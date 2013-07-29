Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW'nin tamamı elektrikli otomobili i3 için geri sayım başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
5,2b
1
108
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
BMW'nin tamamı elektrikli otomobili i3 için geri sayım başladı
BMW uzun süredir merakla beklenen elektrikli otomobili i3'ü yollara çıkarmak için geri sayıma başladı. 2011 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda konsept olarak tanıtılan i3, aradan geçen süre zarfında geliştirilerek hacimli üretime girebilecek olgunluğa ulaştırıldı. Otomotiv endüstri kadar teknoloji dünyası tarafından da büyük bir merakla beklenen araç, üretici firma BMW'nin tamamı elektrikli ilk otomobili olduğu gibi, i serisinin üretime giren ilk temsilcisi olma unvanına da sahip. Sıfır Emisyon misyonunun da bir parçası olan i3, yolcu bölümünün tamamında kullanılan karbon fiber ile güçlendirilmiş plastik malzeme sayesinde hafif, stabil ve güvenli bir otomobil gibi temel hedeflerinden de şaşmıyor. 
BMW tarafından araştırma-geliştirme çalışmaları 2007 yılında başlatılan i Projesi'nin ilk mevyesi olarak Alman üretici adına büyük bir öneme sahip olan i3, dünyanın ilk sıfırdan tasarlanan tamamı elektrikli premium aracı olarak gösteriliyor. Tabi bu açıklamayı yapan BMW tarafında Tesla'nın Model S isimli elektrikli lüks aracının hangi nedenlerle görmezden gelindiğini tahmin etmek güç. Çevreci, ekonomik ve dünya genelindeki sosyal değişimlerle uyumlu bir araç olarak küresel ölçekte artan mobil ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen i3, LifeDrive yapısı üzerinde şekillenirken, karbon fiber ile güçlendirilmiş yolcu hücresine ek olarak alüminyum modül ile kuşatılmış motor, pil ve şasi sayesinde hafif ama mukavemeti yüksek bir iskelet üzerinde hareket ediyor. Elektrik motoru, güç elektronikleri ve yüksek voltajlı lityum-iyon pillerin BWM eDrive programı altında Alman üretici tarafından bağımsız olarak geliştirilen araç, teknoloji dolu bir donanım paketine sahip. U tipi LED farlar ile donatılan BMW i3, aynı zamanda sürekli internete bağlı seyahet imkanı tanıyor. Araçta dahili bir SIM kart yuvası bulunuyor ve bu sayede yolculuk esnasında internet yolcuların elinin altında oluyor. Ayrıca USB ve Bluetooth üzerinden akıllı telefon entegrasyonu ve BMW i Remote uygulaması ile araç kontrolü de i3'ün yeteneklerinden sadece birkaçı. 
Navigasyon sistemi, uyarlanabilir LED farlar, elektrikli tavan, otomatik klima kontrolü, ısıtmalı koltuklar ve BMW ConnectedDrive özellikleri, i3'ün sahip olduğu donanımlar arasında yer alıyor. Elektrikli otomobilin opsiyon listesinde sürücü yardım sistemi de bulunuyor. Bu sistem sürüş yardımı, park asistanı ve  arka kamera ve hız sınırı bilgisi gibi özellikleri içeriyor. BMW i3'ün 50 Kg ağırlığındaki elektrikli motoru, 125 kW / 170 beygir güç ile 250 nm tork üretiyor. 0-100 Km hızlanmasını 7.2 saniyede gerçekleştiren araç, teknolojik olduğu kadar performanslı bir sürüş te vaad ediyor. Sahip olduğu lityum-iyon pil sayesinde BMW i3, günlük kullanımda 130-160 Km yol alabiliyor tam sarj ile, ECO Pro modu devreye aldığında ise bu mesafe 20 Km daha arttırılabiliyor. BMW ayrıca i3 modeli için Range Extender opsiyonu da hazırlamış durumda. Bu opsiyona sahip araçlarda, 650cc hacminde, çift silindirli bir benzin motoru daha bulunuyor.  34 beygir gücünde olan bu motorun rolü, aracın içerisindeki lityum-iyon pilleri şarj etmek. Bu sayede i3'ün gidebileceği mesafe günden güne kullanım için 300 Km'yi bulabiliyor. 
BMW i3'ün Avrupa satışı Kasım ayında başlayacak. Amerika pazarına daha geç girecek olan i3, Amerika'da 42 bin dolar seviyesinden başlayan fiyatlar ile sunulacak.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
infidel 6 yıl en beğenilen
Çok güzelde malesef ülkemizde elektrik istasyonları bile henüz yok.
2 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 6 yıl
Nightmare70
ilkebay Mercedes varken [:]
Hocam yanlış anlama bende Mercedes tutkunuyum ama yeni C serisinde 1.6 litrelik Renaultun dizel motorunu kullanacak.Tamam çok teknolojik bir motor olabilir ama imajı gözümde düştü yani

Adı Renault diye mi?
1.6 DCi = 130 bg, 320 nm Tork, 119 g CO2/km salınım. Kötü mü?
Zaten daha önce A serisi arabalarda da 1.5 dci Renult motoru kullanılmıştı kullanılmıştı :)
Nightmare70ilkebay Mercedes varken [:]Hocam yanlış anlama bende Mercedes tutkunuyum ama yeni C serisinde 1.6 litrelik Renaultun d...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haisak 6 yıl
themanyax
Çok güzelde malesef ülkemizde elektrik istasyonları bile henüz yok.

Her petrol istasyonun içine elektrik istasyonu kurma şartı getirirlerse 1 ayda her yer istasyonlarla dolabilir.
themanyaxÇok güzelde malesef ülkemizde elektrik istasyonları bile henüz yok.Her petrol istasyonun içine elektrik istasyonu kurma şar...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
*siteci* 5 yıl
Kablosuz araç şarj sistemleri gelişsin ve yaygınlaşsın elektrikli araçlar için hgs gibi kartlı şarj etme şeritleri olacak. Atıyorum 1 km boyunca o şeritten parasını otomatik vermiş olarak gideceksin ve o sırada aracın şarj olacak. İşte o zaman elektrikli araçlar benzinli araçlardan daha yaygın olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknisyen.sinan35 5 yıl
i3 i5 i7 diye gider bu sonundada haswell yaparlar tam olur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Peekay 5 yıl
Amerikada 42 bin dolar olacak bizde eminim 200 bin tl olur en az
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PENDRAG0N 5 yıl
şehir içi iyi de şehirler arası şarj sıkıntısı çıkar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Olur Öyle Şeyler 5 yıl
Bir Jetta değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
allstar34 5 yıl
Bunun icin dolum istasyonuna gerek yokki menzili günlük kullanım icin yeterli bu araç zaten uzun yol yapacaklar için uygun degil.
Akşam arabayı garajında şarj edersin kullanirsin.
Günde uzun yol ve büyük şehirler harici 300 km kim yapiyorki ayda 15000 km yapar cogu insan senede zor yapiyor bu km yi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QoleStaR 5 yıl
BMW i3 için bir dönüştürcü mevcut.Renaılt Twizy gibi değil ama bir prize takılabilen(galiba)dönüştürücüsü var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kkurt2002 6 yıl
Aracın dizaynı berbat, menzili iğrenç... İstanbul için de bile bir günü geçiremezsiniz bu araçla, BMW ya hiç yakışmamış bu araç... Ne zaman menzili 500-600 km civarında olur işte ben buna elektrikli araç derim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AynştaynınKayıpÇocuğu 6 yıl
pillerin acilen gelişmesi lazım, her alanda bu hissediliyor. adam gibi bişey yapan olursa teknolojiyi çok rahatlatır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fb.1907 6 yıl
Sarji nerde doldurucz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ecs_elite_group 6 yıl
işte bunun i7 si alınır (zamanında tombi cipsten çıkan oyuncak arabalara benziyo)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hamdi0555 6 yıl
İnce uçlu bmw şarj cihazı olan var mı?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5170 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, elektrikli otomobil ve
2 etiket daha i3 BMW
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim