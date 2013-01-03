BTK, mobil hat sorgulama servisini kullanıma sundu

Haber Editörü
Birçok cep telefonu kullanıcısının cevabını merak ettiği "Acaba üzerime kayıtlı sahte mobil hat var mı?" sorusu BTK'nın yeni uygulamasıyla birlikte tarihe karışacak gibi görünüyor.
BTK'nın kullanıma sunmuş olduğu "mobil hat sorgulama servisi", kullanıcıların adına çıkartılan cep telefonu hatlarının listesini kolaylıkla görmelerini sağlıyor. Kullanıcıların T.C. kimlik numarası ve kendi üzerine kayıtlı bir cep telefonu numarasını kullanarak giriş yapabildiği sistem, verilen numaraya gönderilen şifrenin de girilmesiyle birlikte kullanıcının üzerine kayıtlı olan hatların listesini gösteriyor. Listedeki numaralar operatörlere göre sıralanırken, kişinin üzerine kayıtlı olan numaraların son iki rakamları gizli tutuluyor.
BTK'nın belirttiğine göre belge amaçlı olmayan sistem, sadece kullanıcılara bilgi vermeyi amaçlıyor. Yani sistemden elde edilen bilgiler herhangi bir resmi değer taşımıyor. Üzerinize kayıtlı olan hatların listesini görmek için oldukça yararlı olan bu sistemin sahtekarları ne denli caydıracağı bilinmez ancak, birçok kullanıcının içini rahatlatacağı kesin.
https://hat-sorgulama.btk.gov.tr/sorgu.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu arada arkadaşın hattı vodafone,deniyoruz ama cep telefonuna mesaj göndermiyor sistem.Nereye ileticez bu sorunu acaba bileniniz varmı ?
Çemişgezekten gelmek suç mu? Siz yoksa Elmadağ dan mı geldiniz?
15 yıllık hat, faturalıdan faturasıza düşürmüştüm ona mı yemedi ki?
Guzel olmus
kapattırırken borçları öde öyle kapatırız demeyecekler mi ?
Telefon numarasını bildiğiniz bir hattınız üzerinden yaptığınız sorgulama sonucunda, üzerinize kayıtlı diğer hatlar da görünmekte.
nasıl iş anlamadım, hat benim üstüme, yıllardır kullanıyorum.
Kullandığım hat benim adıma kayıtlı değil diye bana sonuç göstermiyor.
Sonuçta ben T.C numaramı girmişim, daha ne uğraştırıyorsun, varsa birşey göster demi.
iş sadece tc numarayla olsaydı bugün pek çok kişinin mahrimiyeti ayak altına düşerdi. adamlar sadece bir kimlik fotokopisiyle senin üstüne bir çok hat açabiliyorken eleştirdiğiniz kısım ise bu durumu aynı zamanda destekler nitelikte.Güvenlik zaafının yol açtığı bir uygulamayı güvenlik var diye eleştiriyorsunuz yani...
eğer üzerinde daha önce bir hat almadıysan üzerinde bir hat bulunma ihtimali çok ama çok düşük.Yinede çeşitli sebeplerden şüpheleniyorsanız müşteri hizmetlerini arayıp üzerindeki hatları öğrenebilirsin.tabiki bir çok güvenlik sorusu felan soruluyor.yanlış hatırlamıyorsam müşteri hizmetlerinin bu bilgiyi vermesi için daha önesinde fax veya mail yoluyla dilekce yazmanız veya kimlik fotokopisini mail yolu ile iletmeniz gerekiyor.
bedavası varken neden 118li hattı arayak?
çok geç kalınmış bir uygulama bu. bi kaç sene öncesinde benden habersiz açılan hat yüzünden başım belaya giriyordu.burası çok enteresan bir memleket gerçekten...adam numara almış almakla kalmamış üstüne numarayı başka operatöre taşıyabilmiş allah bu bayilerin mercimek beyinlisinden korusun...açık hat adı altında bir zamanlar benim bile yasal sandığım şekilde satılırken kimse mi bişeyden şüphelenmez?gerçi beklentimin olduğu taraflar bide pişkin pişkin arayıp neden hattınızı kapattırdınız acaba sorabilirmiyim gibi enteresan cümlelerle karşınıza çıkabiliyorsa söylecek söz yok demektir.Türkiyede bişey doğru gitsin dişimi kıracam...