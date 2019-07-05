ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte otomobil fiyatları ne kadar oldu?

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Otomotiv sektöründeki ÖTV indirimi 1 Temmuz itibariyle sona erdi. Henüz indirimlerin devam etmesine yönelik hükümetten bir adım gelmedi. Hal böyle olunca, tüm markaların fiyat listeleri indirimsiz fiyatlara göre yeniden düzenlendi.

2018’in Kasım ayından bu yana devam eden 15 puanlık ÖTV indirimi kapsamında vergisiz fiyatı 70 bin TL’nin altında olan araçlardaki ÖTV oranı yüzde 45’ten yüzde 30’a, fiyatı 70 bin TL ile 120 bin TL arasında olan araçlarda da yüzde 50’den yüzde 35’e çekilmişti. Bu sayede her geçen gün daralan otomotiv sektörünün bir nebze olsun yeniden canlanması hedeflenmişti.

Otomobillere uygulanan ÖTV indirimi İçinde bulunduğumuz haftanın başında sona erdi. Hükümetin herhangi bir adım atmamasıyla birlikte fiyat listelerinde güncellemeye giden tüm markalar, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olan yeni fiyatları açıkladı. Yeni güncelleme ile birlikte otomobillerin başlangıç fiyatlarında yaklaşık 10 ila 15 bin lira arasında artış görülüyor. (Bir önceki fiyatlar yeni fiyatların yanında parantez içinde verilmiştir.)

ÖTV indiriminin bitmesinin ardından değişen başlangıç fiyatları şöyle:

Fiat Egea Sedan: 89 bin 900 TL (83 bin 900TL)

Renault Clio Symbol: 84 bin 900 TL (75 bin 900 TL)

Diğer modellerin başlangıç fiyatlarına aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz. Bu arada küçük bir not ekleyelim; bazı otomobil firmaları ÖTV indiriminin bir kısmını kendileri karşılayarak satış yapabiliyor. Üstelik bazı firmalarda hurda aracınız olmasa bile hurda indiriminden faydalanmak mümkün.