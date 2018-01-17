Yeni Nissan Leaf'in ön siparişleri 13.000'i geçti

Günümüzde elektrikli otomobiller ve araçlar genel olarak daha yaygın hale gelmeye başladı. Nissan'ın uygun fiyatlı Leaf modeli de dünyanın en çok satılan elektrikli otomobillerinin başında geliyor.

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Geçtiğimiz yıl tanıtılan yeni nesil Leaf piyasaya oldukça iyi bir giriş yapmış durumda. Nissan otomobilin bugüne kadar 13.000'den fazla ön sipariş aldığını söyledi.

Başlangıç fiyatı 30.000 dolar

Yeni Nissan Leaf, tek bir şarjla 240 km yol yapabiliyor. Araçta 40 kWh büyüklüğünde lityum iyon pil var. Vergiler hariç 30.000 dolarlık başlangıç fiyatıyla sunulan otomobil, bu yönüyle Tesla'nın elektrikli otomobilleri gibi alternatif seçeneklerden daha ucuza satın alınabiliyor.

Ön sipariş verilebilmesi ve müşterilere 2018 yılında teslim edilebilecek olması da yeni nesil Leaf'i, birkaç yıl beklemek istemeyen müşteriler için daha cazip hale getirmiş durumda.

https://www.engadget.com/2018/01/16/nissan-leaf-ev-pre-orders-are-over-13-000/