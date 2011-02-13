Bada işletim sistemine ve NFC çipine sahip Samsung Wave 578 gün ışığına çıktı

Samsung'un Galaxy S 2 ile yeni nesil Galaxy Tab'ı resmi olarak tanıtmasını beklerken NFC (Near-Field Communications) çipine sahip Wave 578 (GT-S5780) üzerindeki örtüler kaldırıldı.

Orta segmentte konumlandırılacağını düşündüğümüz Wave 578, haber kaynağı Moveplayer'a göre Samsung'un mobil platformu Bada'nın 1.2 sürümünü kullanıyor. Ancak NFC desteğinin Bada 2.0 ile geldiğini düşünürsek tanıtım esnasında bir sürprizle karşılaşma olasılığımız yüksek. Bunlara ek olarak 3.2 inç boyutunda 240 x 400 piksel (WQVGA) dokunmatik ekrana sahip telefonda Wi-Fi ve Bluetooth 3.0 bağlantıları ile 3.5 mm'lik kulaklık girişi bulunuyor. Ayrıca telefonda görüntülü konuşma ve fotoğraf çekimi için 2 tane kamera yer alıyor. Fotoğraf çekimi için kullanılan kameranın çözünürlüğünün 3.2 megapiksel olduğu belirtiliyor.

NFC ile ilgili detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.