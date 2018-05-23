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Makyajlı Hyundai i20'nin Türkiye fiyatı belli oldu

Koreli üreticinin geçtiğimiz ay tanıttığı 2018 Hyundai i20'nin satış fiyatları belli oldu. Makyajlanan ve yeni teknolojilerle donatılan yeni Hyundai i20'nin satış fiyatları 75.400 TL'den başlıyor.
12 ay
15b
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31
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Makyajlı Hyundai i20'nin Türkiye fiyatı belli oldu
 

Hyundai, makyaj operasyonundan geçirerek tasarım ve teknoloji alanında yenilediği 2018 Hyundai i20 modelini geçtiğimiz ay resmi olarak tanıtmıştı. Tanıtımının üzerinden bir ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen bayilerde yerini alan Hyundai i20’nin satış fiyatı da belli oldu. Hyundai’nin B sınıfındaki başarılı modelinin makyajlı versiyonunda 1.0 T-GDI ve DCT kombinasyonu ile yeni güvenlik donanımları başta olmak üzere önemli güncellemeler mevcut. Makyajlı Hyundai i20’nin satış fiyatları 75.400 TL’den başlıyor.

Tasarım alanında “Cascading” adı verilen yeni nesil basamaklı ızgaradan nasibini alan 2018 Hyundai i20’nin arka tarafında da yapısı değişen stop lambaları, yeniden elden geçirilen arka tampon ve bagaj kapağına taşınan plakalık dikkat çekiyor. 15 ve 16 inçlik alaşım jantların kullanıldığı makyajlı Hyundai i20’de Phantom Black tavan rengi ve panoramik sunroof tercih listesi içerisinde yer alıyor. Kişiselleştirme seçeneklerini arttırmak adına 12 farklı gövde rengi siyah tavanla birlikte çift tonlu olarak kullanılabiliyor.

2018 Hyundai i20’nin Türkiye’deki donanım paketleri Jump, Style ve Elite adını taşıyor. Kaputun altındaki motor seçenekleri arasında 1.0 litre, 1.2 litre ve 1.4 litre benzinli motorların yanı sıra bir de 1.4 litrelik dizel bulunuyor. Opsiyon paketleri arasında ise Smart, Multimedya ve Safety adını taşıyan paketler yer alıyor. 

Kabin tarafında Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip 7 inçlik bilgi-eğlence ekranı ile yeni USB girişi bulunan makyajlı Hyundai i20’nin sürüş asistanları arasında ön bölge çarpışma asistanı, sürücü dikkat uyarısı, uzun far asistanı ve şerit takip sistemi gibi özellikleri yer alıyor.

2018 Hyundai i20 detaylı fiyat listesi:

Yeni i20 1.2 MPI JUMP (BENZİNLİ)

75.400 TL

Yeni i20 1.2 MPI STYLE (BENZİNLİ)

78.600 TL

Yeni i20 1.2 MPI STYLE PAN. (BENZİNLİ)

81.600 TL

Yeni i20 1.2 MPI ELITE PAN. (BENZİNLİ)

90.400 TL

Yeni i20 1.4 MPI JUMP OTM. (BENZİNLİ)

80.900 TL

Yeni i20 1.4 MPI STYLE OTM. (BENZİNLİ)

84.900 TL

Yeni i20 1.4 MPI STYLE OTM. PAN. (BENZİNLİ)

89.800 TL

Yeni i20 1.4 MPI ELITE OTM. PAN. (BENZİNLİ)

94.000 TL

Yeni i20 1.0 T-GDI STYLE OTM. PAN. MULTİMEDYA PAKETİ (BENZİNLİ)

101.300 TL

Yeni i20 1.0 T-GDI ELITE OTM. PAN. (BENZİNLİ)

104.300 TL

Yeni i20 1.4 CRDi JUMP (DİZEL)

87.500 TL

Yeni i20 1.4 CRDi STYLE (DİZEL)

92.000 TL

Yeni i20 1.4 CRDi STYLE PAN. (DİZEL)

96.000 TL

Yeni i20 1.4 CRDi ELITE PAN. (DİZEL)

102.500 TL

Yeni i20 ACTIVE 1.0 T-GDI ELITE

101.800 TL

Yeni i20 ACTIVE 1.4 MPI ELITE

93.500 TL


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more34 12 ay en beğenilen
2 ay sonra 125.400 TL 'den başlayan fiyatlarla
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Guest Account 12 ay
eski dolar kuruna gore olmus fiyatlar sanirim. konu sicak firsatlara tasinmali.
Yanıtla +36
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kocari_66 12 ay
Babama diyorum alda arkasina babam sagolsun yazdirayim diye çalış al pezevenk diyor
2 Yanıt Yanıtla +30
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1 Avatar
parker48 11 ay
Bu aracın kaçıncı makyajı kasası var, ülkede bir i 20 fetişizmi var ama anlamış değilim, i 20 troy dan sonra bende film koptu
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Carsever 11 ay parker48
2014 Kasımda kasa degisti
2018de makyajlandı.
Cok da bi degisim yok yani.
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DH Misafiri 11 ay
Parayı Lidyalılar vergiyi Sümerler verginin vergisini Türkler buldu.
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auto_man 12 ay
Dün akşam bi tane makyajlı gördüm. Ne ara bayiye geldi de ne ara aldın
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Carsever 12 ay auto_man
2 haftadir bayilerde araç. Sessiz sedasız
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BlueDay_86 12 ay
Şu paralar verilmez bu arabaya
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Dehşetengiz 12 ay
hemen almak lazım aslında yakında 120 binden başlar
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_Saint_ 12 ay
Corolla almaya giderken mevcut i20 yi almıştım. Iyikide almışım. Uzun yıllar eskimeyecek diri duran bir kasası var. Sürüş keyfide iyi. Yakıt ta beni üzmüyor. Zaten tutmuş bir kasada illa fiyat artırmak için neden makyaj yapma ihtiyacı hissettiler anlamıyorum. Bence güzeli çirkin yapmışlar..
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Bay Robot 12 ay
Adam iğrenir gibi bakmış yemin ederim.
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kocari_66 12 ay
Babama diyorum alda arkasina babam sagolsun yazdirayim diye çalış al pezevenk diyor
2 Yanıt Yanıtla +30
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defiant82 12 ay kocari_66
Kahkaha attım akşam akşam bir an dejavu yaşadım ünideyken babam da aynı iyi dilekleri sunmuştu bana

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Bilgecandede58 12 ay
Eski fiyatla daire parası galiba. Daireler villa parası olmuş
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redbul_540 12 ay Bilgecandede58
Bilgecandede58
Eski fiyatla daire parası galiba. Daireler villa parası olmuş



Burda 120 bin TL ye 1+1 sıfır daireler bekliyor.

sahibinden.com/...
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snoppy 12 ay
i30'u çok güzel bozduk, i20 de eksik kalmasın demişler
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Avenue_M 12 ay snoppy
Aynen katiliyorum .Dun izmitte gordum sanki “zaten almicaksiniz , kendinizi kotu hissetmeyin fakir degilsiniz sorun bizde “ demisler.
Birde kirmizi renk arabalar yakisiyo yaaa diyenlere yapistirin yeni i20yi.
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