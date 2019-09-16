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Hibrit motorlu Mercedes A 250 e Türkiye'ye geliyor

Mercedes-Benz, elektrikli sürüş keyfi konusunda ön plana çıkan A 250 e modelini Türkiye'ye getiriyor. Peki 70-75 km saf elektrikli menzil sunan otomobil ne zaman ülkemize gelecek?
3 sa.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, kompakt sınıf araçlarından biri olan A 250 e modelini Türkiye'ye getiriyor. Şirketten alınan bilgilere göre otomobil 2020'nin ilk çeyreğinde ülkemizde satışa sunulacak. Üçüncü nesil hibrit güç ve aktarma sistemiyle donatılan ve EQ Power ile desteklenen A 250 e, elektrikli sürüş keyfi ve günlük kullanıma uygunluk konusunda ön plana çıkıyor.
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Araçtaki elektromotorun tek başına 75 kW (102 bg) güç ürettiğini belirtelim. Aynı zamanda 70-75 km elektrikli menzile imkân tanıyor. 1.33 litre hacimli sıralı dört silindirli motorla birlikte toplam 160 kW (218 bg) sistem gücü ve 450 Nm tork kullanıma sunuluyor.

100 km/s hıza 6.6 saniyede çıkıyor

0-100 km/s hızlanmasını 6.6 saniyede tamamlayan A 250 e, salt elektrikli sürüşte maksimum 140 km/s hıza ve normal sürüşte 235 km/s hıza ulaşıyor. Otomobili alternatif ve ya doğru akımla şarj etmek mümkün. Şarj soketi aracın sol tarafında yer alıyor.
Elektromotoru beslemek üzere yüksek voltajlı toplamda yaklaşık 15.6 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya kiti devreye giriyor. Kompakt şarj edilebilir hibrit modeller alternatif akım (AC) 7.4 kW-Wallbox ile 1 saat 45 dakika içinde yüzde 10’dan yüzde 100’e tam şarj edilebiliyor. DC akımda şarj seviyesini yüzde 10’dan yüzde 80’e çıkartmak için yaklaşık 25 dakika yeterli oluyor.


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emrtkn 3 sa. en beğenilen
500’den başlar kumaş koltuklu.
Hayırlı olsun.
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yorumculuklar 48 sn.
Ahh ahh şunlara deli teşvikler yapılması lazım da kafa dizele basıyor sadece, yapacak bir şey yok...
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bulentcandan 1 sa.
Dizel otomatik çılğınlığına n'oldu?
Yoksa yakın zamanda bu forumda hibrit fetişizmi mi olacak? Yok artık, daha neler!

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nehuse 2 sa.
Plugin hibrit deniyor bunlara bence en mantıklı araç bunlar çoğu insan günde 70 km bile yapmaz. Hafta sonları uzun mesafe yaparsan da şarj bitti derdi yok .Elektrik motorunun ekstra kalkış ve hız desteği de performans isteyenler için birebir.
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emrtkn 3 sa. en beğenilen
500’den başlar kumaş koltuklu.
Hayırlı olsun.
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haberelectro 3 sa.
Elektrik menzili 70 km onu atlamışlar.
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MS4343 3 sa.
Avrupa fiyatı, 36.943€'dan başlıyormuş. (kaynak: LOG)
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haberelectro 3 sa.
almanyada 40 bin euro. Kime satacaklar.
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MS4343 3 sa.
Fiyat?
Asıl önemli soru.
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Meticulous 3 sa.
bu mercedesin hibrit araçlarını fişe takarak şarj edeceksek eğer toyotanın hibritlerini kullanmak daha pratik gözüküyor. en azından benzin motorundan üretilmiş enerjiyle elektrikli motor iş yapıyor.
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haberelectro 3 sa. Meticulous
prize takmassan toyotanınki gibi çalışıyor zaten. Sadece elektrikle gitmek istersen prizden şarj etmek mantıklı.
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