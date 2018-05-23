Makyajlı Hyundai i20'nin Türkiye fiyatı belli oldu

Hyundai, makyaj operasyonundan geçirerek tasarım ve teknoloji alanında yenilediği 2018 Hyundai i20 modelini geçtiğimiz ay resmi olarak tanıtmıştı. Tanıtımının üzerinden bir ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen bayilerde yerini alan Hyundai i20’nin satış fiyatı da belli oldu. Hyundai’nin B sınıfındaki başarılı modelinin makyajlı versiyonunda 1.0 T-GDI ve DCT kombinasyonu ile yeni güvenlik donanımları başta olmak üzere önemli güncellemeler mevcut. Makyajlı Hyundai i20’nin satış fiyatları 75.400 TL’den başlıyor.

Tasarım alanında “Cascading” adı verilen yeni nesil basamaklı ızgaradan nasibini alan 2018 Hyundai i20’nin arka tarafında da yapısı değişen stop lambaları, yeniden elden geçirilen arka tampon ve bagaj kapağına taşınan plakalık dikkat çekiyor. 15 ve 16 inçlik alaşım jantların kullanıldığı makyajlı Hyundai i20’de Phantom Black tavan rengi ve panoramik sunroof tercih listesi içerisinde yer alıyor. Kişiselleştirme seçeneklerini arttırmak adına 12 farklı gövde rengi siyah tavanla birlikte çift tonlu olarak kullanılabiliyor.

2018 Hyundai i20’nin Türkiye’deki donanım paketleri Jump, Style ve Elite adını taşıyor. Kaputun altındaki motor seçenekleri arasında 1.0 litre, 1.2 litre ve 1.4 litre benzinli motorların yanı sıra bir de 1.4 litrelik dizel bulunuyor. Opsiyon paketleri arasında ise Smart, Multimedya ve Safety adını taşıyan paketler yer alıyor.

Kabin tarafında Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip 7 inçlik bilgi-eğlence ekranı ile yeni USB girişi bulunan makyajlı Hyundai i20’nin sürüş asistanları arasında ön bölge çarpışma asistanı, sürücü dikkat uyarısı, uzun far asistanı ve şerit takip sistemi gibi özellikleri yer alıyor.

2018 Hyundai i20 detaylı fiyat listesi:

Yeni i20 1.2 MPI JUMP (BENZİNLİ) 75.400 TL Yeni i20 1.2 MPI STYLE (BENZİNLİ) 78.600 TL Yeni i20 1.2 MPI STYLE PAN. (BENZİNLİ) 81.600 TL Yeni i20 1.2 MPI ELITE PAN. (BENZİNLİ) 90.400 TL Yeni i20 1.4 MPI JUMP OTM. (BENZİNLİ) 80.900 TL Yeni i20 1.4 MPI STYLE OTM. (BENZİNLİ) 84.900 TL Yeni i20 1.4 MPI STYLE OTM. PAN. (BENZİNLİ) 89.800 TL Yeni i20 1.4 MPI ELITE OTM. PAN. (BENZİNLİ) 94.000 TL Yeni i20 1.0 T-GDI STYLE OTM. PAN. MULTİMEDYA PAKETİ (BENZİNLİ) 101.300 TL Yeni i20 1.0 T-GDI ELITE OTM. PAN. (BENZİNLİ) 104.300 TL Yeni i20 1.4 CRDi JUMP (DİZEL) 87.500 TL Yeni i20 1.4 CRDi STYLE (DİZEL) 92.000 TL Yeni i20 1.4 CRDi STYLE PAN. (DİZEL) 96.000 TL Yeni i20 1.4 CRDi ELITE PAN. (DİZEL) 102.500 TL Yeni i20 ACTIVE 1.0 T-GDI ELITE 101.800 TL Yeni i20 ACTIVE 1.4 MPI ELITE 93.500 TL