BTK, düşük çekim kalitesi nedeniyle Türk Telekom'u uyardı

Geçtiğimiz sene sektörde büyük ses getiren anlaşmayla Türk Telekom çatısı altına giren Avea, her ne kadar resmi işlemlerde halen Avea İletişim Hizmetleri AŞ adıyla hizmet vermeye devam etse de kullanıcılar -anlaşma maddeleri gereğince- tanıtım ve diğer faaliyetlerde Türk Telekom ismini görüyor.

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Sunulan tüm teknik destek ve diğer konulardaki sorumluluğu üstlenen Türk Telekom, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından uyarıldı. 9 Şubat’ta alınan karara göre Avea’nın bazı bölgelerde düşük çekim kalitesi sunduğu ve "3N Mobil Haberleşme Hizmetleri" kapsamında sağlanan hizmet kalitesinin düşük olduğu belirtildi. Yükümlülüklerini yerine getirmediği için Avea’ya yapılan uyarıda Balıkesir, Isparta ve Trabzon’un bazı ilçelerinde "Arama Başarısızlık Oranı" değerlerinin hedefleri karşılamadığı ifade ediliyor.

724 milyon lira zararla kapattığını açıklamıştı. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz perşembe günü 2016 yılına dair mali raporlarını yayınlayan Türk Telekom, Türk lirasının dolar ve avro karşısında değer kaybetmesiyle yılın ilk 9 aylık döneminde elde edilen 664 milyon TL net kâra rağmen 2016'yıkapattığını açıklamıştı.

BTK tarafından Türk Telekom’a yapılan uyarı şu şekilde:

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/3N-Mobil-Haberlesme-Hizmet-Kalitesi-Bildirimleri-Kapsaminda-AVEA-ILETISIM-HIZMETLERI-ASye-Uyari

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"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından alınan 09/02/2017 tarihli ve 2017/DK-SiD/34 sayılı Karar'da;Avea İletişim Hizmetleri AŞ (Avea) tarafından yapılan 2016 yılı ikinci dönem bildirimlerine istinaden; Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği'nin 15, 25, 44 ve 46'ncı maddeleri, GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ'in 20'nci maddesinin birinci fıkrası ve 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ'in 15'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca;3N mobil haberleşme hizmetine ilişkin olarak, Balıkesir'in Marmara ilçesinde, Isparta'nın Senirkent ve Uluborlu ilçesinde, Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde, “Arama Başarısızlık Oranı” ölçütü ile ilgili hedef değerin sağlanması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve söz konusu ihlalin ilgili takvim yılı olan 2016 yılı içerisinde ilk kez vuku bulması nedeniyle söz konusu 4 yerleşim yeri için Avea'nın yazılı olarak uyarılması ve ilgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Kurum internet sayfasında bir ay süreyle duyurulması, hususuna yer verilmiştir.