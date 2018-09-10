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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bullet Messenger uygulaması Çin’de patlama yaptı

Sade arayüzü ve sesi metne dikte eden özelliği ile Bullet Messenger uygulaması Çin’de bir anda zirveye çıktı. Uygulamayı milyonlarca kişinin indirdiği ifade ediliyor.
8 ay
5,2b
1
7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil dünyada sohbet uygulamalarının rekabeti genelde belirli isimler üzerinden oluyor ve yeni bir oyuncunun pazarda kendisine yer bulabilmesi oldukça zor. Bullet Messenger ise Çin’de adeta patlama yaptı.

Bullet Messenger neler sunuyor?

Zidan Duanxin olarak Çin’deki Android mağazalarında ve App Store üzerinde yer alan sohbet uygulaması kısa sürede milyonlarca indirmeye ulaştı. Sadece iOS tarafında 8 milyon kişinin indirdiği ve bir numaraya yükseldiği ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Hungry Dragon ile yeni bir açlık macerası"

WeChat gibi pazarın yüzde 86’sına hakim bir uygulama karşısında Bullet Messenger dikkatleri üzerine çekti. Uygulama, Beijing Kuairu Technology girişimi tarafından Smartisan telefonları için hazırlandı. Çin’de oldukça popüler olan Smartisan, girişimde büyük bir hisseye sahip.

Bullet Messenger özellikle sade ve kolay cevap verme arayüzü ile sesi metne dikte eden teknolojisi sayesinde çok tutuldu. Ayrıca sesli mesajı tutarak sohbetin farklı satırlarına sürükleyebiliyorsunuz. Bunlar WeChat üzerinde yer almıyor. Elbette WeChat’in mobil ödeme ve oyun gibi pek çok amiral gemisi özelliği var.

Smartisan destekli olduğu ve yeni nesil telefonlarda da yer alacağı için Bullet Messenger uygulamasının daha da popüler olması bekleniyor. Elbette İngilizce arayüz ile global pazara açılırsa büyük bir başarı elde etmesi muhtemel.

 

https://www.gizmochina.com/2018/09/08/smartisan-bullet-messenger-defies-wechat-unique-features/ Yorum Yaz
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Spider_hip 8 ay en beğenilen
Bence burada anahtar kelime Beijing Kuairu Technology tarafından hazırlanması. Demek ki halkları da telekomünikasyon işinin yabancıların eline bırakılamayacak kadar önemli olduğunu biliyor ve yerli ürüne yöneliyorlar. Tabi yerli derken, whatsapp alt yapısını %100 kullanıpta, ismine çinsapp deyip yedir %100 milli tarzında değil. Biz de yapalım diye demiyorum, biz kendi verdiğimiz ve geri ödenmeyen krediyle özelleştirdiğimiz telekomünikasyonumuz Türk Telekom'u geri alsak bana yeter. Tabi sistemin içine gider ayak böceklerde yerleştirmiş olabilirler. Umarım bu böcekleri de 10-20 sene sonra farketmeyiz.
Bence burada anahtar kelime Beijing Kuairu Technology tarafından hazırlanması. Demek ki halkları da telekomünikasyon işinin yabancıların eline bırakılamayacak k...
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ThePscho 8 ay
Bizim hükümetimiz böyle bir uygulamayı piyasa sürse şahsen ben kullanmam. Bütün bilgilerimin gizliliği yok olur çünkü. Telegram kullanırım daha iyi. Zaten Rusya'yla benim ne işim olur ?
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TOROS RÜZGARI 8 ay
ptt messengerımız ne oldu .?
Şahıs kullanımına açılmayacak mı hala.?
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Edep yahu 8 ay
Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi olduğu için normal değil mi?
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aktorun 8 ay
Her iki yorumcu arkadaş da ağır ama doğru konuşmuşlar.
Sen telekom ağına eklenen tüm cihazların kurulum, kabul süreçlerini başından sonuna denetleyebilecek liyakat esasına göre ilgili pozisyonlara atanmış yetişmiş elemanlara sahip değilsen böcek yerleştiren çok olur.
Bence bir ülkenin güvenliği için gerekli en önemli iki teknolojiden biri temiz, güvenli, denetlenebilir telekom altyapısı. Diğeri de ulusal işletim sisteminin tüm kamu kurulumlarında ve hatta stratejik öneme sahip özel şirketlerde kullanılmasının zorunlu olması.
Hiçbir zaman çok geç değil.
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Spider_hip 8 ay en beğenilen
Bence burada anahtar kelime Beijing Kuairu Technology tarafından hazırlanması. Demek ki halkları da telekomünikasyon işinin yabancıların eline bırakılamayacak kadar önemli olduğunu biliyor ve yerli ürüne yöneliyorlar. Tabi yerli derken, whatsapp alt yapısını %100 kullanıpta, ismine çinsapp deyip yedir %100 milli tarzında değil. Biz de yapalım diye demiyorum, biz kendi verdiğimiz ve geri ödenmeyen krediyle özelleştirdiğimiz telekomünikasyonumuz Türk Telekom'u geri alsak bana yeter. Tabi sistemin içine gider ayak böceklerde yerleştirmiş olabilirler. Umarım bu böcekleri de 10-20 sene sonra farketmeyiz.
2 Yanıt Yanıtla +13
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serafon 8 ay Spider_hip
şu an huawei yerleştiriyor her tarafa böcekleri. Teknoloji geliştirme kültürü özürlü ayak-başlar hala koçum, dostum seviyesinde bakıyor olaylara aval aval.
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ilhami onay 8 ay Spider_hip
Pazar lideri olan wechat zaten Çin’e ait. Ayrıca Whatsapp, Instagram, Facebook gibi bir çok ünlü sosyal medya platformaları da Çin’de yasaklı durumda...
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