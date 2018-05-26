B-SUV otomobil modellerinden hangisini satın almak isterdiniz? [Anket#9]

Otomobil Editörü
Otomotiv sektörünün son yıllardaki parlayan yıldızı B segment SUV’ların örneklerini ülkemizin yollarında da bol bol görmekteyiz. Neredeyse tüm markaların ürün gamında kendine yer edinen bu araçlar, otomobil severler arasında da kendine has bir kitle edinmiş durumda.
Fransız üretici Renault’un Captur, Opel’in de Mokka X ve Crossland X modelleriyle rekabet ettiği B-SUV segmentindeki örnekleri çoğaltmak mümkün. Kabaca B sınıfı araçların biraz daha yükseltilmiş versiyonu olarak tabir edebileceğimiz bu otomobillerin ülkemizdeki temsilcileri arasına son katılanlardan biri de Hyundai’nin Kona modeli oldu.
Biz de son yıllarda büyük talep gören B-SUV’larla ilgili siz değerli takipçilerimize şu soruyu yöneltmek istiyoruz: “Bütçe sınırınız olmasa aşağıdaki B-SUV modellerinden hangisini satın almak isterdiniz?"
Sizce ülkemizde B-SUV sınıfının en başarılı temsilcisi hangisi? Oy Ver 4285 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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Foruma bakarak alışveriş yapmamak lazım
Mazda'nın bütün modellerinde sunduğu standart donanımları diğer markalarda opsiyonel olarak ekletebiliyorsunuz (bu da son zamanlarda eskiden Türkiye'de opsiyonel olarak bile sunmuyorlardı) ki bu da aracın fiyatını Mazda'dan daha pahalı hale getiriyor.