BTK, global internet yönetminde görev almaya başladı

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Global internet yönetimi ile ilgili olarak çalışmak üzere kurulan WGEC (Working Group on Enhanced Cooperation) Geliştirilmiş İşbirliği Çalışma Grubu üyeliğine dahil oldu. BTK’nın kurum içi girişimleri ile dahil olduğu çalışma grubunda dünya genelinden seçilmiş 22 ülke yer alıyor. Bu grup, Batı Avrupa ve diğer ülkeler olarak geçiyor ve bu bölümde ABD, Kanada, İngiltere ve Türkiye olarak 4 ülke yer alıyor.

2003 ve 2005 yıllarında gerçekleştirilen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nin kararlarından olan Tunus Gündemi kapsamında “Geliştirilmiş İşbirliği” kavramı kabul edilmişti. Söz konusu bu kavram, internete ilişkin kamu politikalarının oluşturulmasında tüm devletlerin eşit şekilde söz sahibi olmasını ön görüyor ve bahsi geçecek tüm paydaşların uygun rol ve sorumluluk üstlenerek işbirliği mekanizmasının tahsis edilmesi amacını taşıyordu.

Tunus Gündemi’nde ön görülen Geliştirilmiş İşbirliği anlayışını daha ileri düzeyde uygulamaya almak için ve BM Genel Kurulu’nun 70. oturumunda kabul edilen karar neticesinde Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonu bünyesinde bu grubunun kurulması kararlaştırılmış.

Bunun ardından Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı tarafından yapılan bir açıklama ile ülkemiz Batı Avrupa ve Diğer Bölgeler için söz sahibi dört ülkeden biri olmuştur. Gruptaki çalışmalara sahibi ülkelerden özel sektör temsilciler, sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler ve akademi temsilcileri de davet edilmiş.

BTK’nın bu duruma ilişkin açıklaması ise şöyle:

Artık “WGEC Üyesi” olan Ülkemiz BİT sektöründe sahip olduğu potansiyele uygun şekilde internet yönetiminde etkin bir aktör olacak.

Ülkemiz, toplam internet kullanıcısı sayısı açısından tüm dünya ülkeleri arasında yapılan sıralamada ilk 20 ülke, Avrupa ülkeleri arasında yapılan sıralamada ise Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerle birlikte ilk 5 ülke içinde yer almaktadır. Bu durum Türkiye’nin bu alandaki dinamizmini ve potansiyelini yansıtmaktadır.

Türkiye, WSIS’in önemli çıktılarından birisi olan “Geliştirilmiş İşbirliği” mekanizmalarının tesis

edilmesi için tavsiyelerin geliştirilmesi sürecinde “WGEC Üyesi” sıfatı ile doğrudan çalışan bir ülkeolacak, uluslararası internet yönetişimi konusunda dünyada daha da etkin bir aktör haline gelecek ve bilgi ve iletişim teknolojilerinde sahip olduğu potansiyele de uygun bir şekilde bu alanda daha fazla söz sahibi olacaktır.

http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fBas%C4%B1n+B%C3%BClteni%2fBTK-Global-Internet-Yonetisimi-17-10-2016.pdf