksiyon sistemine sahip 1.5 litre üç silindirli turbo motorla 48V hafif hibrit sistemi bir araya getiriyor. Toplamda 168 hp güç ve 280 Nm tork sunan bu versiyon, 7 ileri çift kavramalı şanzıman ile kombine edilmiş. 0-100 km/s hızlanmasını 8.3 saniyede tamamlayan modelin ortalama yakıt tüketimi de 6-6.5 lt/100 km civarında.

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Kaputun altındaki ikinci seçenek ise 2.0 litre dört silindirli bir dizel motor. Söz konusu motorda yeni düşük sürtünmeli pistonlar, piston eteklerinde grafit kaplama ve aktif yağ ayırıcı gibi güncellemeler yapılmış. Kullanıcısına 148 hp güç ve 360 Nm tork sunan bu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 8.9 saniyede tamamlıyor. Ortalama yakıt tüketimi 5.1 - 5.5 lt/100 km aralığında olan modelde, motor kapatıldığında otomatik park moduna geçen 7 ileri çift kavramalı Steptronic şanzıman kullanılmış.

Tam Boyutta Gör En üst seçenek ise X2 M35i xDrive olarak adlandırılan, 2.0 litre turbo dört silindirli benzinli motoruyla 296 hp güç ve 400 Nm tork sunan versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Bu versiyon, ABD'dekine göre biraz daha güçsüz olsa da yine 0-100 km/s hızlanmasını 5.4 saniyede tamamlamayı başarıyor. 7 ileri Steptronic şanzımanla kombine edilen dört tekerlekten çekişli modelde mekanik sınırlı kaydırmalı ön diferansiyel de standart olarak geliyor.

Tasarım ve diğer detaylar🔽

Yeni BMW X2, selefinde olduğu gibi yine X1'in altyapısını kullanıyor. Söz konusu model; 4554 mm uzunluğa, 1844 mm genişliğe, 1590 mm yüksekliğe ve 2692 mm aks mesafesine sahip. Bu sayede selefine kıyasla her açıdan boyutları artan model, kardeşi X1'den de 6.5 cm daha uzun bir gövdeye sahip. Önde kızgın bakışlı LED aydınlatmalarıyla dikkat çeken modelin arkasında ise X6'yı anımsatan, mevcut modele kıyasla daha coupe formuna sahip bir silüet karşımıza çıkıyor.

İç mekanda ise X1 ve X2 büyük benzerlik gösteriyor. Neredeyse aynı diyebileceğimiz alanda, hafif sürücüye dönük kavisli ekranlar dikkat çekiyor. Tasarımıyla havada asılı duruyormuş hissi yaratan orta konsolda ise multimedya sistemi için ayrılmış kontroller yer alıyor. X2'nin bilgi-eğlence sistemi BMW Operating System 9'dan güç alıyor. Bu sistemde, kullanımı kolaylaştıran kısayollar ve telefon benzeri menüler yer alıyor. Söz konusu sistemde Android Auto ve Apple CarPlay desteği de bulunuyor.

2024 BMW X2 ve iX2'nin Avrupa fiyatları henüz açıklanmadı.

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2024 BMW X2 ve iX2 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri