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BTK, mobil hat sorgulama servisini kullanıma sundu

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Birçok cep telefonu kullanıcısının cevabını merak ettiği "Acaba üzerime kayıtlı sahte mobil hat var mı?" sorusu BTK'nın yeni uygulamasıyla birlikte tarihe karışacak gibi görünüyor.

BTK'nın kullanıma sunmuş olduğu "mobil hat sorgulama servisi", kullanıcıların adına çıkartılan cep telefonu hatlarının listesini kolaylıkla görmelerini sağlıyor. Kullanıcıların T.C. kimlik numarası ve kendi üzerine kayıtlı bir cep telefonu numarasını kullanarak giriş yapabildiği sistem, verilen numaraya gönderilen şifrenin de girilmesiyle birlikte kullanıcının üzerine kayıtlı olan hatların listesini gösteriyor. Listedeki numaralar operatörlere göre sıralanırken, kişinin üzerine kayıtlı olan numaraların son iki rakamları gizli tutuluyor.

BTK'nın belirttiğine göre belge amaçlı olmayan sistem, sadece kullanıcılara bilgi vermeyi amaçlıyor. Yani sistemden elde edilen bilgiler herhangi bir resmi değer taşımıyor. Üzerinize kayıtlı olan hatların listesini görmek için oldukça yararlı olan bu sistemin sahtekarları ne denli caydıracağı bilinmez ancak, birçok kullanıcının içini rahatlatacağı kesin.


https://hat-sorgulama.btk.gov.tr/sorgu.php Yorum Yaz
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senseman62 6 yıl
benim kendi hattım hariç 1 tane tanımadığım bi numara çıktı...gidip kapattıracağım bugün.Hangi şerefsizler yapıyolarsa artık bunu.
Bu arada arkadaşın hattı vodafone,deniyoruz ama cep telefonuna mesaj göndermiyor sistem.Nereye ileticez bu sorunu acaba bileniniz varmı ?
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cloves 6 yıl
bilmediğim 533 bir numara çıktı ama üzerimde 2 tane daha data hattı olması lazım onlar görünmüyor.Burada sadece ses hatlarımı görünüyor.?
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DH Misafiri 6 yıl
İleri demokrasilerle yönetilen ülkelerde bu şekilde bir link hattı olmaz girdiğimizde güvenilir olmadığı uyarısı yazıyor. Siz insanlarla dalgamı geçiyorsunuz,Yoksa Çemişgezekten yarınmı geldiniz.Ayıptır birde vergilerimizden maaş alıp çoluk çocuk geçindiriyorsunuz.
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sencalar 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

İleri demokrasilerle yönetilen ülkelerde bu şekilde bir link hattı olmaz girdiğimizde güvenilir olmadığı uyarısı yazıyor. Siz insanlarla dalgamı geçiyorsunuz,Yoksa Çemişgezekten yarınmı geldiniz.Ayıptır birde vergilerimizden maaş alıp çoluk çocuk geçindiriyorsunuz.

Çemişgezekten gelmek suç mu? Siz yoksa Elmadağ dan mı geldiniz?
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mavizaman 6 yıl
TC Kimlik Numaranız, GSM numarası ile eşleşmemektedir. Kontrol edip tekrar deneyiniz.

15 yıllık hat, faturalıdan faturasıza düşürmüştüm ona mı yemedi ki?
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OpsMuDeDiN 6 yıl
adıma kayıtlı 7 tane hat tespit edildi bunlardan 6 tanesi şahsıma kayıtlı kullandığım hatlardi bir tanesiyle alakam yoktu operatöru aradım durumu izah ettim bana dilekçe yazmamı kimlik fotokopimle birlikte 3 tane imza atarak fakslamami söyledi bunun peşine bayiye giderek hattın nereden çıkartıldığını ne zaman çıkartıldığını ne zaman taşıma işlemi yapıldığını faturalı olduğunu daha sonra modem hattina dönüştürüldüğünü 1 tl borcu olduğunu öğrendim hattı kapatırıp sorumluluk kabul etmiceme dair bir dilekçeyi gsmm şirketine gönderdim çok dikkatli olun ben istanbulda yaşıyorum hattım şırnaktan açilmis.
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7nbitirdin 6 yıl
Bende beğendim :))

Guzel olmus
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yaki83 6 yıl
Üzerime kullanılan bi Avea hatta bende var
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wayfarer2140 6 yıl
diyelim bilmediğim bir hat çıktı
kapattırırken borçları öde öyle kapatırız demeyecekler mi ?
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sencalar 6 yıl
markus91
dostum telefon numarasını yazmadan nerden anlaınız üzerinizde 1 den fazla hat olduğunu

Telefon numarasını bildiğiniz bir hattınız üzerinden yaptığınız sorgulama sonucunda, üzerinize kayıtlı diğer hatlar da görünmekte.
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users.info 6 yıl
Üzerime 3 hat gözüküyor 2 tanesini biliyorum fakat sonuncusunu bilmiyorum acaba yıllar önceki numaram mı son haneside gözükmüyor arayıp bakacam ama bakamıyorum :D Ayrıca yıllar önceki numaram kapanmıştır ve birine satılmıştır diye düşünüyordum yanlış mı düşünmüşüm yok mu Vodafone'den birileri. Sanırım Vodafone'ye gidip öğrenmeliyim durumu.
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uzays1z 6 yıl
TC Kimlik Numaranız, GSM numarası ile eşleşmemektedir. Kontrol edip tekrar deneyiniz.

nasıl iş anlamadım, hat benim üstüme, yıllardır kullanıyorum.
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draconist 6 yıl
Komediye bak, kendi adıma kayıtlı hat var mı yok mu öğrenmem için, önce gidip kendi adıma kayıtlı bir hat almam gerekiyor.
Kullandığım hat benim adıma kayıtlı değil diye bana sonuç göstermiyor.
Sonuçta ben T.C numaramı girmişim, daha ne uğraştırıyorsun, varsa birşey göster demi.
1 Yanıt Yanıtla +2
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SystemApps 6 yıl draconist
draconist

Komediye bak, kendi adıma kayıtlı hat var mı yok mu öğrenmem için, önce gidip kendi adıma kayıtlı bir hat almam gerekiyor.



Kullandığım hat benim adıma kayıtlı değil diye bana sonuç göstermiyor.



Sonuçta ben T.C numaramı girmişim, daha ne uğraştırıyorsun, varsa birşey göster demi.

iş sadece tc numarayla olsaydı bugün pek çok kişinin mahrimiyeti ayak altına düşerdi. adamlar sadece bir kimlik fotokopisiyle senin üstüne bir çok hat açabiliyorken eleştirdiğiniz kısım ise bu durumu aynı zamanda destekler nitelikte.Güvenlik zaafının yol açtığı bir uygulamayı güvenlik var diye eleştiriyorsunuz yani...


eğer üzerinde daha önce bir hat almadıysan üzerinde bir hat bulunma ihtimali çok ama çok düşük.Yinede çeşitli sebeplerden şüpheleniyorsanız müşteri hizmetlerini arayıp üzerindeki hatları öğrenebilirsin.tabiki bir çok güvenlik sorusu felan soruluyor.yanlış hatırlamıyorsam müşteri hizmetlerinin bu bilgiyi vermesi için daha önesinde fax veya mail yoluyla dilekce yazmanız veya kimlik fotokopisini mail yolu ile iletmeniz gerekiyor.
2 Yanıt Yanıtla +1
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DH Misafiri 6 yıl
ben netten aypamadım 11870 aradım adıma 5 hat cıktı sızde bence arayın madur olmayın
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SystemApps 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ben netten aypamadım 11870 aradım adıma 5 hat cıktı sızde bence arayın madur olmayın

bedavası varken neden 118li hattı arayak?

çok geç kalınmış bir uygulama bu. bi kaç sene öncesinde benden habersiz açılan hat yüzünden başım belaya giriyordu.burası çok enteresan bir memleket gerçekten...adam numara almış almakla kalmamış üstüne numarayı başka operatöre taşıyabilmiş allah bu bayilerin mercimek beyinlisinden korusun...açık hat adı altında bir zamanlar benim bile yasal sandığım şekilde satılırken kimse mi bişeyden şüphelenmez?gerçi beklentimin olduğu taraflar bide pişkin pişkin arayıp neden hattınızı kapattırdınız acaba sorabilirmiyim gibi enteresan cümlelerle karşınıza çıkabiliyorsa söylecek söz yok demektir.Türkiyede bişey doğru gitsin dişimi kıracam...
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