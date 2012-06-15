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'Babel Rising 3D' ile Babil Kulesinin inşasına engel olun

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 iOS platformunun popüler oyunlarından olan Babel Rising’in yeni nesil versiyonu ‘Babel Rising 3D’ Ubisoft tarafından PSN, Xbox Live, Android ve iOS platformları için yayınlandı.

Bir tanrı simülasyonu olan Babel Rising’te oyuncuların hizmetine tanrısal güçler veriliyor ve insanlara istenildiği gibi davranılabiliyor. Ancak oyunu benzerlerinden ayıran en büyük fark ise insanlarında size karşı savaşmaları oluyor ve bunu yay, kılıç ve kalkanla değil de inşa ettikleri yapılar ile gerçekleştiriyorlar. Oyunda insanlar Babil Kulesini inşa etmeye çalışıyor ve burada sizin amacınız ise onlara bu mimariyi tamamlatmamak olacak. Üç boyutlu kaliteli grafikleri, başarılı ses efektleri ve sunduğu farklı oyun yapısı ile 'Babel Rising 3D' eğlenceli bir yapım. Mücadele(Campaign) ve hayatta kalma(Survival) olarak iki farklı oyun modunun bulunduğu Babel Rising 3D’de mücadele modunda görevleri yerine getirirken, hayatta kalma modunda ise çeşitli yapıların inşasını engellemeye çalışıyoruz. 'Game Center' desteğinin de yer aldığı oyunda geliştirilebilir çeşitli yetenekler ve farklı görevler bulunuyor, ayrıca paralı satışlara da yer veriliyor. Move ve Kinnect kontrol sistemleri ile konsollarda kontrolleri kolaylaştıran oyun mobil platformda da dokunmatik ekrana başarılı bir şekilde optimize edilerek kolay bir kontrol yapısı sunuyor.

Eğer sizde farklı bir simülasyon oyunu arıyorsanız ‘Babel Rising 3D’ denemeniz gereken başarılı yapımlardan birisi. PC ve Windows Phone platformları içinde çıkışını gerçekleştirecek olan oyunun bu platformlar için yakın bir zamanda çıkış yapması bekleniyor.


 

http://forums.toucharcade.com/showthread.php?t=139076 Yorum Yaz
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seckinkyc 7 yıl
Eglenceli bir oyuna benziyor ;)
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bahoho 7 yıl
Google Play-5,41$
Appstore -2,99$

Hönk!!!1!1bir!!one!!eine11 niye lan. zaten beleş netten indiriliyor daha ucuz yap ki alıcıya teşvik et.
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BÖCCÜK ♂ 7 yıl
PC içinde çıkacak olması güzel.
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Mordecaí 7 yıl
İlk defa play store da appstore dan pahalı uygulama gördüm
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