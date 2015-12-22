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BMW ve Nissan araç şarj istasyonları için iş birliği yapıyor

Elektrikli otomobillerini bir süredir satışa sunan BMW ve Nissan hala şarj istasyonları konusunda yaygın bir çözüm sunabilmiş değil. İki şirket bu problemi el ele vererek aşmayı planlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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BMW ve Nissan araç şarj istasyonları için iş birliği yapıyor
 
Elektrikli araç denildiğinde ilk akla gelen isim Tesla oluyor. Araçlarının yanı sıra yaygın şarj istasyonu ağı da şirketi bir basamak yukarı taşıyor. Nissan ve BMW ise şimdilik bu konuda rakipsiz sayılabilecek Tesla'ya karşı güçlerini birleştirmiş durumda.

İki şirket ortak şarj noktaları kurarak daha hızlı şekilde şarj istasyonu ağlarını geliştirmeyi düşünüyor. Şimdilik yalnızca ABD içerisinde başlayan ortalık sayesinde ilk etapta 19 şarj istasyonu kuruldu. Bu şarj istasyonları ise 2 aracı aynı anda şarj edebiliyor ve 30 dakikalık şarj ile birlikte bataryanın doluluğunu %80 seviyesinin üzerine taşıyabiliyor.
İş birliği ilk etapta BMW i3 ve Nissan Leaf sahipleri mutlu edecektir, ancak bu hamle şarj istasyonları sayısının artması için oldukça önemli. Geleceğin elektrikli araçlarda olduğu düşünülürken sıradaki şirketler de benzer hamleler ile şarj istasyonlarının dünya genelinde yaygınlaşmasına katkıda bulunacaklardır. BMW ve Nissan iş birliğinin ABD dışına ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

http://www.engadget.com/2015/12/22/bmw-and-nissan-dual-ev-chargers/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ylmzsngl 3 yıl
İnsanlar doğaya zarar vermiyor diye elektrikli araç kullanımına teşvik edenlirken, elektriğin elde edilmesi için doğaya nasıl zarar verildiğini unutmaması gerekir. Kömür ocaklarından çıkan gazlar ya da HES'lerin yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Elektrikli araçların kullanımı, elekrik elde etmek için, var olan kaynakların tüketilmesi ile değil güneş enerjisi gibi kaynak yaratma yolları ile kullanıldığında ancak amaca hizmet eder.
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c3206 3 yıl
Gelecek elektrkklide
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kadirirdem 3 yıl
Maliyet den vs kar etmek için aslında mantıklı geldi bana...
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PARAFESOR 3 yıl
Elektrikli araçlar Türkiye şartlarında kullanılacak araçlar değiller. Yollarımızın eğim seviyesi bu araçları kullanmayı ekonomik olmaktan çıkarıyor
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yirthan 3 yıl
Standart oluşturulmalı bence ...
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Göleli_At_Hırsızı 3 yıl
Çok olumlu bir haber. Tr de bu işi destekleyecek zerre politika yok. Elektrikli araç altyapısını oluşturmak ne kadar önemli. Elektrikli satilam her arac bize co2 ve pterole bağlı olmayan temiz ve tasarruflu hayat sunacak.
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aniceman 3 yıl
amerikada nasıl olur bilmem ama avrupaya bu işin bir standardı olacak sekilde gelir. en azından avrupa birliği bunu şart koşar diye düsünüyorum. yoksa olay nokia sarjı olan varmıya döner! (ha apple/icar yine bildiğini okuyabilir)
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turbosan 3 yıl
Biz bu olayı üçlü prizle çözeriz :D
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cournaleous 3 yıl
oyuncu11790
Bu konuda hepsinin işbirliği içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta bu yatırımlar gelecekte hepsinin yararına olacak...Acaba petrol istasyonları da bu tarz işbirliğine yanaşır mı

petrol istasyonları işbirliğine yanaşırmı demişiniz pek bağdaştıramadım konuyla fiyatların düşeceğini düşünerek söylediyseniz bu mümkün değil.
Dünyada OPEC adı altında anılan bir kartel mevcut ve petrol rezervlerinin üçte ikiside bu kartelin elinde amaçları aralarındaki rekabeti önlemek ve tekel olmak bu sayede istedikleri gibi fiyatlarla oynuyorlar.
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oyuncu11790 3 yıl
Bu konuda hepsinin işbirliği içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta bu yatırımlar gelecekte hepsinin yararına olacak...Acaba petrol istasyonları da bu tarz işbirliğine yanaşır mı
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arel.gr 3 yıl
ne de olsa iki elin sesi var
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