BMW ve Nissan araç şarj istasyonları için iş birliği yapıyor

Elektrikli araç denildiğinde ilk akla gelen isim Tesla oluyor. Araçlarının yanı sıra yaygın şarj istasyonu ağı da şirketi bir basamak yukarı taşıyor. Nissan ve BMW ise şimdilik bu konuda rakipsiz sayılabilecek Tesla'ya karşı güçlerini birleştirmiş durumda.

İki şirket ortak şarj noktaları kurarak daha hızlı şekilde şarj istasyonu ağlarını geliştirmeyi düşünüyor. Şimdilik yalnızca ABD içerisinde başlayan ortalık sayesinde ilk etapta 19 şarj istasyonu kuruldu. Bu şarj istasyonları ise 2 aracı aynı anda şarj edebiliyor ve 30 dakikalık şarj ile birlikte bataryanın doluluğunu %80 seviyesinin üzerine taşıyabiliyor.

İş birliği ilk etapta BMW i3 ve Nissan Leaf sahipleri mutlu edecektir, ancak bu hamle şarj istasyonları sayısının artması için oldukça önemli. Geleceğin elektrikli araçlarda olduğu düşünülürken sıradaki şirketler de benzer hamleler ile şarj istasyonlarının dünya genelinde yaygınlaşmasına katkıda bulunacaklardır. BMW ve Nissan iş birliğinin ABD dışına ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

http://www.engadget.com/2015/12/22/bmw-and-nissan-dual-ev-chargers/?ncid=txtlnkusaolp00000595