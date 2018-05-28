BMW, elektrikli araç üretimini arttırmak için düğmeye bastı

Tam Boyutta Gör

Dev otomobil üreticilerinin elektrikli araç pazarında söz sahibi olmak için gerçekleştirdiği yatırımlar gün geçtikçe artıyor. Geçtiğimiz günlerde Mercedes, kompakt elektrikli aracı için Fransa’daki fabrikasına 500 milyon euro yatırım yapacağını duyurmuştu. Bu konuda büyük bir adım da BMW’den geldi. Alman üretici, Leipzig fabrikasındaki üretimi artırmak için 300 milyon euro yatırım yapacağını açıkladı.

BMW’nin yeni yatırımıyla birlikte fabrikanın yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık olarak 100 bin adet artırılması planlanıyor. Bu büyüme de sonuç olarak şirketin elektrikli araç markası BMW i imzasını taşıyan araçların üretimine %54’lük artış olarak yansıyacak. Günlük bazda ise üretimin günde 130 adetten 200 adete çıkarılması bekleniyor.

BMW yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;

“Yapacağımız yatırımın ana odak noktası yıllık üretim kapasitesini 100 bin adet yükseltmek. Bu da halihazırda 250 bin olan değerin 2020 yılından itibaren 350 bine çıkması demek oluyor. BMW i imzası taşıyan araçların yükselişi ise daha erken olacak. Artan talebi karşılamak için günlük üretimi 130’dan 200’e çıkarıyoruz.”

Açıklamada bahsedilen elektrikli araçlar arasında tamamen elektrikli ve benzin destekli versiyonlarla satılan BMW i3’ün yanı sıra plug-in hibrid BMW i8’de yer alıyor. Alman üreticinin geçtiğimiz ay 2,665 adet BMW i3 elektrikli aracın teslimatını yaptığı belirtiliyor. Şirket, önümüzdeki iki yıl içerisinde de iki yeni elektrikli araç olan Mini ve BMW iX3 SUV’un geleceğini söylüyor.

https://electrek.co/2018/05/25/bmw-i-electric-vehicle-production/