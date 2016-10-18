Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BTK, global internet yönetminde görev almaya başladı

BTK, dünya genelinde 22 ülkenin bulunduğu Geliştirilmiş İşbirliği Çalışma Grubunda, Batı Avrupra ile diğer ülkeler temsilcisi olarak ABD, Kanada ve İngiltere ile birlikte yer aldı.
2 yıl
2b
1
33
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

BTK, global internet yönetminde görev almaya başladı
Tam Boyutta Gör

Global internet yönetimi ile ilgili olarak çalışmak üzere kurulan WGEC (Working Group on Enhanced Cooperation) Geliştirilmiş İşbirliği Çalışma Grubu üyeliğine dahil oldu. BTK’nın kurum içi girişimleri ile dahil olduğu çalışma grubunda dünya genelinden seçilmiş 22 ülke yer alıyor. Bu grup, Batı Avrupa ve diğer ülkeler olarak geçiyor ve bu bölümde ABD, Kanada, İngiltere ve Türkiye olarak 4 ülke yer alıyor.

2003 ve 2005 yıllarında gerçekleştirilen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nin kararlarından olan Tunus Gündemi kapsamında “Geliştirilmiş İşbirliği” kavramı kabul edilmişti. Söz konusu bu kavram, internete ilişkin kamu politikalarının oluşturulmasında tüm devletlerin eşit şekilde söz sahibi olmasını ön görüyor ve bahsi geçecek tüm paydaşların uygun rol ve sorumluluk üstlenerek işbirliği mekanizmasının tahsis edilmesi amacını taşıyordu.

Tunus Gündemi’nde ön görülen Geliştirilmiş İşbirliği anlayışını daha ileri düzeyde uygulamaya almak için ve BM Genel Kurulu’nun 70. oturumunda kabul edilen karar neticesinde Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonu bünyesinde bu grubunun kurulması kararlaştırılmış.

Bunun ardından Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı tarafından yapılan bir açıklama ile ülkemiz Batı Avrupa ve Diğer Bölgeler için söz sahibi dört ülkeden biri olmuştur. Gruptaki çalışmalara sahibi ülkelerden özel sektör temsilciler, sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler ve akademi temsilcileri de davet edilmiş.

BTK’nın bu duruma ilişkin açıklaması ise şöyle:

Artık “WGEC Üyesi” olan Ülkemiz BİT sektöründe sahip olduğu potansiyele uygun şekilde internet yönetiminde etkin bir aktör olacak.

Ülkemiz, toplam internet kullanıcısı sayısı açısından tüm dünya ülkeleri arasında yapılan sıralamada ilk 20 ülke, Avrupa ülkeleri arasında yapılan sıralamada ise Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerle birlikte ilk 5 ülke içinde yer almaktadır. Bu durum Türkiye’nin bu alandaki dinamizmini ve potansiyelini yansıtmaktadır.

Türkiye, WSIS’in önemli çıktılarından birisi olan “Geliştirilmiş İşbirliği” mekanizmalarının tesis

edilmesi için tavsiyelerin geliştirilmesi sürecinde “WGEC Üyesi” sıfatı ile doğrudan çalışan bir ülkeolacak, uluslararası internet yönetişimi konusunda dünyada daha da etkin bir aktör haline gelecek ve bilgi ve iletişim teknolojilerinde sahip olduğu potansiyele de uygun bir şekilde bu alanda daha fazla söz sahibi olacaktır.


http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fBas%C4%B1n+B%C3%BClteni%2fBTK-Global-Internet-Yonetisimi-17-10-2016.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dr20mouse 2 yıl en beğenilen
İlk icraatleri bakın siz yanlış yapıyorsunuz akk'yi getirin daha çok kar edin. Hem sayenizde bizim Kullanıcılarımız da sizi örnek göstermez artık. Bir taşla iki kuş.
İlk icraatleri bakın siz yanlış yapıyorsunuz akk'yi getirin daha çok kar edin. Hem sayenizde bizim Kullanıcılarımız da sizi örnek göstermez artık. Bir taşla iki...
Devamını Gör
Yanıtla +92
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eAkman 2 yıl
İnsanlığa yazık olacak.
Yanıtla +54
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 2 yıl
WGEC üyesi : Veri kullanımı hızla artıyor. Önümüzdeki 20 yıl için kapasiteyi 8 katına çıkarmalıyız.
BTK : Buna hiç gerek yok. Koyun 50GB-100GB kotayı. Bu sizi bi 20 yıl götürür.
WGEC üyesi : Veri kullanımı hızla artıyor. Önümüzdeki 20 yıl için kapasiteyi 8 katına çıkarmalıyız.BTK : Buna hiç gerek yok. Koyun 50GB-100GB kotayı. Bu siz...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +52
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
shifisitert 2 yıl
Orayıda batırırlar daha ulkedekı sorunları cozemıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HR Creative 2 yıl
BTK denilen kurumun böyle bir pozisyona getirilmesi kadar saçma bir karar olamaz.Günümüzde btk nın internetin gelişimi ile ilgili bir etkisi var mı?Yaptıkları sadece üsttekileri yalamak iss leri yalamak ve halka eziyet etmektir.Site kapatmak ve akk denilen çağ dışı uygulamadan başka bir işe yapamazlar.İşe yaramak derken bizim değil yaladıklarının işine yaramaktan bahsediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ketsue 2 yıl
Şimdi onlar düşünsün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dawras 2 yıl
Simdi dunya uzerinde sosyal ag "arizalsri" baslamasin. Turkiye de en sevmedigim kurumlarin basinda gelir kendileri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 2 yıl
Dünyaya akk koyma ve portsuz günler dileğiyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exterminant 2 yıl
hedef akk saçmalığını tüm dünyaya yaymak galiba
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thepromh 2 yıl
BTK denen kurum böyle bir oluşumda olmayı haketmiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Godolphin 2 yıl
Yorumlara bak ülkesindeki bir kurumdan bu kadar nefret eden başka insanlar varmıdır bu dünyada acaba..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMDR 2 yıl
Akk diğer ülkelere anlatsınlar.Siz salaksınız boş yere alt yapıyla uğraşmayın 50gb kotaylada biraz bekleyerek 4k izleyebilirler diye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redwolf0 2 yıl
TURKTELEKOM=BTK=MALUM PARTİ=Hayvanat Müdürü=50 Gb Akn=Sınırsız Net
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Treth 2 yıl redwolf0
redwolf0
TURKTELEKOM=BTK=MALUM PARTİ=Hayvanat Müdürü=50 Gb Akn=Sınırsız Net

Bak işte bu adamlar gelip millete cahil yobaz okumadan araştırmadan yazıyorsun filan diyen tipler.
Kendisi Mustafa SANCAR'ın nereye neden atandığını bile bilmeden aklınca dalga geçmek için "hayvanat bahçesi müdürü" yazmış birde.
Mustafa SANCAR "TÜBİTAK MÜDÜRÜ" değil sevgili okumadan araştırmadan totosundan sallayan kardeş..
Mustafa SANCAR Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) Ulusal Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Müdür Yardımcılığı’na atandı.
Bu atama neden yapıldı onuda söyleyeyim. Bu ULAKBIM dediğimiz birim haftalık bir dergi çıkarmaya başlayacaktı. Dergi için daha önce Dergi genel yayın yönetmenliği yapmış bu işten anlayan biri gerekiyordu. Mustafa SANCAR daha önce bir kaç dergi projesinin başında bulunmuş olduğu için ULAKBIM'e normalde olmayan Müdür yardımcısı pozisyonunda atandi ki çıkacak olan dergi ile ilgilenebilsin.
Şu anda ULAKBIM'ın çalışmaları ile değil dergi ile ilgilenmekte.
Böyle cahil cahil yorum yapmadan önce az araştırın nedir ne değildir diye. Sözcü okuyup gaza gelip soluğu burada alıyorsunuz
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redwolf0 2 yıl
BTK:koy 50gb kota sınırsız de kakala halkını
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1978 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
btk, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu ve
6 etiket daha wgec tunus gündemi internet geliştirime kurulu Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl BlackBerry Mercury geliyor 2 yıl Huawei Kirin 960: Android dünyasının en güçlüsü 2 yıl Vensmile K8: Mini PC konseptine farklı bir bakış 2 yıl Microsoft bütün driverlar için WHQL sertifikasını zorunlu hale getirdi 2 yıl Juno'nun motorlarındaki problem yörünge değişimine engel oldu 2 yıl Samsung kullanılmayan Note 7 parçaları için ödeme yapacak 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1050 serisi tanıtıldı: İlk kez 14nm süreci 2 yıl Assassin's Creed filminden yeni fragman ve poster 2 yıl 10 şehirde daha yeni elektronik kimliklere geçiş yapılıyor 2 yıl Audi'nin tamamen elektrikli araç serisi 'e-tron' adını kullanacak 2 yıl Yeni Snapdragon yonga setleri ile çift kamera yaygınlaşacak 2 yıl Apple'ın otomobil projesi rafa kalktı yerini otonom sürüş platformu alıyor 2 yıl Huawei Honor 8 ön inceleme videosu "Çift kamerasıyla iddialı" 2 yıl Havalimanlarına Galaxy Note 7 değişim noktaları kuruldu [Güncellendi] 2 yıl Braun 9 serisi tıraş makinesi: SyncroSonic ile çok etkili 2 yıl Evga'nın yayınladığı Bios güncellemesi nasıl yapılır? 2 yıl Google Flights ile uçak biletinizi artık daha ucuza satın alabileceksiniz 2 yıl Popüler mobil uygulamalar futbol takımı olsaydı nasıl görünürdü? 2 yıl Facebook Messenger internet paketinizi artık daha az tüketecek 2 yıl Off-road temalı Asphalt Extreme’i ilk siz oynayın, bonus kazanın 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN BTK, global internet yönetminde görev almaya başladı Sonraki Nvidia GeForce GTX 1050 serisi agresif bir fiyata sahip 2 yıl Evga söz verdiği güncellemeyi yayınladı 2 yıl Razer, ses teknolojileri şirketi THX’i satın aldı 2 yıl Dünyanın ilk 5G modemi Qualcomm’dan geliyor 2 yıl Üstü açık BMW i8 Spyder 2018 yılında geliyor 2 yıl Coen Kardeşler, Dark Web'deki yasadışı pazar ile ilgili film yazıyor 2 yıl Netflix’e bu yıl bitmeden çevrim dışı izleme özelliği gelebilir 2 yıl Gök Sarayı ilk misafirlerini ağırlıyor: Çin'in altıncı insanlı uzay görevi başladı (Video) 2 yıl Siber güvenlik uzmanları bu kez hacker gibi sistemlere saldıracak 2 yıl Oukitel’den ikinci 10 000mAh bataryalı telefon geliyor 2 yıl Valve, Steam üzerinden 10K 360 derece videoya hazırlanıyor 2 yıl Sony PS VR yüzbinlerce satıyor 2 yıl Türkiye’de üretilen ilk hibrit otomobil 9 Kasım’da yollara çıkıyor 2 yıl Çerçevesiz telefonlara doğru: Nubia Z11 incelemesi 2 yıl Türk bilim insanı dünyanın en prestijli bilim topluluklarından Sigma Xi’ye kabul edildi 2 yıl Uzaya gidecek ilk Türk: İstanbul’da yaşamak daha tehlikeli 2 yıl Oakley’den akıllı gözlük 2 yıl Tesla ve Panasonic PowerWall sistemlerinde ortak çalışacak 2 yıl Samsung 10nm sürecine başlıyor 2 yıl Micron bellek kullanan Evga kartlara güncelleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim