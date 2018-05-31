BTCTurk, 7/24 canlı destek hizmetini kullanıma sundu

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından BTCTurk, müşterilerine her zaman anında destek sunmak amacıyla 7/24 hizmet veren canlı destek servisini kullanıma sundu. Tüm müşterilere sunulan hizmet ile BTCTurk, kullanıcıların sorun ve taleplerine daha hızlı dönüş yapmayı ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin ilk para işlem platformu BTCTurk, müşteri deneyimini iyileştirmek adına yaptığı yatırımlara bir yenisini ekledi. Bu kapsamda, 7/24 canlı destek hizmetini başlatan BTCTurk, kullanıcılarının istedikleri anda, uzman kişilere ulaşarak hızlı bir şekilde sorularına cevap alabilecekleri altyapıyı hayata geçirdi.

Konuya ilgili bilgi veren BTCTurk CEO’su Özgür Güneri, “Yaptığımız işin doğası gereği kullanıcılarımızla olan iletişimimizi her geçen gün daha üst bir seviyeye taşımamız gerekiyor. Kullanıcılarımızın beklentilerini karşılayacak müşteri deneyimi hizmetini sunabilmek adına, 7/24 istedikleri anda bize ulaşabilecekleri bir altyapıyı hayata geçirmek istedik. Şu andan itibaren platforma giriş yapmış herkese açık olmak suretiyle kullanıcılarımız canlı destek hizmetinden faydalanabilir, her konuda soru ve talepleriyle ilgili olarak uzman kişilere ulaşabilirler” dedi.