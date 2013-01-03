BTK, mobil hat sorgulama servisini kullanıma sundu

Birçok cep telefonu kullanıcısının cevabını merak ettiği "Acaba üzerime kayıtlı sahte mobil hat var mı?" sorusu BTK'nın yeni uygulamasıyla birlikte tarihe karışacak gibi görünüyor.

https://hat-sorgulama.btk.gov.tr/sorgu.php

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BTK'nın kullanıma sunmuş olduğu "mobil hat sorgulama servisi", kullanıcıların adına çıkartılan cep telefonu hatlarının listesini kolaylıkla görmelerini sağlıyor. Kullanıcıların T.C. kimlik numarası ve kendi üzerine kayıtlı bir cep telefonu numarasını kullanarak giriş yapabildiği sistem, verilen numaraya gönderilen şifrenin de girilmesiyle birlikte kullanıcının üzerine kayıtlı olan hatların listesini gösteriyor. Listedeki numaralar operatörlere göre sıralanırken, kişinin üzerine kayıtlı olan numaraların son iki rakamları gizli tutuluyor.BTK'nın belirttiğine göre belge amaçlı olmayan sistem, sadece kullanıcılara bilgi vermeyi amaçlıyor. Yani sistemden elde edilen bilgiler herhangi bir resmi değer taşımıyor. Üzerinize kayıtlı olan hatların listesini görmek için oldukça yararlı olan bu sistemin sahtekarları ne denli caydıracağı bilinmez ancak, birçok kullanıcının içini rahatlatacağı kesin.