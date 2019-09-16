BMW'nin elektrikli i3'ü yenileme planı yok

Alman otomobil devi BMW, i3 adlı elektrikli hatchback modelini yenilemeyecek. Altı yıl önce ilk çıkışını yapan otomobil bu haliyle birkaç yıl daha üretilmeye devam edilecek. Financial Times'a konuşan BMW satış ve pazarlama sorumlusu Pieter Nota, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Deneyimli yönetici bu kararı elektrikli otomobile yönelik talebin arması nedeniyle verdiklerini söyledi. Nota "i3'ün halefi için herhangi bir özel planımız yok. Altıncı yılında i3 gerçekten çok iyi gidiyor. Bu yılın ilk yarısındaki satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı" dedi.

BMW i3 mevcut haliyle birkaç yıl daha satılacak

2013'te piyasaya sürülen BMW i3, bugüne kadar dünya genelinde 150 binden fazla sattı. Otomobil üreticileri talebi yeniden canlandırmak ve en son teknolojilere uyum sağlamak için yedi yıllık satış sonrasında modellerini yeniliyorlar.

Bu açıdan bakıldığında i3 için sadece bir yıl kalmış gibi görünüyor. Ancak BMW, ilk elektrikli otomobilini bu haliyle birkaç yıl daha satmaya devam edecek.

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