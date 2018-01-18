BMW'den tartışmalı karar: Apple CarPlay yıllık 80 dolara sunulacak

The Verge tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre BMW, kullanıcıların bir defaya mahsus ücret ödeyerek kullanabildikleri CarPlay'i önümüzdeki yıldan itibaren abonelik tabanlı bir hizmet olarak sunmayı planlıyor. BMW Kuzey Amerika teknoloji ürün müdürü Don Smith, otomobil üreticisinin gelecek yıldan başlayarak CarPlay'e erişim için yıllık 80 dolar talep edeceğini söyledi. Yeni BMW sahipleri için ise Apple CarPlay aboneliği ilk yıl ücretsiz olacak.

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BMW halihazırda 2017 model ve daha yeni araçlarda bulunan CarPlay'i kullanmak isteyen sürücülerden 300 dolarlık bir yükseltme ücreti talep ediyor. Smith'e göre aboneliğe dayalı fiyatlandırma sistemine geçilmesi, BMW sahiplerine daha fazla esneklik sağlayacak. Kendisi bu durumun müşterilere cihazlarını değiştirme olanağı sunacağını düşünüyor. Yani bir süre sonra Android cihaza geçiş yapanlar boşuna o kadar para ödememiş olacaklar.

Apple CarPlay birçok araçta ücretsiz olarak sunuluyor

Smith her ne kadar Google Assistant'ın 2018'de yeni BMW modellerine geleceğini söylese de BMW halen Android Auto'yu desteklemiyor. Deneyimli yönetici ayrıca yıllık ücretin aslında leasing yoluyla ortalama uzunlukta araç kiralayanlar için de bir avantaj olduğunu söyledi. Yani ilk yıl bu hizmetin ücretsiz olduğunu düşünürsek sürücüler dört yılın sonunda toplam 240 dolar ödemiş olacaklar. Yani ceplerinden 300 dolardan daha az bir para çıkmış olacak.

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Elbette ki her dört yılda bir BMW değiştirmeyenler CarPlay hizmeti için uzun vadede önemli ölçüde bir ücret ödemiş olacaklar. Bunun yanında birçok otomobil şirketinin CarPlay'i ücretsiz standart bir özellik olarak sunduğunu belirtmek gerekir. BMW müşterilerden gelecek olumsuz geribildirimler sonrasında bu kararından dönebilir ancak bu konuda konuşmak için henüz erken. Gelişmelerin ne yönde ilerleyeceğini zaman gösterecek.

Apple CarPlay nedir? Belirli araç modellerinde bulunan CarPlay, iPhone’unuzu araç içinde daha akıllı ve daha güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. CarPlay, aracınızı sürerken iPhone’unuz ile yapmak istediğiniz şeyleri gerçekleştirmenize yardımcı olurken, bunları doğrudan aracınızın yerleşik ekranında gösterebiliyor.

Yani bu sayede dikkatinizi yoldan ayırmadan yol tarifi alabilir, arama yapabilir, mesaj alıp gönderebilir ve müzik dinleyebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken şey iPhone’unuzu aracınıza bağlamak.

https://www.theverge.com/2018/1/16/16897326/bmw-apple-carplay-subscription-google-alexa-detroit-auto-show-2018