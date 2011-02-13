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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bada işletim sistemine ve NFC çipine sahip Samsung Wave 578 gün ışığına çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,6b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung'un Galaxy S 2 ile yeni nesil Galaxy Tab'ı resmi olarak tanıtmasını beklerken NFC (Near-Field Communications) çipine sahip Wave 578 (GT-S5780) üzerindeki örtüler kaldırıldı.

Orta segmentte konumlandırılacağını düşündüğümüz Wave 578, haber kaynağı Moveplayer'a göre Samsung'un mobil platformu Bada'nın 1.2 sürümünü kullanıyor. Ancak NFC desteğinin Bada 2.0 ile geldiğini düşünürsek tanıtım esnasında bir sürprizle karşılaşma olasılığımız yüksek. Bunlara ek olarak 3.2 inç boyutunda 240 x 400 piksel (WQVGA) dokunmatik ekrana sahip telefonda Wi-Fi ve Bluetooth 3.0 bağlantıları ile 3.5 mm'lik kulaklık girişi bulunuyor. Ayrıca telefonda görüntülü konuşma ve fotoğraf çekimi için 2 tane kamera yer alıyor. Fotoğraf çekimi için kullanılan kameranın çözünürlüğünün 3.2 megapiksel olduğu belirtiliyor.

NFC ile ilgili detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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Python 8 yıl
özelliklerdende zaten belli üst seviye bişey olmadıgı bakalım fiyatı belli olduktan sonra durum degişebilir
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Batuist 8 yıl
valla hiç tanıtımı yapılcak bir telefona benzemiyor.. orta sınıf değil bundan anca alt sınıf olur..
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wentworthscofield 8 yıl
s8500'ün şıklığını yakalamaları zor ama rahatlıkla daha şık bir ürün ortaya çıkarabilirlerdi
eğer bu wave723'ün alternatifi ise sadece tasarım değiştirerek olmaz
en azından ekran çözünürlüğü artırılmalıydı
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sportifsan 8 yıl
3g ile internette vardır inşalah? görüntülü konuşma demiş ama sadece wifi üzerinden mi görüntülü konuşma var!
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..Knight.. 8 yıl
sportifsan

3g ile internette vardır inşalah? görüntülü konuşma demiş ama sadece wifi üzerinden mi görüntülü konuşma var!


Büyük bir ihtimalle 3G üzerindendir.
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sadanorg 8 yıl
Samsungun yaptigina bak ben bada 2.0 bekliyordum. Ne olacak şimdi?
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BekirTemel 8 yıl
yakında bu telefonun incelemeleri internete düşsede bada 2.0 hakkında bilgi edinsek ne iyi olur.
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