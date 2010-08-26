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IBM'den dünyanın en hızlı işlemcisi: 5.2GHz'de çalışan z196

8 yıl
21,7b
1
22
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yarıiletken dünyasının lider isimlerinden IBM, hazırlık çalışmaları uzunca bir süredir devam z196 kod adlı yeni işlemcisinin detaylarını Hot Chips konferansında açıkladı. 5.2GHz'de çalışan ve IBM tarafından dünyasının en hızlı işlemcisi olarak lanse edilen yeni CPU'nun, Eylül ayı içerisinde satışa sunulacağı açıklandı. CISC tabanlı olan z196 işlemcisinin, IBM tarafından 45nm PD SOI üretim teknolojisiyle hazırlandığı ve 512mm2 boyutlarında olduğu belirtiliyor. 1.4 milyar transistör içeren ve bu açıdan Intel'in Itanium serisi gibi özel işlemci ailelerine rakip olan z196 işlemcisi, 64Kb Seviye 1 komut belleğine, her çekirdek için 1,5MB Seviye 2 ve 128 Kb Seviye 1 data belleğine sahip. Şifrelemeyle ilgili görevler için yardımcı işlemcinin eşlik ettiği yeni z196 işlemcisi, tahmin edileceği üzere bireysel sistemlerden öte özel amaçlı kurumsal çözümler de kullanılacak.

Belirlenecek kurumsal planlama ve kurulum seçeneklerine bağlı olarak dünyanın en hızlı işlemcisinin maliyeti yüzbinlerce dolar seviyesinde olacak.


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zavtra 7 yıl
çekirdeğimi aldım amd vs intel savaşı bekliyorum :)
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SupermanPrime 8 yıl
sonuç olarak wiki'de yazılana bakılırsa CISC de komut işleme yavaş RISC de daha hızlı fakat bu ikisini bir arada kullandığımızda RISC'den daha fazla performans alıyoruz olay bu mudur ?
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Tolgá 8 yıl
Itanum daha iyi göründü bana.itanumda kaç çekirdek var bunda kaç çekirdek
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Chembond 8 yıl
GTA 4'ün düzgün çalışacağı işlemci bu işte.
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011235813 8 yıl
CISC ve RISC mimarisi işlemcilerin veriyi ve komutu hangi şekilde işleyecekleriyle ilgilenir. CISC mimarisinde meydana gelebilecek olası problemler silikon üzerine işlenmiş olan donanımsal yapıyla çözülmeye çalışılırken bundan farklı olarak RISC mimarisinde işlemcide meydana gelen olası hatalar işlemci yapısında gömülü bulunan yazılımlarla çözülür.
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alito 8 yıl
offfff buna ne o.c olur ama!!! 10 ghz de kullanırsan dadundan yenmez.
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WinteR 8 yıl
Bana bu işlemciden lazım, GTA çok takılıyor
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ceycey11 8 yıl
bununla 10 ghz'e bile çıkılır. :)
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Batuist 8 yıl
IBM bunları genelde kendi ürettiği kurumsal ürünlerde kullanacaktır.. örneğin tıp alanında ki gelişmiş cihazlarda gibi......
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vidoko 8 yıl
off varya bunu alacksın beraber yatacaksın iyi ısıtır yatağı:)
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comanchee 8 yıl
şimdi geyikler başlar offf buna ne oc olur 10 ghz de kullanırsan tadından yenmez vs vs kimse okumaz bunun


fx57

tahmin edileceği üzere bireysel sistemlerden öte özel amaçlı kurumsal çözümler de kullanılacak.
Belirlenecek kurumsal planlama ve kurulum seçeneklerine bağlı olarak dünyanın en hızlı işlemcisinin maliyeti...



olduğunu



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forvet09 8 yıl
uff varya buna ne oc yapılır..
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