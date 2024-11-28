BTK açıkladı: Oyun derecelendirme platformu PEGI Türkiye’ye geliyor

Oyunların yaşa ve içeriğe göre sınıflandırılarak tüketicilerin yaşına uygun oyun oynaması için hayata geçirilen Avrupa Oyun Bilgi Sistemi (PEGI), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile görüşmek için Türkiye’ye geliyor. Oyunlarda PEGI 3, PEGI 7, PEGI 18 gibi ibareler görüyoruz. Bu ibareler oyunun hangi yaş sınıfına uygun olduğunu ifade ediyor. PEGI’nın Türkiye’ye özel derecelendirme yapması konusunda talep iletilecek.

BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün, TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu toplantısında PEGI sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. PEGI’nin Türkiye’ye özel derecelendirme yapması isteneceğini ifade eden Gün, “PEGI'yi çağırdık, haftaya inşallah gelecekler, onlarla görüşeceğiz. Türkiye'ye özel bir şey açabilir misiniz, özel ayrı bir “case." Ona göre, bizim buradaki hem 5651 sayılı Kanuna göre hem de bizim hassasiyetlerimize göre yeni bir panel, bir alt kırılım açabilir misiniz, bunu konuşacağız; ona göre derecelendirme olsun, en azından bizdeki oyunlar sıkıntı oluşturmasın diye.” dedi.

Türkiye neden kendi oyun derecelendirmesini yapmıyor?

Türkiye'nin kendi oyun derecelendirme sistemini yapması için girişimin olduğunu ancak vazgeçildiğini vurgulayan BTK Başkan Yardımcısı Gün, şunları söyledi:

"Dedik ki: Biz de bir tane yapalım, en azından kamu buna başlar, sonra bir STK devralır veya öyle devam eder diye. Lakin bunun sürdürülebilirliği yok veya akabinde bir sıkıntı olduğunda, örneğin, BTK veya "x" STK, "x" kurum bir şeyi tavsiye ettiğinde bir sonraki sürümünde, yamasında herhangi bir işte intihar vakası olsun, LGBT olsun, başka bir şey olsun, çocuğun istismarı olsun böyle bir şey olduğunda tabii, bunu kabullenecek bir mekanizma ortada olmuyor."

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PEGI, Almanya hariç tüm Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılıyor. Bu ülkelerde oyun satmak isteyen yayıncıların PEGI sınıflandırmalarına uyması zorunlu tutuluyor. PEGI, oyunlardaki içeriklerin bireylerin zihinsel gelişimine etkisi olup olmayacağına yönelik olarak yaş gruplarına göre sınıflandırma yapıyor.

PEGI sınıflandırmaları neler?

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Yaş Grubu Dereceleri

PEGI 3 :

Oyun içeriği 3 yaş ve üzerindeki çocuklar için uygundur.

Şiddet unsurları en hafif düzeydedir ve gerçek hayatta şiddetle ilişkilendirilemez.

Korkutucu unsurlar içermemelidir.

: Oyun içeriği 3 yaş ve üzerindeki çocuklar için uygundur. Şiddet unsurları en hafif düzeydedir ve gerçek hayatta şiddetle ilişkilendirilemez. Korkutucu unsurlar içermemelidir. PEGI 7 :

Oyun içeriği 7 yaş ve üzerindeki çocuklar için uygundur.

Küçük çocuklar için uygun olmayan bazı korkutucu sahneler olabilir.

Hafif, gerçekçi olmayan şiddet unsurlarına izin verilir.

: Oyun içeriği 7 yaş ve üzerindeki çocuklar için uygundur. Küçük çocuklar için uygun olmayan bazı korkutucu sahneler olabilir. Hafif, gerçekçi olmayan şiddet unsurlarına izin verilir. PEGI 12 :

Oyun içeriği 12 yaş ve üzerindeki çocuklar için uygundur.

Daha gerçekçi şiddet sahneleri olabilir (örneğin, insan olmayan karakterlere yönelik şiddet).

Hafif cinsellik çağrışımları ve kötü dil içerebilir.

: Oyun içeriği 12 yaş ve üzerindeki çocuklar için uygundur. Daha gerçekçi şiddet sahneleri olabilir (örneğin, insan olmayan karakterlere yönelik şiddet). Hafif cinsellik çağrışımları ve kötü dil içerebilir. PEGI 16 :

Oyun içeriği 16 yaş ve üzerindeki gençler için uygundur.

Gerçek hayata benzer şiddet, güçlü cinsellik unsurları ve açık kötü dil bulunabilir.

Kumar ve uyuşturucu kullanımı gibi davranışlar tasvir edilebilir.

: Oyun içeriği 16 yaş ve üzerindeki gençler için uygundur. Gerçek hayata benzer şiddet, güçlü cinsellik unsurları ve açık kötü dil bulunabilir. Kumar ve uyuşturucu kullanımı gibi davranışlar tasvir edilebilir. PEGI 18:

Oyun içeriği 18 yaş ve üzerindeki yetişkinler için uygundur.

Yoğun şiddet, grafiksel cinsellik, ayrıntılı kumar ve suç unsurları içeren içerikler.

İçerik Tanımlayıcıları

Oyunların hangi tür içeriklere sahip olduğunu belirtir. İlgili simgeleri kullanır:

Şiddet : Fiziksel veya hayali şiddet.

: Fiziksel veya hayali şiddet. Korku : Küçük çocukları korkutabilecek içerik.

: Küçük çocukları korkutabilecek içerik. Kumar : Gerçek kumar oyunlarını simüle eden içerik.

: Gerçek kumar oyunlarını simüle eden içerik. Cinsel İçerik : Açık veya gizli cinsel temalar ve imalar.

: Açık veya gizli cinsel temalar ve imalar. Küfürlü Dil : Güçlü veya uygunsuz dil kullanımı.

: Güçlü veya uygunsuz dil kullanımı. Uyuşturucu Kullanımı : Alkol, tütün veya yasa dışı maddelerle ilgili içerik.

: Alkol, tütün veya yasa dışı maddelerle ilgili içerik. Ayrımcılık : Irkçı, cinsiyetçi veya ayrımcı davranışları teşvik eden içerik.

: Irkçı, cinsiyetçi veya ayrımcı davranışları teşvik eden içerik. Çevrimiçi Oynanış: İnternet üzerinden diğer oyuncularla oynanabilirlik.

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