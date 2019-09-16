Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW'nin elektrikli i3'ü yenileme planı yok

BMW, 2013 yılında piyasaya sürdüğü ilk elektrikli otomobilini yenilemeyi düşünmüyor. BMW i3, mevcut haliyle birkaç yıl daha üretilmeye ve satılmaya devam edilecek.
1 sa.
300
7
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Alman otomobil devi BMW, i3 adlı elektrikli hatchback modelini yenilemeyecek. Altı yıl önce ilk çıkışını yapan otomobil bu haliyle birkaç yıl daha üretilmeye devam edilecek. Financial Times'a konuşan BMW satış ve pazarlama sorumlusu Pieter Nota, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Ayrıca Bkz. "Hibrit motorlu Mercedes A 250 e Türkiye'ye geliyor"
Deneyimli yönetici bu kararı elektrikli otomobile yönelik talebin arması nedeniyle verdiklerini söyledi. Nota "i3'ün halefi için herhangi bir özel planımız yok. Altıncı yılında i3 gerçekten çok iyi gidiyor. Bu yılın ilk yarısındaki satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı" dedi.

BMW i3 mevcut haliyle birkaç yıl daha satılacak

2013'te piyasaya sürülen BMW i3, bugüne kadar dünya genelinde 150 binden fazla sattı. Otomobil üreticileri talebi yeniden canlandırmak ve en son teknolojilere uyum sağlamak için yedi yıllık satış sonrasında modellerini yeniliyorlar.
Bu açıdan bakıldığında i3 için sadece bir yıl kalmış gibi görünüyor. Ancak BMW, ilk elektrikli otomobilini bu haliyle birkaç yıl daha satmaya devam edecek.


https://www.ft.com/content/b680db8a-d623-11e9-a0bd-ab8ec6435630 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 25 dk. Apple Arcade Hakkında Her Şey | Devrim mi değil mi? 25 dk. OnePlus 7T serisinin tanıtım tarihi resmen açıklandı 55 dk. Navi 14 iş istasyonlarına geliyor, konsollara ışın izleme desteği kesin gibi 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN BMW'nin elektrikli i3'ü yenileme planı yok Sonraki YouTube televizyon ara yüzü kapanıyor 2 sa. Xiaomi Mi 9 Lite tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı 3 sa. Hibrit motorlu Mercedes A 250 e Türkiye'ye geliyor 4 sa. 65W hızlı şarj özellikli OPPO Reno Ace'in tanıtılacağı tarih açıklandı 4 sa. Teknopark İstanbul, Teknofest’te Nu.D-36 uçağını VR ile uçuracak 5 sa. Gearbox, Borderlands 3’ün PC sürümünün popülaritesinden oldukça memnun 6 sa. Galatasaray, blockchain tabanlı Taraftar Token’ı çıkarıyor 6 sa. Tokyo Olimpiyatları'nda seyircileri serinletmek için için yapay kar kullanılabilir 7 sa. Huawei Nova 5T ön inceleme | Güçlü ve güzel telefon 7 sa. Fuarın sürpriz telefonu | Türkiye'ye de gelecek olan TCL Plex 7 sa. Ünlü yapımcı J. J. Abrams, Apple'ın 500 milyon dolarlık teklifini reddetti 7 sa. Samsung Galaxy S ve Galaxy Note markaları birleşebilir 8 sa. Tüplü televizyonlar için HDMI dönüştürücü: Analogue DAC 8 sa. Xiaomi Mi Mix 4, Snapdragon 855+ işlemci, 108 MP kamera ile geliyor 9 sa. Minecraft'ın aylık aktif oyuncu sayısı 112 milyona yükseldi 9 sa. Microsoft Surface Pro 7'nin donanım konfigürasyonları sızdı 18 sa. Ford v. Ferrari filminin ikinci fragmanı da yayınlandı 20 sa. Oppo Reno Ace 65W hızlı şarj ile gelecek 21 sa. Google Pixel 4 depolama birimi iddiaya göre Galaxy Note 10’dan daha yavaş olacak 21 sa. Yurt dışı çıkış harç pulu otomatları kullanıma sunuldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
Bölüm Sonu Canavarı
Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
Bölüm Sonu Canavarı
1. sınıf hayat bilgisi kitabı Suriyelileri türk çocuklarına aş...
DH Forum
Ateizm Aleyhine Ahlak Argümanı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine sızıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim