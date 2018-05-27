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Turkcell’in yerli otomobildeki rolü ne olacak?

Turkcell, yerli otomobile akıllı ulaşım teknolojilerini geliştirme, suni zeka, lokasyon bazlı bilişim sistemleri ve akıllı sürüş teknolojileri konusunda destek sağlayacak.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yerli otomobil üretiminde görev alacak 5 firmadan birisi Turkcell. Daha önce yapılan açıklamalarda Turkcell’in yazılım tarafında destek sağlayacağı açıklanmıştı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, firmanın yerli otomobildeki rolü hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Terzioğlu, Türkiye'nin yerli araba projesine, akıllı ulaşım teknolojilerini geliştirme, yapay zekâ, lokasyon bazlı bilişim sistemleri ve akıllı sürüş teknolojileri konusunda yapacakları Ar-Ge çalışmalarıyla buradaki ortaklığa katkıda bulunacaklarını bildirdi.

Turkcell, akıllı sürüş teknolojileri üzerindeki çalışmalarının ilk meyvesini yakın zamanda verecek. Terzioğlu, "Biz önümüzdeki dönemde, aylar içinde Türkiye'nin akıllı sürüş teknolojileri ile ilgili ilk ürününü pazara vereceğiz." açıklamasında bulundu. Sürüş teknolojisi ile ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki aylarda yapılacak. Resmi ağızlardan açıklanan bilgiler şimdilik bu kadar.


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sabe 11 ay en beğenilen
Çocuk koltuklarını ensarcılar dizayn edebilirler. Ar-Ge'ye yatırım önemli.
Bilmeyenler için: Ar-Ge= Arakla-Getir demektir.
Çin'e gidiyorsunuz, fuar geziyorsunuz, oradaki tasarımları kopyalıyorsunuz.
Çocuk koltuklarını ensarcılar dizayn edebilirler. Ar-Ge'ye yatırım önemli.Bilmeyenler için: Ar-Ge= Arakla-Getir demektir.Çin'e gidiyorsunuz, fuar gezi...
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3 Yanıt Yanıtla +83
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Şıh Hazretleri 11 ay İl teber
Şu kafaya hastayım. Arabanın model yok, marka yok, prototip yok, onu geçtim taslak çizim yok, fabrikayı geçtim fabrika arazisi yok. İdari kadro yok, tasarım ekibi yok. Araba yok be ortada. Sadece 2-3 sene önce 2008 model arabayı sanayide kaplayıp getirdiler al sana araba diye. Araba üretmeye mu kadar hevesliyseniz 2-3 senedir laf haricinde hiçbir somut bir ürün var mı? Yok. Eee, daha ne kaldı?
Şu kafaya hastayım. Arabanın model yok, marka yok, prototip yok, onu geçtim taslak çizim yok, fabrikayı geçtim fabrika arazisi yok. İdari kadro yok, tasarım ek...
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ImPerspektif 11 ay
Vergi vermeyecek, vergi affı olacak, bu şirketlere tanına vergi affının acısı vatandaştan çıkacak.
1 Yanıt Yanıtla +54
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DH Misafiri 11 ay
Yatırımcı Bilgi Merkezi – YABİMER
Yatırım demek istihdam demek. İstihdam ise ancak yeni yatırımlarla desteklenirse kalıcı olur. Memleketi Cazibe merkezi yapacak projelerle yatırımlara destek olmalı üretimi artırmalıyız. Türkiye gibi güzel bir memlekete yatırım yapmak istihdama katkı sağlamak istiyorsanız aşağıdaki linki inceleyin derim. Tüm kurumlardan hazineden ve sahibinden satılık daire işyeri ve arsaları, en ucuz yatırım fırsatlarını göreceksiniz çok fazla ödemeden yatırımlarınıza başlangıç yapabilirsiniz. Ayrıca yabancı yatırımcılar içinde haritadan bulma özelliği çok etkin.
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DH Misafiri 11 ay
bizim yerli dediğimiz herşey oradan buradan parçaları toparlayıp birleştirmek değilmi.
aynen öyle
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smartboy38 11 ay
Bilimsel çalışmalar bu kendini laik aydın çağdaş sananlara niye batar anlamış değilim.Ortada bir irade ve proje var bekle gör ortaya ne çıkacak ondan sonra eksik gedik varsa hep birlikte eleştiririz.Zihin suçlama öfkeye kodlanmışsa yapacak birşey yok
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Snlthlk 11 ay
Kore'den getirilen çift sim kart soketini araça monte edip yerli ve milli derler.
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agent1453 11 ay
Şu olacak bu olacak vaadleriyle jet fadıl'ı geçtiniz.
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cancan_burak 11 ay
Salla kazanı arabayı sallayarak yapacağız
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r0x 11 ay
pedofil cemaatleri destekleme rolünü üstlenecekler yine.
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classf2re 11 ay
Başkasına yaptırdığı teknolojileri araca kazık fiyatla ekleyecek ! Şimdiye kadar turkcell kendisi ne geliştirmiş ki araçta rolü olacak!
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Starrk35 11 ay
Hah, başladı gene araba haberleri.
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firat_kilic 11 ay
o noktaya çıkmadan önceki konuları çözmüş olman lazımdı çöküşün o eski konulardan olur... adaletsizlik iş-işçi-işveren. Doğruluk-kandırmak-şaşırtmak-yanıltmak-çıkar için yalan söylemek.... bu konuları aşmadan bunları yapıyorsan ki zaten onlarda da bir millet kandırma var...
Yaw arkadaş !!! Bizim ülkemiz adam dolandırma merkezi mi?
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