BMW ve Mercedes, Çin'de şarj ağını genişletmek için ortak bir şirket kurdu

Avrupalı üreticiler, rekabetin gün geçtikçe arttığı Çin pazarında güçlenmek için iş birliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda BMW ve Mercedes-Benz'in ortak girişimi olan Beijing Ion Qi New Energy Technology, kısa süre önce Pekin'de faaliyete başladı.

İki ezeli rakip tarafından kurulan şirket, Çin pazarında "süper şarj ağı" işletmeyi planlıyor. Bu ortaklık, iki üreticinin ülkedeki süper şarj ağının daha da genişletilmesinin ilk adımı olarak görülüyor. Ortak girişim, 2026 yılı sonuna kadar Çin'de en az 1.000 ileri teknolojiyle donatılmış süper şarj istasyonu ve yaklaşık 7.000 süper şarj istasyonu inşa etmeyi planlıyor.

Tam Boyutta Gör İlk şarj istasyonlarının 2024 yılında elektrikli araçların yaygın olduğı bazı şehirlerde faaliyete geçmesi ve ardından ülke çapındaki kasabaları ve diğer bölgeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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Alman otomotiv devlerinin şarj altyapısı oluşturmaya yönelik iş birliği, Çin'in yeni enerjili araç pazarı için uzun süreli bir bağlılık sinyali olarak görülüyor. BMW, geçtiğimiz yıl Çin'de 40 bin adedin üzerinde elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Önceki yıla göre yüzde 138 gibi ciddi bir artışı simgeleyen bu sayı, BMW'nin toplam satışlarındaki büyümede önemli bir rol oynuyor.

BMW, 2023 itibarıyla Çin'de altı saf elektrikli modelle rekabet ediyor. BMW i3 ve iX3, markanın en çok satılan modelleri. Mercedes-Benz ise hem saf elektrikli hem de benzinli modellere yönelik "çift yönlü" stratejisini 2024 yılında da sürdürmeyi planlıyor.

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BMW ve Mercedes, ortak şirketle şarj ağını genişletecek