BMW ve Mercedes, Çin'de şarj ağını genişletmek için ortak bir şirket kurdu

Avrupalı üreticiler, rekabetin gün geçtikçe arttığı Çin pazarında güçlenmek için iş birliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda BMW ve Mercedes-Benz'in ortak girişimi olan Beijing Ion Qi New Energy Technology, kısa süre önce Pekin'de faaliyete başladı.
İki ezeli rakip tarafından kurulan şirket, Çin pazarında "süper şarj ağı" işletmeyi planlıyor. Bu ortaklık, iki üreticinin ülkedeki süper şarj ağının daha da genişletilmesinin ilk adımı olarak görülüyor. Ortak girişim, 2026 yılı sonuna kadar Çin'de en az 1.000 ileri teknolojiyle donatılmış süper şarj istasyonu ve yaklaşık 7.000 süper şarj istasyonu inşa etmeyi planlıyor.
Alman otomotiv devlerinin şarj altyapısı oluşturmaya yönelik iş birliği, Çin'in yeni enerjili araç pazarı için uzun süreli bir bağlılık sinyali olarak görülüyor. BMW, geçtiğimiz yıl Çin'de 40 bin adedin üzerinde elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Önceki yıla göre yüzde 138 gibi ciddi bir artışı simgeleyen bu sayı, BMW'nin toplam satışlarındaki büyümede önemli bir rol oynuyor.
BMW, 2023 itibarıyla Çin'de altı saf elektrikli modelle rekabet ediyor. BMW i3 ve iX3, markanın en çok satılan modelleri. Mercedes-Benz ise hem saf elektrikli hem de benzinli modellere yönelik "çift yönlü" stratejisini 2024 yılında da sürdürmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.