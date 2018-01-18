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BMW'den tartışmalı karar: Apple CarPlay yıllık 80 dolara sunulacak

Alman otomobil devi BMW, birçok otomobil üreticisinin ücretsiz olarak sunduğu Apple CarPlay hizmetini abonelik tabanlı bir hizmete dönüştürüyor. Şirket sürücülerden yıllık 80 dolar talep edecek.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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The Verge tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre BMW, kullanıcıların bir defaya mahsus ücret ödeyerek kullanabildikleri CarPlay'i önümüzdeki yıldan itibaren abonelik tabanlı bir hizmet olarak sunmayı planlıyor. BMW Kuzey Amerika teknoloji ürün müdürü Don Smith, otomobil üreticisinin gelecek yıldan başlayarak CarPlay'e erişim için yıllık 80 dolar talep edeceğini söyledi. Yeni BMW sahipleri için ise Apple CarPlay aboneliği ilk yıl ücretsiz olacak.
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BMW halihazırda 2017 model ve daha yeni araçlarda bulunan CarPlay'i kullanmak isteyen sürücülerden 300 dolarlık bir yükseltme ücreti talep ediyor. Smith'e göre aboneliğe dayalı fiyatlandırma sistemine geçilmesi, BMW sahiplerine daha fazla esneklik sağlayacak. Kendisi bu durumun müşterilere cihazlarını değiştirme olanağı sunacağını düşünüyor. Yani bir süre sonra Android cihaza geçiş yapanlar boşuna o kadar para ödememiş olacaklar.

Apple CarPlay birçok araçta ücretsiz olarak sunuluyor

Smith her ne kadar Google Assistant'ın 2018'de yeni BMW modellerine geleceğini söylese de BMW halen Android Auto'yu desteklemiyor. Deneyimli yönetici ayrıca yıllık ücretin aslında leasing yoluyla ortalama uzunlukta araç kiralayanlar için de bir avantaj olduğunu söyledi. Yani ilk yıl bu hizmetin ücretsiz olduğunu düşünürsek sürücüler dört yılın sonunda toplam 240 dolar ödemiş olacaklar. Yani ceplerinden 300 dolardan daha az bir para çıkmış olacak.
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Elbette ki her dört yılda bir BMW değiştirmeyenler CarPlay hizmeti için uzun vadede önemli ölçüde bir ücret ödemiş olacaklar. Bunun yanında birçok otomobil şirketinin CarPlay'i ücretsiz standart bir özellik olarak sunduğunu belirtmek gerekir. BMW müşterilerden gelecek olumsuz geribildirimler sonrasında bu kararından dönebilir ancak bu konuda konuşmak için henüz erken. Gelişmelerin ne yönde ilerleyeceğini zaman gösterecek.

Apple CarPlay nedir?

Belirli araç modellerinde bulunan CarPlay, iPhone’unuzu araç içinde daha akıllı ve daha güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. CarPlay, aracınızı sürerken iPhone’unuz ile yapmak istediğiniz şeyleri gerçekleştirmenize yardımcı olurken, bunları doğrudan aracınızın yerleşik ekranında gösterebiliyor.
Yani bu sayede dikkatinizi yoldan ayırmadan yol tarifi alabilir, arama yapabilir, mesaj alıp gönderebilir ve müzik dinleyebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken şey iPhone’unuzu aracınıza bağlamak. 

https://www.theverge.com/2018/1/16/16897326/bmw-apple-carplay-subscription-google-alexa-detroit-auto-show-2018 Yorum Yaz
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McLaren64 1 yıl en beğenilen
Sattığı iPhone X'a hızlı şarj kablosu ve adaptörü koymayan bir firma Apple. BMW Apple CarPlay'i yıllık 80$ ücrete sunmuş çok mu?
1 Yanıt Yanıtla +48
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esmerbuyucu 1 yıl
Daha önce bu kadar saçma bir fikir görmemiştim. İnsanlar yıllık 80 dolar bayılacağına, BMW'den başka bir markaya geçiş yaparak bunu tekrar bedavaya getirebiliyorlar. Bence de büyük esneklik.
Daha önce bu kadar saçma bir fikir görmemiştim. İnsanlar yıllık 80 dolar bayılacağına, BMW'den başka bir markaya geçiş yaparak bunu tekrar bedavaya getirebiliyo...
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theJuDGe_41 1 yıl
"ulan bmw koydu bizim neyimiz eksik"- volkswagen
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tunlab 1 yıl
2017 model leon fr aldım, full link kapalı geliyor ve açtırmak için 600 tl ödedim (aktivasyon kodu ve usb portu değişti), normalde 1200-1300 tl arasıydı ama kampanyalı oldugu için açtırdım, güncel modellerde navigasyon opsiyonu 1500-2000 lira arası oldugunu düşünürsek sırf apple harita ve spotify için açtırdım,
ama öyle yıllık fln ücretli alınacak birşey değil,
deve yüküyle para veriyoruz bu araçlara yeter artık arkadaş ya.
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Baelros 1 yıl
Seat Leon 2017 kullaniyorum. Standart multimedya paketiyle (Seat Full Link) (TL olarak 450-500) Apple Car Play, Android Auto ve Mirror Link standart olarak geliyor. Ne abonelik sacmaligi var, ne opsiyon sacmaligi.
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cobra41 1 yıl
ulan bide lafi eveleyip geveleyip sonunda musteri icin karli oldu demis yuzsuzler ya olaya gel :)
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kadirirdem 1 yıl
BMW Apple'a özenmeye başladın.
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VirtualWorld 1 yıl
ulan diğer markalar duyar bunu şimdi, aracı servise götürmeyelimde bizimkinide elimizden alıp para istemesinler.
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yargicc 1 yıl
Bizim kekolar gibi cevap yazayım. Bmw alan adam zaten zengindir bunu da ödesin koymaz ona hatta mtv side 10 bin olsun.
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CoreXXX 1 yıl
işin içinde apple varsa bi yerden s...maya çalışır kesin
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Father Torque 1 yıl
Şimdi gülünüyor ama biz de yazılım sektörü kalıcı satıştan zorunlu kiralamaya geçerken gülüyorduk, şimdi kullanmak zorunda olduğumuz çoğu yazılım zorunlu kiralamaya geçti, sanıyor musunuz ki bu durum sadece BMW veya Apple'a özel bir durum olarak kalacak? Benzer uygulamaları yakında birçok marka model araçta birçok farklı OS'ye sahip telefonda da göreceğiz maalesef.
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mokinto 1 yıl
Tembellik edip yazıyı okumadım ama, bence şöyle bir mantıkla olabilir: Mesela BMW car play için yeni araçta alınan bir 500 dolar var ise ve aracı ortalama 5 yıl kullansanız,80 dolar yıllık neden olmasın ?
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haberelectro 1 yıl
Cok lazim ya carplay. Arabada da telefon kullanmayin.
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