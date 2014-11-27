Baidu akıllı bisikleti ile ilgili yeni detaylar paylaştı





Çin'in Google'ı olarak adlandırılan ve Google tarafından sunulan hizmetlerin neredeyse tümünü kendi markası altında kullanıcılara sunan Baidu, akıllı teknolojilerde de benzer bir yaklaşım izliyor. Geçen yıl akıllı gözlük projesini başlatan Baidu bu kez akıllı bir bisiklet üzerinde çalışıyor.





Dubike olarak adlandırılan bisiklet, üzerindeki sensörler yoluyla kullanıcının pedal döngüsünü, pedal basıncını, nabzını, oturuş basıncını ölçebiliyor. Daha sonra elde ettiği bu bilgileri mobil uygulamasına gönderiyor ve kullanıcısına çeşitli analizler yapabiliyor.





Bisiklet ayrıca enerji de üretebiliyor. Kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek bu işi yapan Dubike muhtemelen mobil cihazlarınız için de bir şarj istasyonu görevi görecek. Bisiklette GPS sistemi ile yeri belirleme, gidon ile navigasyon uyarıları yapabilme şeklinde özellikler mevcut.





Tüm bu donanım ise Smart Bike OS adı verilen bir işletim sistemi üzerinden kontrol ediliyor. Platform; haritalama, sosyal ağ, sağlık takibi gibi pek çok fonksiyonu biraraya getirerek gelecekteki projelere de altyapı hazırlamak istiyor. Baidu'nun araştırma merkezi IDL ve Tshingua Üniversitesi tarafından geliştirilen Dubike projesi, yıl sonuna doğru nihai sürüme kavuşacak ve piyasaya sürülecek.

http://www.zdnet.com/baidu-develops-smart-bike-and-its-operating-system-7000036166/