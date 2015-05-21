B-Unstoppable: Uçabilen tank modeli !

İlginç projelere ev sahipliği yapmaya devam eden Kickstarter'ın en yeni konuklarından B-Unstoppable, herhangi bir limit olmadan her türlü koşulda yoluna devam edebiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu hareket kabiliyetini bünyesinde yer alan palet sistemiyle tank gibi hareket edebiliyor, pervaneleriyle ise uçabiliyor olmasıyla koyan B-Unstoppable, standart bir uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor ve bu altyapı sayesinde yukarıda da belirttiğimiz gibi her türlü arazi koşulunda aktif olarak kullanılabiliyor. Gücünü 900-mAh lityum-polimer bataryasından alan ve böylece 9 dakika boyunca havada, 18 dakika boyunca ise karada gidebilen araç, tercih edilecek kamera modülüyle de 720 piksel çözünürlükte videolar çekebiliyor.

Kickstarter'da 49,000 pound hedef ile yolan çıkan B-Unstoppable, yapılacak en az 55 pound bağış ile elde edilebiliyor. Cihazın yapabildiklerini aşağıdaki video ile görebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/2017062404/b-unstoppable