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BTK, düşük çekim kalitesi nedeniyle Türk Telekom'u uyardı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, yapılan test ve ölçümler sonucunda yeterli çekim gücü sunmadığı tespit edilen Avea nedeniyle Türk Telekom’a uyarı yazısı gönderdi.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz sene sektörde büyük ses getiren anlaşmayla Türk Telekom çatısı altına giren Avea, her ne kadar resmi işlemlerde halen Avea İletişim Hizmetleri AŞ adıyla hizmet vermeye devam etse de kullanıcılar -anlaşma maddeleri gereğince- tanıtım ve diğer faaliyetlerde Türk Telekom ismini görüyor.
Ayrıca Bkz. "Amazon siparişleri havadan paraşüt ile teslim edecek"
Sunulan tüm teknik destek ve diğer konulardaki sorumluluğu üstlenen Türk Telekom, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından uyarıldı. 9 Şubat’ta alınan karara göre Avea’nın bazı bölgelerde düşük çekim kalitesi sunduğu ve "3N Mobil Haberleşme Hizmetleri" kapsamında sağlanan hizmet kalitesinin düşük olduğu belirtildi. Yükümlülüklerini yerine getirmediği için Avea’ya yapılan uyarıda Balıkesir, Isparta ve Trabzon’un bazı ilçelerinde "Arama Başarısızlık Oranı" değerlerinin hedefleri karşılamadığı ifade ediliyor.
Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz perşembe günü 2016 yılına dair mali raporlarını yayınlayan Türk Telekom, Türk lirasının dolar ve avro karşısında değer kaybetmesiyle yılın ilk 9 aylık döneminde elde edilen 664 milyon TL net kâra rağmen 2016'yı 724 milyon lira zararla kapattığını açıklamıştı.

BTK tarafından Türk Telekom’a yapılan uyarı şu şekilde:


"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından alınan 09/02/2017 tarihli ve 2017/DK-SiD/34 sayılı Karar'da;

Avea İletişim Hizmetleri AŞ (Avea) tarafından yapılan 2016 yılı ikinci dönem bildirimlerine istinaden; Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği'nin 15, 25, 44 ve 46'ncı maddeleri, GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ'in 20'nci maddesinin birinci fıkrası ve 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ'in 15'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca;

3N mobil haberleşme hizmetine ilişkin olarak, Balıkesir'in Marmara ilçesinde, Isparta'nın Senirkent ve Uluborlu ilçesinde, Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde, “Arama Başarısızlık Oranı” ölçütü ile ilgili hedef değerin sağlanması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve söz konusu ihlalin ilgili takvim yılı olan 2016 yılı içerisinde ilk kez vuku bulması nedeniyle söz konusu 4 yerleşim yeri için Avea'nın yazılı olarak uyarılması ve ilgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Kurum internet sayfasında bir ay süreyle duyurulması, hususuna yer verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/3N-Mobil-Haberlesme-Hizmet-Kalitesi-Bildirimleri-Kapsaminda-AVEA-ILETISIM-HIZMETLERI-ASye-Uyari Yorum Yaz
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Ambarad 2 yıl en beğenilen
Çorlu'da oturuyorum. Bir kaç ay önce evde çekmemesi yüzünden Vodafone'a geçtim, mutluyum. Şöyle ki; Arayıp bu olay için şikayette bulunacağım zaman, bana "Sesinizi alamıyorum çeken bir yere geçer misiniz" diyorlardı

Çorlu'da oturuyorum. Bir kaç ay önce evde çekmemesi yüzünden Vodafone'a geçtim, mutluyum. Şöyle ki; Arayıp bu olay için şikayette bulunacağım zaman, bana "Sesin...
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3 Yanıt Yanıtla +159
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Front-Back 2 yıl
Ronaldo'ya verilen para yerine önce yatırım yapmayı düşünselerdi keşke.
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The Time Lord 2 yıl
Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Paramızla az rezil etmedi bizi bunlar.
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xmen121 2 yıl
Çekim düzelse daha iyi olur
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DEMİRCİEFE 2 yıl
bimer de gözümden düştü.bimer ne yapıyor, şöyle yapıyor.bir kurumla ilgili gönderilen dilekçeyi,hiç bir işlem yapmadan şikayet edilinilen kuruma gönderiyor.onlar da şikayetçi olana kafalarına göre cevap veriyorlar.ben zaten o kurumdan şikayetçiyim.
1-ben bimer den müfettiş talebinde bulunuyorum,bimer hiç bir şey yapmıyor. ben zaten o kurumdan şikayetçiyim, sen neden bir müfettiş göndermiyorsun, konuyu detaylıca incelesin.
bimer benim yazdıgım dilekçeyi direkt ilgli kuruma gönderip arkasını takip etmiyorsan bimere dilekçe göndermenın ne gereği var.
saçma sapan biir uygulama.haklı vatandaş hakkını nasıl alacak.
bimer tamamen palavra.
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Sarısin 2 yıl
Videoyu durdurun o dolar şeklindeki bir bilgi seviyesine sahip btk başkanından da onun yönettiği btk dan da adam olmaz
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spacenet 2 yıl
Şikayetleri kimse takmıyor, her kurum birbirini kolluyor.
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programmer_onur 2 yıl
Uyarmasın. Ceza yağdırsın. Adamlar profesyonel dolandırıcı.
@Kırmızı Pelerin Haklısın, BTK sadece şikayetleri forward etmek mantığı ile iş yapıyor. Bimer gibi. Herhangi bir yaptırım, inceleme/soruşturma yapmıyorlar. Mesela biz Telekom'un geçenlerde sahtekarlık yaparak bize haber vermeden yaptığı bir tarife değişikliği için BTK'ya şikayette bulunduk. Telekom'dan alay eder gibi komple hatalı ve YALAN bir cevap geldi. Malum Müslümanlar. Neyse. Tekrar ikinci bir şikayet açıp itiraz edeceğiz ama "BTK'ya bildir, BTK'da incelesin" gibi bir buton veya bildirim linki yok.
Adamlar sadece gaz alıyor, işlev SIFIR.
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kırmızı pelerin 2 yıl programmer_onur
programmer_onur
Uyarmasın. Ceza yağdırsın. Adamlar profesyonel dolandırıcı.
@Kırmızı Pelerin Haklısın, BTK sadece şikayetleri forward etmek mantığı ile iş yapıyor. Bimer gibi. Herhangi bir yaptırım, inceleme/soruşturma yapmıyorlar. Mesela biz Telekom'un geçenlerde sahtekarlık yaparak bize haber vermeden yaptığı bir tarife değişikliği için BTK'ya şikayette bulunduk. Telekom'dan alay eder gibi komple hatalı ve YALAN bir cevap geldi. Malum Müslümanlar. Neyse. Tekrar ikinci bir şikayet açıp itiraz edeceğiz ama "BTK'ya bildir, BTK'da incelesin" gibi bir buton veya bildirim linki yok.
Adamlar sadece gaz alıyor, işlev SIFIR.

Hayır öyle kötü bir durum ki:
Şikayet oluşturuyorsunuz, Telekom yanıtlıyor..
Cevap olarak yeni şikayet oluşturuyorum aynı şekilde devam ediyor. Bu insan bir haftada 3 kez şikayet yazmış; nedir, ne oluyor, bir ilgilenilir ya.. Sorsan bakanlık propaganda yapar: BTK var, firmaları başı boş bırakmıyor, şikayet yazabilirsiniz vs. BİMER'e yazdım bir dilekçe kaç ay önce. En son MEB'e gittiği görünüyordu ( iki gün sürmedi gitmesi ) ama oradan bir ses çıkmadı.
BTK üzeri yazışma. (O lanet telekomun kendisini aramak daha hızlı sonuç verir.. Bir kere aradım olmadı, şikayete döndüm. Keşke o kadar şeyi direkt onlara yazsa idim) Bir sorunları da karakter sınırı. İki paragrafta 1500 karakter doluyor. Yahu ben baştan savma şikayet yazmayacağım. Her şeyi kurumsal dilde yazmaya çalışıyorum. Şikayetin sonuna geliyorum karakter doluyor. O detayı sil, bu kalsın ; ne aktaracağımı bile çözemiyorum. Neticede
Şikayet No: 1 Cevap: X
Şikayet No: 2 (1 şikayetine verilen X cevabı hakkında) Cevap: Y
Şikayet No: 3 (1 şikayetine verilen X cevabına yönelik oluşturulan 2 şikayetine verilen Y cevabı hakkında)
Cevap: Y
Cidden son iki şikayete kelimesi kelimesine aynı cevabı aldım ve pes ettim. Allah hepsinin BV.
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kırmızı pelerin 2 yıl
BTK'ya itimat etmeyiniz, şikayetleri değerlendirmeyen, doğrudan firmaya postalayan önemsiz bir kurum.
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engink 2 yıl kırmızı pelerin
kırmızı pelerin
BTK'ya itimat etmeyiniz, şikayetleri değerlendirmeyen, doğrudan firmaya postalayan önemsiz bir kurum.

btk telekoma çalışan onu korumaktan başka bir şey bilmeyen işe yaramaz ne olduğu belirsizdir.
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2 yıl
Marmada ilçesi ada ve baza fiber gidiyor, sorun yaşanması komik bir olay
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DEMİRCİEFE 2 yıl
mey rakıya,tekel olmaktan 155 milyon, yani 155 trilyon idari para cezası yazılmış, telekoma niçin yazılmaz 155 milyon ceza, gerçi 155 milyon telekom için devede kulak sayılır.
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Nihavend_Mucize 2 yıl
Daha 2 ay önce Türk Telekom hat verdiler şirketten, evin içinde çekmiyor. Edirne merkezdeyim. Cosmote adlı yunan operatörü 4g,3g evin içinde full çekiyor, Vodafone 4.5g, Turkcell 3g sorunsuz. İade ettim. Trakya'nın kırsal kesimlerinde hala sorunlu Türk Telekom. Kullanan arkadaşlarım sadece ucuz olduğu için tercih ediyor.
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asosyal mühendis 2 yıl
Fiber çekim kalitesi yalanıyla reklam yapıp milleti yanıltmak yerine adam gibi alt yapı kursalar da millet de şikayet etmese. Reklama hiç gereği yok operatörlerin. Düzgün bir paket çıkarsalar yeter halbuki. Reklamı bir yerlerine soksunlar.
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