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Yeni Nissan Leaf'in ön siparişleri 13.000'i geçti

Nissan geçtiğimiz yıl örtüsünü kaldırdığı yeni nesil elektrikli otomobilinin 13.000'den fazla ön sipariş aldığını söyledi. Nissan Leaf'in 30.000 dolar gibi bir başlangıç fiyatı var.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Günümüzde elektrikli otomobiller ve araçlar genel olarak daha yaygın hale gelmeye başladı. Nissan'ın uygun fiyatlı Leaf modeli de dünyanın en çok satılan elektrikli otomobillerinin başında geliyor.
Ayrıca Bkz. "2018 model Kia Cerato resmen tanıtıldı"
Geçtiğimiz yıl tanıtılan yeni nesil Leaf piyasaya oldukça iyi bir giriş yapmış durumda. Nissan otomobilin bugüne kadar 13.000'den fazla ön sipariş aldığını söyledi.

Başlangıç fiyatı 30.000 dolar

Yeni Nissan Leaf, tek bir şarjla 240 km yol yapabiliyor. Araçta 40 kWh büyüklüğünde lityum iyon pil var. Vergiler hariç 30.000 dolarlık başlangıç fiyatıyla sunulan otomobil, bu yönüyle Tesla'nın elektrikli otomobilleri gibi alternatif seçeneklerden daha ucuza satın alınabiliyor.
Ön sipariş verilebilmesi ve müşterilere 2018 yılında teslim edilebilecek olması da yeni nesil Leaf'i, birkaç yıl beklemek istemeyen müşteriler için daha cazip hale getirmiş durumda.

https://www.engadget.com/2018/01/16/nissan-leaf-ev-pre-orders-are-over-13-000/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 1 yıl en beğenilen Sazankiller
tctstcts
Bir şarjla 2400 km gitse alınırdı.

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2 Yanıt Yanıtla +61
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D@rbeli M@tk@p 1 yıl atlantice
atlantice
Aynı fiyattan Türkiye ye de bekliyoruz.

Aynı paraya gelse bile almazlar...Bizde alınacak aracın kriteri bellidir...Dizel olacak,1.6 olacak,otomatik olacak,ikinci eli olacak...
atlanticeAynı fiyattan Türkiye ye de bekliyoruz.Aynı paraya gelse bile almazlar...Bizde alınacak aracın kriteri bellidir...Dize...
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gorkemuse 1 yıl zotacing
zotacing
Vergiler hariç 30.000 dolarlık
165.000TL'den aşağı giriş yapmaz Türkiye'ye.
160.000TL verip ekonomi yapmak da trajikomik bir durum olur.

Niye 275.000 lira verip 1.6 dci motorlu Merco almıyor mu millet kapış kapış?
zotacingVergiler hariç 30.000 dolarlık165.000TL'den aşağı giriş yapmaz Türkiye'ye.160.000TL verip ekonomi yapmak da trajiko...
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Blindfire 2 ay
Bu sene de yalan oldu, belki seneye
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sis651 2 ay
Renault Zoe bile o kalitesi ile bir ton paraya satılıyor ülkede. Leaf geldiğinde daha da pahalı olacaktır. Hani elektrikli araç meraklılarına en uygun fiyatla uygun menzili sağlayan yine Zoe olacaktır burada. Yoksa kalite olarak, özellik olarak Leaf tabii ki çok daha iyi ama arada ciddi bir fiyat farkı olacaktır bence.
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sml_akyz 2 ay sis651
Evet haklısın hocam zoe dikkatimi çekiyor ve 70-80 bin bandında 2. El araçlarda var. Lakin tereddüt ettiğim konu bu araçların pilleri. Pil kayıpları nasıl oluyor, ne kadar sürede kayıp olur. Teslalara bakıyorsun ortalama 100 bin km de maksimum %6-9 arası kayıp olduğunu ve sonrasında da ciddi anlamda kayıp yaşanması duruyor. Bu tarz yorumları zoe için duymadım. Kayıp oranları tam bir muamma. Renault Türkiye’ye kayıt bıraktım bu konuyu sordum direk onlarda net olarak böyle bir şey söyleyemeyeceklerini, tamamen kullanıma bağlı olduğunu söyledi. Bu da bende pek güven hissi oluşturmadı. Çünkü ben bu aracı 200km gidecek diye alıcam ama batarya kaydından dolayı 100km ye kadar düşermi düşmezmi bilemiyoruz düşmeyecekse de bunun garantisini şuanlık veremiyor kimse. Şuan beklemedeyim araştırmaya devam ediyorum. Para olsa model 3 alınır da o da bizde yok
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Blindfire 2 ay
Geçen yıl 2019 da gelecek deniliyordu, gelişme var mı?
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sml_akyz 2 ay Blindfire
müşteri hizmetleri ile anca görüşebildim. ya onlar aramadı ya da aradıkalarında müsait olamadığımdan dolayı anca görüşebildim. ilk olarak canlı destek üzerinden görüştüm, pazarlama stratejileri olmadığını belirtti. sebebini sorduğumda da başka bir bilgi vermeyeceğini, irtibat için telefon numarası verdiler. aradığımda da karşıma çıkan bayan da aynı şekilde satış stratejilerinin olmadığını, pazar araştırması yaptıklarını iletti. umarım bu süreç içerisinde bir babayiğit Türkiye'ye elektrikli otomobili getirir de bu korkak firmalar bi taraflarını yalayarak geri çekilmek zorunda kalırlar.
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ekonomisty 3 ay
Son durumu bilen var mı? Türkiye'ye gelecek mi Nissan Leaf?
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sml_akyz 2 ay ekonomisty
sitelerinde baya övmüşleri araçlarını ama ne araçlar kısmında görünüyor ne de fiyat listelerinde. kayıt bıraktım bakalım tenezzül edip ararlarsa sorarım. buradan da bilgi veririm hocam.
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ramis78 3 ay
bizim ülke olarak elektrikli otomobili benimsememiz için daha 10 yıla ihtiyacımız var.
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zotacing 3 ay
ABD ve Avrupa gibi akaryakıtın bedava olduğu ülkelerde şu arabalar enayilik.
Yeni Nissan Leaf, tek bir şarjla 240 km yol yapabiliyor. Araçta 40 kWh büyüklüğünde lityum iyon pil var. Vergiler hariç 30.000 dolarlık
30.000$'a ne arabalar alınıyor ABD ve Avrupa'da.
240km menzil diyorsa 190-200km de sen ona, bizlerin 2-3 günde yaptığı km, uzun yola zaten gidemezsin.
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mkilinc79 3 ay zotacing
Avrupa'da yakıt ucuz değil.
Eksoz gazı parçacıklarının kanserojen etkisi sebebiyle şehir merkezlerinde (trafiğin yavaş akıp özellikle yayaların çok eksoz soluduğu yerlwrde, okul bahçeleri civarinda vs) õnce dizel arabalar ve sonra tüm icten yanmalı motorlar yasaklanacak, sıfır emisyon bölgesi olacak. Yani şehir merkezinde araba kullanmak isteyen mecburen elektrikli araba alacak. Fransa bu konuda öncü.
Araçlar her akşam eve döndüğünde düşük tarifeli saatte şarj edilecek, konsept böyle. Yani aslinda pratikte çoğu insan için 150 km menzil yeterli.
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leaderz 4 ay
Türkiyedei vergi sistemine güvenip kim araç getirirse aklına şaşarım. Vergiler iki yukarı bir aşağı olmadı tekrar yukarı...bakkal bile bukadar oynamıyor fiyatlarla. Yazın araç aldın zırt vergi indirimi 100binlira içerdesin...
yada vergisi düşük diye elektrikli getirdin..baktı devlet biryerde ticaret dönüyor zırt vergiyi 3 katına çıkardım..araçlar patladı elinde...
ticaret dediğin güvenle olur..ben böyle vergilerde zırt pırt indirim/bindirim yapılan pazara bırak elelktrikli arabayı, at arabası bile geitrmezdim.
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hk48 4 ay
Nissan türkiyeyi bir iki defa mail attım , adamlar bir geri dönüş dahi yapmadı , bu aracı türkiyeye getirmemelerindeki amaç nedir bilemiyorum , sonuçta avrupada en fazla ilgi gören elektrikli araçtı
Şu an ötv indirimi olmasa golf dizel otomatikler 200 bin tl üstü fiyatlar isteniyor , bmw i3 350 bin tl üstüne satılıyor ülkemizde yeteri talep görmüyor o ayrı bir konu fakat elektrikli araçlardaki ötv avantajını unutmamak gerekir . İnşallah nissan 2019 çok fazla araç satamazda belki pazar payını genişletmek adına bu arabayı türkiyeye getirir.
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balcis 4 ay hk48
Türkiye genel müdürü aralık ortası gibi açıklama yaptı bir panelde "getirmeyi düşünüyoruz" diye.
yalnız bu ÖTV'lerle en uygun fiyatlı elektrikliyi getiren (düzgün bir araba olarak diyorum
) piyasayı kapar. çabuk davranmaları lazım. bir yaygınlaşır uygun fiyatlı elektrikli arabalar gelirse devlet vergiyi çakar.
türkiye'den en çok otomobil nüfusu İstanbul'da ve bunların çoğu günlük trafikte ortalama 60-100km menziller için (hatta daha kısa) kullanılıyor. bu arabaların gelmesi lazım, elektrik altyapısı önünde sonunda oluşacak.
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SYE35 4 ay
Türkiye'ye gelse nissan bunu da onbinde bir bakıma çağırır, servisten tasarrufu geri alır.
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Turkforce 4 ay
Adamların alın bunu şehirlerarası 500km mesafeli yere gidip gezin gibi bir amaçla ürettiğini düşündüren ne?
Bu araçlar şehir içi - yakın mesafe kullanım için üretilmiş araçlar.
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