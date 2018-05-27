Turkcell’in yerli otomobildeki rolü ne olacak?

Yerli otomobil üretiminde görev alacak 5 firmadan birisi Turkcell. Daha önce yapılan açıklamalarda Turkcell’in yazılım tarafında destek sağlayacağı açıklanmıştı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, firmanın yerli otomobildeki rolü hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Terzioğlu, Türkiye'nin yerli araba projesine, akıllı ulaşım teknolojilerini geliştirme, yapay zekâ, lokasyon bazlı bilişim sistemleri ve akıllı sürüş teknolojileri konusunda yapacakları Ar-Ge çalışmalarıyla buradaki ortaklığa katkıda bulunacaklarını bildirdi.

Turkcell, akıllı sürüş teknolojileri üzerindeki çalışmalarının ilk meyvesini yakın zamanda verecek. Terzioğlu, "Biz önümüzdeki dönemde, aylar içinde Türkiye'nin akıllı sürüş teknolojileri ile ilgili ilk ürününü pazara vereceğiz." açıklamasında bulundu. Sürüş teknolojisi ile ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki aylarda yapılacak. Resmi ağızlardan açıklanan bilgiler şimdilik bu kadar.