ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte otomobil fiyatları ne kadar oldu?

2018’in Kasım ayından bu yana devam eden 15 puanlık ÖTV indirimi kapsamında vergisiz fiyatı 70 bin TL’nin altında olan araçlardaki ÖTV oranı yüzde 45’ten yüzde 30’a, fiyatı 70 bin TL ile 120 bin TL arasında olan araçlarda da yüzde 50’den yüzde 35’e çekilmişti. Bu sayede her geçen gün daralan otomotiv sektörünün bir nebze olsun yeniden canlanması hedeflenmişti.
Otomobillere uygulanan ÖTV indirimi İçinde bulunduğumuz haftanın başında sona erdi. Hükümetin herhangi bir adım atmamasıyla birlikte fiyat listelerinde güncellemeye giden tüm markalar, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olan yeni fiyatları açıkladı. Yeni güncelleme ile birlikte otomobillerin başlangıç fiyatlarında yaklaşık 10 ila 15 bin lira arasında artış görülüyor. (Bir önceki fiyatlar yeni fiyatların yanında parantez içinde verilmiştir.)
ÖTV indiriminin bitmesinin ardından değişen başlangıç fiyatları şöyle:
Fiat Egea Sedan: 89 bin 900 TL (83 bin 900TL)
Renault Clio Symbol: 84 bin 900 TL (75 bin 900 TL)
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Niye sevgili devletimiz sigara kötüdür diye kampanya yaparken bir taraftan sigara içilmesinin önünü açıyor, kapamıyor. İnanılmaz bir vergi geliri var da ondan, aynı şekilde içki de böyle.
Kimse harcama yapmazsa, devlet batar, çok ekonomi bilmeye gerek yok. Ama tabi bir dengede olması gerekir. 2016 dan beri biz bu dengeyi yakalayamadık ve gittikçe bozuluyor dengeler.
Eğer dengeler tekrar tutturulamazsa, adına ister enflasyon deyin ister başka bişi, ekonomik kriz olur ve ülkemiz Venezuala ya döner.
Ekonomik olarak bağımsız olmayan ülkelerin sonucu da sömürge olmaktan geçer. Bir başka ülke devlet başkanının ağzından çıkacak iki lafa bakar olursun, iki cümle tüm ekonomini bozar.
Tam bağımsız Türkiye sloganının altında yatan ve bağımsızlık isteği bundan gelir.
Sonumuz hayır ola, yok allah korusun vs laflarını hiç sevmem şahsen. Allah korumaz kardeşim, Allah aptallara kıyak yapsaydı, aptallığı yüzünden ölen veya sıkıntıya düşen tüm insanlar kurtarırdı değil mi? Önce sen elinden geleni dürüst bir şekilde yap, sonra Allah’tan yardım dile.