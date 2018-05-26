B-SUV otomobil modellerinden hangisini satın almak isterdiniz? [Anket#9]

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Otomotiv sektörünün son yıllardaki parlayan yıldızı B segment SUV’ların örneklerini ülkemizin yollarında da bol bol görmekteyiz. Neredeyse tüm markaların ürün gamında kendine yer edinen bu araçlar, otomobil severler arasında da kendine has bir kitle edinmiş durumda.

Fransız üretici Renault’un Captur, Opel’in de Mokka X ve Crossland X modelleriyle rekabet ettiği B-SUV segmentindeki örnekleri çoğaltmak mümkün. Kabaca B sınıfı araçların biraz daha yükseltilmiş versiyonu olarak tabir edebileceğimiz bu otomobillerin ülkemizdeki temsilcileri arasına son katılanlardan biri de Hyundai’nin Kona modeli oldu.

Biz de son yıllarda büyük talep gören B-SUV’larla ilgili siz değerli takipçilerimize şu soruyu yöneltmek istiyoruz: “Bütçe sınırınız olmasa aşağıdaki B-SUV modellerinden hangisini satın almak isterdiniz?"

Sizce ülkemizde B-SUV sınıfının en başarılı temsilcisi hangisi? Citroen C4 Cactus Citroen C3 Aircross Fiat 500X Hyundai Kona Jeep Renegade Kia Soul Mazda CX-3 Nissan Juke Opel Mokka X Opel Crossland X Peugeot 2008 Renault Captur Seat Arona Suzuki Vitara Oy Ver 4285 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizce ülkemizde B-SUV sınıfının en başarılı temsilcisi hangisi? Citroen C4 Cactus Citroen C3 Aircross Fiat 500X Hyundai Kona Jeep Renegade Kia Soul Mazda CX-3 Nissan Juke Opel Mokka X Opel Crossland X Peugeot 2008 Renault Captur Seat Arona Suzuki Vitara Anket Sonlandı 4285 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizce ülkemizde B-SUV sınıfının en başarılı temsilcisi hangisi? 1% Citroen C4 Cactus 63 oy 31% Citroen C3 Aircross 1342 oy 1% Fiat 500X 60 oy 20% Hyundai Kona 848 oy 8% Jeep Renegade 352 oy 1% Kia Soul 35 oy 15% Mazda CX-3 656 oy 1% Nissan Juke 57 oy 2% Opel Mokka X 96 oy 3% Opel Crossland X 123 oy 3% Peugeot 2008 143 oy 2% Renault Captur 98 oy 5% Seat Arona 196 oy 5% Suzuki Vitara 216 oy 4285 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön