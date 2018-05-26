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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

B-SUV otomobil modellerinden hangisini satın almak isterdiniz? [Anket#9]

Ülkemizde de satılan ve kendine has bir kitle edinen B-SUV modellerinin son katılımcılarından biri Hyundai Kona oldu. Peki şuan bir B-SUV otomobil alacak olsanız hangisini tercih ederdiniz?
12 ay
10,8b
2
29
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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B-SUV otomobil modellerinden hangisini satın almak isterdiniz? [Anket#9]
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Otomotiv sektörünün son yıllardaki parlayan yıldızı B segment SUV’ların örneklerini ülkemizin yollarında da bol bol görmekteyiz. Neredeyse tüm markaların ürün gamında kendine yer edinen bu araçlar, otomobil severler arasında da kendine has bir kitle edinmiş durumda.

Fransız üretici Renault’un Captur, Opel’in de Mokka X ve Crossland X modelleriyle rekabet ettiği B-SUV segmentindeki örnekleri çoğaltmak mümkün. Kabaca B sınıfı araçların biraz daha yükseltilmiş versiyonu olarak tabir edebileceğimiz bu otomobillerin ülkemizdeki temsilcileri arasına son katılanlardan biri de Hyundai’nin Kona modeli oldu.

Biz de son yıllarda büyük talep gören B-SUV’larla ilgili siz değerli takipçilerimize şu soruyu yöneltmek istiyoruz: “Bütçe sınırınız olmasa aşağıdaki B-SUV modellerinden hangisini satın almak isterdiniz?"
Sizce ülkemizde B-SUV sınıfının en başarılı temsilcisi hangisi? Oy Ver 4285 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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auto_man 12 ay en beğenilen maximus8282
Forum klişesi vardır. Herkes mazda önerir ama kimse almaz diye. Anket en güzel örneği olmuş.
Yanıtla +33
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auto_man 12 ay
geçen yıl 488 adet satmış Ama forum cx-3 demiş

Foruma bakarak alışveriş yapmamak lazım
2 Yanıt Yanıtla +14
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maximus8282 12 ay auto_man
Satış rakamlarına bakılacaksa ankete ne gerek var?
Mazda'nın bütün modellerinde sunduğu standart donanımları diğer markalarda opsiyonel olarak ekletebiliyorsunuz (bu da son zamanlarda eskiden Türkiye'de opsiyonel olarak bile sunmuyorlardı) ki bu da aracın fiyatını Mazda'dan daha pahalı hale getiriyor.
Satış rakamlarına bakılacaksa ankete ne gerek var?Mazda'nın bütün modellerinde sunduğu standart donanımları diğer markalarda opsiyonel olarak ekletebiliyor...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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DH Misafiri 1 ay
cx-3 çok dar bir araba.4 kişi için bile yetersiz.aldım pişman oldum
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quxall 12 ay
cx-3 güzel bir araç, satış rakamlarına bakıp da kimse kendisini yanıltmasın. Filoların ağırlıklı olarak aldıkları modeller belli zaten.
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aspirin_00 12 ay Exterminio
Eyvallah
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mavizaman 12 ay
crossover değil mi bunlar o paraya ne suvu...
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aspirin_00 12 ay
Citroen ds7 suv değil mi ?
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Exterminio 12 ay aspirin_00
Dostum o da C suv diye geçiyor. Hatta premium C suv da sayılabilir
1 Yanıt Yanıtla +2
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kesbi 12 ay
Motor gücü ve tork olarak mokka x en iyisi bence. Ama ben listede olmayan duster alırdım o da imkanım olursa.
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predator93 12 ay
toyota C-HR farklı bir segmentte mi niye ankette yok?
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lojistisyen 12 ay predator93
C suv diye geçiyor
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adil07 12 ay
Dusterrrrrr
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Ray Kurzweil 12 ay
Şu arabalar bile lüks araç oldu ya yazık. Bu ülkede artık bir şeylerin değişmesi lazım.
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elophidae 12 ay
Arkadaşım geçen ay cx3 aldı. Dizel otomatik. 113 bine baz versiyon. Diyebilirimki o fiyata alınabilecek en iyi araba
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