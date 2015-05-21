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B-Unstoppable: Uçabilen tank modeli !

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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B-Unstoppable: Uçabilen tank modeli !
 
İlginç projelere ev sahipliği yapmaya devam eden Kickstarter'ın en yeni konuklarından B-Unstoppable, herhangi bir limit olmadan her türlü koşulda yoluna devam edebiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Bu hareket kabiliyetini bünyesinde yer alan palet sistemiyle tank gibi hareket edebiliyor, pervaneleriyle ise uçabiliyor olmasıyla koyan B-Unstoppable, standart bir uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor ve bu altyapı sayesinde yukarıda da belirttiğimiz gibi her türlü arazi koşulunda aktif olarak kullanılabiliyor. Gücünü 900-mAh lityum-polimer bataryasından alan ve böylece 9 dakika boyunca havada, 18 dakika boyunca ise karada gidebilen araç, tercih edilecek kamera modülüyle de 720 piksel çözünürlükte videolar çekebiliyor. 
Kickstarter'da 49,000 pound hedef ile yolan çıkan B-Unstoppable, yapılacak en az 55 pound bağış ile elde edilebiliyor. Cihazın yapabildiklerini aşağıdaki video ile görebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/2017062404/b-unstoppable Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
swat882 4 yıl
55 pound 9 dakikalık uçuş süresi ile harika bir cihaz olmuş. Keşke şu fiyata 15-20 dk sadece uçabilen ürünler satsalar
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ardabeyim 4 yıl
Bunlar gelecekti araçların prototipi düşünsenize bi 50 yıl sonra havada bunlardan olduğunu
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bodyman700 4 yıl
1myst
Bundan iyi casus aracı olur.

ses sorunu ortadan kalkmadıkça bi halt olmaz bu drone lardan :D
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profecco 4 yıl
video 60p çok farkediyor görüntüde :)
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Umutcan 4 yıl
Yürüyen uçak gerçek olmuş.
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doctor_bey 4 yıl
Ne keşfetmek isterdim? Uçan tank
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Elsa 4 yıl
Bundan Tank değil anca lapv modeli olur.
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sericatil18 4 yıl
güzel olmuş farklı olmak ayrıcalıktır :D
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