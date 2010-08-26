IBM'den dünyanın en hızlı işlemcisi: 5.2GHz'de çalışan z196

Yarıiletken dünyasının lider isimlerinden IBM, hazırlık çalışmaları uzunca bir süredir devam z196 kod adlı yeni işlemcisinin detaylarını Hot Chips konferansında açıkladı. 5.2GHz'de çalışan ve IBM tarafından dünyasının en hızlı işlemcisi olarak lanse edilen yeni CPU'nun, Eylül ayı içerisinde satışa sunulacağı açıklandı. CISC tabanlı olan z196 işlemcisinin, IBM tarafından 45nm PD SOI üretim teknolojisiyle hazırlandığı ve 512mm2 boyutlarında olduğu belirtiliyor. 1.4 milyar transistör içeren ve bu açıdan Intel'in Itanium serisi gibi özel işlemci ailelerine rakip olan z196 işlemcisi, 64Kb Seviye 1 komut belleğine, her çekirdek için 1,5MB Seviye 2 ve 128 Kb Seviye 1 data belleğine sahip. Şifrelemeyle ilgili görevler için yardımcı işlemcinin eşlik ettiği yeni z196 işlemcisi, tahmin edileceği üzere bireysel sistemlerden öte özel amaçlı kurumsal çözümler de kullanılacak.

Belirlenecek kurumsal planlama ve kurulum seçeneklerine bağlı olarak dünyanın en hızlı işlemcisinin maliyeti yüzbinlerce dolar seviyesinde olacak.