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ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte otomobil fiyatları ne kadar oldu?

Yaklaşık 1 yıldır devam eden ÖTV indirimlerinin bitmesi hem markaları hem de müşteriyi üzdü. Tüm markalar fiyatlarını güncelledi. Peki indirimin bitmesiyle birlikte otomobil fiyatları ne kadar oldu?
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
36,2b
2
79
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte otomobil fiyatları ne kadar oldu?
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Otomotiv sektöründeki ÖTV indirimi 1 Temmuz itibariyle sona erdi. Henüz indirimlerin devam etmesine yönelik hükümetten bir adım gelmedi. Hal böyle olunca, tüm markaların fiyat listeleri indirimsiz fiyatlara göre yeniden düzenlendi.

2018’in Kasım ayından bu yana devam eden 15 puanlık ÖTV indirimi kapsamında vergisiz fiyatı 70 bin TL’nin altında olan araçlardaki ÖTV oranı yüzde 45’ten yüzde 30’a, fiyatı 70 bin TL ile 120 bin TL arasında olan araçlarda da yüzde 50’den yüzde 35’e çekilmişti. Bu sayede her geçen gün daralan otomotiv sektörünün bir nebze olsun yeniden canlanması hedeflenmişti.

Otomobillere uygulanan ÖTV indirimi İçinde bulunduğumuz haftanın başında sona erdi. Hükümetin herhangi bir adım atmamasıyla birlikte fiyat listelerinde güncellemeye giden tüm markalar, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olan yeni fiyatları açıkladı. Yeni güncelleme ile birlikte otomobillerin başlangıç fiyatlarında yaklaşık 10 ila 15 bin lira arasında artış görülüyor. (Bir önceki fiyatlar yeni fiyatların yanında parantez içinde verilmiştir.)

ÖTV indiriminin bitmesinin ardından değişen başlangıç fiyatları şöyle:

Fiat Egea Sedan: 89 bin 900 TL (83 bin 900TL)

Renault Clio Symbol: 84 bin 900 TL (75 bin 900 TL)

Diğer modellerin başlangıç fiyatlarına aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz. Bu arada küçük bir not ekleyelim; bazı otomobil firmaları ÖTV indiriminin bir kısmını kendileri karşılayarak satış yapabiliyor. Üstelik bazı firmalarda hurda aracınız olmasa bile hurda indiriminden faydalanmak mümkün.

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zaomss 2 gün en beğenilen
Fiyatlara bak ya. Gülüp geçiyor insan sinirden. Dacia duster 5bin euroluk araba. 100.000? fiyatı var. Yurtdışında ise 60bin euroluk audi q8 leri insan pahalı diye almıyor. :)
Fiyatlara bak ya. Gülüp geçiyor insan sinirden. Dacia duster 5bin euroluk araba. 100.000? fiyatı var. Yurtdışında ise 60bin euroluk audi q8 leri insan pahalı di...
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1 Yanıt Yanıtla +79
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Kongor 2 gün
Yakında ÖTV indirimi tekrar gelecek. Devlet millet otomobil alabilsin diye bu indirimi yapmıyor, satış olmazsa doğal olarak vergi toplayamayacak ve bu sefer farklı alanlarda vergi almaya başlayacak.
Niye sevgili devletimiz sigara kötüdür diye kampanya yaparken bir taraftan sigara içilmesinin önünü açıyor, kapamıyor. İnanılmaz bir vergi geliri var da ondan, aynı şekilde içki de böyle.
Kimse harcama yapmazsa, devlet batar, çok ekonomi bilmeye gerek yok. Ama tabi bir dengede olması gerekir. 2016 dan beri biz bu dengeyi yakalayamadık ve gittikçe bozuluyor dengeler.
Eğer dengeler tekrar tutturulamazsa, adına ister enflasyon deyin ister başka bişi, ekonomik kriz olur ve ülkemiz Venezuala ya döner.
Ekonomik olarak bağımsız olmayan ülkelerin sonucu da sömürge olmaktan geçer. Bir başka ülke devlet başkanının ağzından çıkacak iki lafa bakar olursun, iki cümle tüm ekonomini bozar.
Tam bağımsız Türkiye sloganının altında yatan ve bağımsızlık isteği bundan gelir.
Sonumuz hayır ola, yok allah korusun vs laflarını hiç sevmem şahsen. Allah korumaz kardeşim, Allah aptallara kıyak yapsaydı, aptallığı yüzünden ölen veya sıkıntıya düşen tüm insanlar kurtarırdı değil mi? Önce sen elinden geleni dürüst bir şekilde yap, sonra Allah’tan yardım dile.
Yakında ÖTV indirimi tekrar gelecek. Devlet millet otomobil alabilsin diye bu indirimi yapmıyor, satış olmazsa doğal olarak vergi toplayamayacak ve bu sefer fa...
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1 Yanıt Yanıtla +74
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DH Misafiri 2 gün
Devlet vergi indirimi yapmasın! Önce Otomobil firmaları geçen yaz doları 10 TL 'den görüp 40.000 ile 80.000 TL zam yapılan otomobil zamlarını geri çeksin sonra Devlet vergi indirimi yapsın! Bu fahiş zamları devlet niye görmedi! Şimdi Millet almasın aldırtmasın bakın bu ölü yiyiciler ya fiyat indirecek yada bu ülkeden defolup gidecekler! Bakın ilkokul mezunu müteahhitlerin 100.000 TL'lik maliyetli daireleri 400.000 -500.000 TL ye satabiliyorlarmı! Şimdi ağlasın dursunlarki daire satalım diye....
Devlet vergi indirimi yapmasın! Önce Otomobil firmaları geçen yaz doları 10 TL 'den görüp 40.000 ile 80.000 TL zam yapılan otomobil zamlarını geri çeksin sonra ...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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halloz58 7 sa.
İkinci el uçar gene
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RevengeRain 10 sa.
Oha teneke Fiatlar 90 bin olmuş.
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K4RT4L 15 sa.
Ötv kdv, kdv'nin kdvsi ee müstehak bize. Bilinçli bir tüketici olsa şimdiye 1 araç alırken 1 tanede devlete aldığı için tepkisini ortaya koymuştu. Avrupa da 1 saat az çalışmak için insanlar sokaklarda bizde ne doğru dürüst denetim var ne bir şey.
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DisCoVeRY06 1 gün
4 milyon nüfusa sahip Gürcistan bile bügün kendi elektrikli otomobilini üretti.Üstelik yılda 20 bin adetini yurtdışına ihraç edecekmiş.Bizim babayiğitler nerde? Aldılar teşvikleri yiyorlar.Yılan hikayesine döndü.Sanki Mars'a gitmek için roket üretecekler anasını satıyım.Ne deyim ülke adına utanıyorum.Kendimi sadece vergi vermek için yaratılmış mikroorganizmalar gibi hissediyorum.
video.haber7.com/...
ensonhaber.com/...
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Deníz 18 sa. DisCoVeRY06
Bizde yıllardır bekliyoruz.
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malifural 15 sa. DisCoVeRY06
Yılda 20 bin araç önemli bir şey değil ki Çin gelir fabrikayı sana kurar pili verir sende 2-3 optimizasyon yazılımı yazarsın 2000-3000 bin vatandaşının karnı doyar dersin milli. Gürcistanın kurduğu fabrikayı Gazi Antep organize sanayide ki ustalar bile kurar. O kadar hafife almayalım Türkiyede ki sanayi yi ; sadece tek bir model araba satarak olmaz. Her yıl yeni kreasyonlar üreten milli teknoloji için en az 10 yıllık arge gerekmekte, fabrika alt yapısını hazırlamak gerekmekte bu da yeterli değil tutulması için azıcıkta şans gerekmekte.
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K4RT4L 14 sa. DisCoVeRY06
Bana kalırsa o araç yüzde 95 çin malı. Bir nevi bizim ülkemizde ki otomobil fabrikaları gibi. Yok made in georgia yazacakmış da neymişte. Aracın sembolü ve modelleri birebir aynı. Katkısı olur ülkenin gsyhsine katkısı olur. Ama çin desteği kessin sıfırdan yapsınlar bakalım, çok büyütüldü bu haber.
globalchangan.com/...
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mcrew 1 gün
Bence bir daha otv indirimi olmaz.
Zaten otv indirimi ile bile aşırı pahalı. Otv inse de çıksa da almak zorunda alan kişi alıyor. 76 bin lira olan araç 85 bin de olsa 76 binde de kalsa satışlara bir etkisi olmaz sanki
Umarim İmamoğlu plaka lobilerine karşı ciddi adımlar atabilir. Toplu taşımanin baştan aşağı yenilenmesi, plaka rantinin ortadan kalkması gerekiyor.
50 liralık taksi yolculuğunun 20 lirası plaka sahibine gidiyor. 24 saat toplu taşıma yok. Parası olmayıp da taksiye binme ihtiyacı duyan kişiler korsan taksilere yönelmek durumunda kalıyor. İsteyen herkesin gerekli lisanslari alıp taşımacılık yapmasi sektörün rekabete açılması gerekiyor.
Plaka dedigimiz teneke parçasına milyarlar ödeyecek kadar zengin bir ülke değiliz biz.
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Adoring 18 sa. mcrew
Onlardanda oy aldigi icin onlara birsey yapamayacak bence
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Quattro 14 sa. mcrew
Daha yeni servislere tahdit verildi. İmamoğlu seçim vaadi olarak duyurmuştu. Kayyum döneminde çıkardılar.
Taksici rantına servisçi rantını da eklemezlerse iyidir.
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MiLLETiNVEKiLi 14 sa. mcrew
Taksi ücretleri ve oto kiralama ücretleri pahalı olduğu için millet otomobil almak zorunda kalıyor
Oysa bunlar 3te 1 fiyata düşürülebilir... 8 bin lira aylık plaka kirası mı olur... Ve durmadan boş dolanan taksiler benzin yakıyorlar boşa ve müşteri ödüyor o boşa yakılan benzinide
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Seyrim 1 gün
Fiyatlara bak.. Vergiyi kaldırsınlar 3 ay o zaman alır millet..
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scorpion20 1 gün
bayilerde satış yapamaz olmuş diyordu haberlerde .
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RONNIE 1 gün
Bu fiyatları gördükçe arabamı toparlamanin daha mantıklı olduğunu bir kez daha anladım.
Varsın kliması olmasın yada hava yastiksiz olsun.
Kredi çekip bankayı zengin edeceğime eski de olsa sifirladigim aracım ile devam ederim.
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Jizzy Quuatily 1 gün
Elentranın sıfırı 60 bin lirayken alacaktık bir tane, almadık. Diyeceklerim bu kadar.

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ipli jeton 1 gün
Anlamadigim nokta bayi araci alirken alis faturasi kestiginde otv sini odemis olmuyor mu? Sonra o arac satilmadi diye devlet niye indirim yapiyor? Bilenler yesillendirsin.
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