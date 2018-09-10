Bullet Messenger uygulaması Çin’de patlama yaptı

Mobil dünyada sohbet uygulamalarının rekabeti genelde belirli isimler üzerinden oluyor ve yeni bir oyuncunun pazarda kendisine yer bulabilmesi oldukça zor. Bullet Messenger ise Çin’de adeta patlama yaptı.

Bullet Messenger neler sunuyor?

Zidan Duanxin olarak Çin’deki Android mağazalarında ve App Store üzerinde yer alan sohbet uygulaması kısa sürede milyonlarca indirmeye ulaştı. Sadece iOS tarafında 8 milyon kişinin indirdiği ve bir numaraya yükseldiği ifade ediliyor.

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WeChat gibi pazarın yüzde 86’sına hakim bir uygulama karşısında Bullet Messenger dikkatleri üzerine çekti. Uygulama, Beijing Kuairu Technology girişimi tarafından Smartisan telefonları için hazırlandı. Çin’de oldukça popüler olan Smartisan, girişimde büyük bir hisseye sahip.

Bullet Messenger özellikle sade ve kolay cevap verme arayüzü ile sesi metne dikte eden teknolojisi sayesinde çok tutuldu. Ayrıca sesli mesajı tutarak sohbetin farklı satırlarına sürükleyebiliyorsunuz. Bunlar WeChat üzerinde yer almıyor. Elbette WeChat’in mobil ödeme ve oyun gibi pek çok amiral gemisi özelliği var.

Smartisan destekli olduğu ve yeni nesil telefonlarda da yer alacağı için Bullet Messenger uygulamasının daha da popüler olması bekleniyor. Elbette İngilizce arayüz ile global pazara açılırsa büyük bir başarı elde etmesi muhtemel.