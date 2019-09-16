Hibrit motorlu Mercedes A 250 e Türkiye'ye geliyor

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, kompakt sınıf araçlarından biri olan A 250 e modelini Türkiye'ye getiriyor. Şirketten alınan bilgilere göre otomobil 2020'nin ilk çeyreğinde ülkemizde satışa sunulacak. Üçüncü nesil hibrit güç ve aktarma sistemiyle donatılan ve EQ Power ile desteklenen A 250 e, elektrikli sürüş keyfi ve günlük kullanıma uygunluk konusunda ön plana çıkıyor.

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Araçtaki elektromotorun tek başına 75 kW (102 bg) güç ürettiğini belirtelim. Aynı zamanda 70-75 km elektrikli menzile imkân tanıyor. 1.33 litre hacimli sıralı dört silindirli motorla birlikte toplam 160 kW (218 bg) sistem gücü ve 450 Nm tork kullanıma sunuluyor.

100 km/s hıza 6.6 saniyede çıkıyor

0-100 km/s hızlanmasını 6.6 saniyede tamamlayan A 250 e, salt elektrikli sürüşte maksimum 140 km/s hıza ve normal sürüşte 235 km/s hıza ulaşıyor. Otomobili alternatif ve ya doğru akımla şarj etmek mümkün. Şarj soketi aracın sol tarafında yer alıyor.

Elektromotoru beslemek üzere yüksek voltajlı toplamda yaklaşık 15.6 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya kiti devreye giriyor. Kompakt şarj edilebilir hibrit modeller alternatif akım (AC) 7.4 kW-Wallbox ile 1 saat 45 dakika içinde yüzde 10’dan yüzde 100’e tam şarj edilebiliyor. DC akımda şarj seviyesini yüzde 10’dan yüzde 80’e çıkartmak için yaklaşık 25 dakika yeterli oluyor.