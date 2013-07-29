BMW'nin tamamı elektrikli otomobili i3 için geri sayım başladı

BMW uzun süredir merakla beklenen elektrikli otomobili i3'ü yollara çıkarmak için geri sayıma başladı. 2011 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda konsept olarak tanıtılan i3, aradan geçen süre zarfında geliştirilerek hacimli üretime girebilecek olgunluğa ulaştırıldı. Otomotiv endüstri kadar teknoloji dünyası tarafından da büyük bir merakla beklenen araç, üretici firma BMW'nin tamamı elektrikli ilk otomobili olduğu gibi, i serisinin üretime giren ilk temsilcisi olma unvanına da sahip. Sıfır Emisyon misyonunun da bir parçası olan i3, yolcu bölümünün tamamında kullanılan karbon fiber ile güçlendirilmiş plastik malzeme sayesinde hafif, stabil ve güvenli bir otomobil gibi temel hedeflerinden de şaşmıyor.

BMW tarafından araştırma-geliştirme çalışmaları 2007 yılında başlatılan i Projesi'nin ilk mevyesi olarak Alman üretici adına büyük bir öneme sahip olan i3, dünyanın ilk sıfırdan tasarlanan tamamı elektrikli premium aracı olarak gösteriliyor. Tabi bu açıklamayı yapan BMW tarafında Tesla'nın Model S isimli elektrikli lüks aracının hangi nedenlerle görmezden gelindiğini tahmin etmek güç. Çevreci, ekonomik ve dünya genelindeki sosyal değişimlerle uyumlu bir araç olarak küresel ölçekte artan mobil ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen i3, LifeDrive yapısı üzerinde şekillenirken, karbon fiber ile güçlendirilmiş yolcu hücresine ek olarak alüminyum modül ile kuşatılmış motor, pil ve şasi sayesinde hafif ama mukavemeti yüksek bir iskelet üzerinde hareket ediyor. Elektrik motoru, güç elektronikleri ve yüksek voltajlı lityum-iyon pillerin BWM eDrive programı altında Alman üretici tarafından bağımsız olarak geliştirilen araç, teknoloji dolu bir donanım paketine sahip. U tipi LED farlar ile donatılan BMW i3, aynı zamanda sürekli internete bağlı seyahet imkanı tanıyor. Araçta dahili bir SIM kart yuvası bulunuyor ve bu sayede yolculuk esnasında internet yolcuların elinin altında oluyor. Ayrıca USB ve Bluetooth üzerinden akıllı telefon entegrasyonu ve BMW i Remote uygulaması ile araç kontrolü de i3'ün yeteneklerinden sadece birkaçı.

Navigasyon sistemi, uyarlanabilir LED farlar, elektrikli tavan, otomatik klima kontrolü, ısıtmalı koltuklar ve BMW ConnectedDrive özellikleri, i3'ün sahip olduğu donanımlar arasında yer alıyor. Elektrikli otomobilin opsiyon listesinde sürücü yardım sistemi de bulunuyor. Bu sistem sürüş yardımı, park asistanı ve arka kamera ve hız sınırı bilgisi gibi özellikleri içeriyor. BMW i3'ün 50 Kg ağırlığındaki elektrikli motoru, 125 kW / 170 beygir güç ile 250 nm tork üretiyor. 0-100 Km hızlanmasını 7.2 saniyede gerçekleştiren araç, teknolojik olduğu kadar performanslı bir sürüş te vaad ediyor. Sahip olduğu lityum-iyon pil sayesinde BMW i3, günlük kullanımda 130-160 Km yol alabiliyor tam sarj ile, ECO Pro modu devreye aldığında ise bu mesafe 20 Km daha arttırılabiliyor. BMW ayrıca i3 modeli için Range Extender opsiyonu da hazırlamış durumda. Bu opsiyona sahip araçlarda, 650cc hacminde, çift silindirli bir benzin motoru daha bulunuyor. 34 beygir gücünde olan bu motorun rolü, aracın içerisindeki lityum-iyon pilleri şarj etmek. Bu sayede i3'ün gidebileceği mesafe günden güne kullanım için 300 Km'yi bulabiliyor.

BMW i3'ün Avrupa satışı Kasım ayında başlayacak. Amerika pazarına daha geç girecek olan i3, Amerika'da 42 bin dolar seviyesinden başlayan fiyatlar ile sunulacak.



