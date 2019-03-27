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Bakan Pakdemirli: "Yerli elektrikli traktörümüz 7 lira şarjla 8 saat çalışacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katıldığı mitingde Türkiye'nin yerli elektrikli traktör prototipini tanıttı. Seri üretime hazırız diyen Pakdemirli, çiftçinin mazot çilesi bitecek dedi.
1 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Bakan Pakdemirli:
 

Yıllardır konuşulan, elektrikli ve otonom olması planlanan “Türkiye’nin otomobil projesi”nde henüz bir prototip göremedik. Heyecanla beklenen yerli otomobil yerine yerli traktör prototipi ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Elektrikli traktör prototiplerimiz seri üretime hazır” dedi.

"7 liralık şarjla 8 saat çalışacak" 

Manisa’da katıldığı bir mitingde konuşan Bekir Pakdemirli, yerli elektrikli traktör konusunda gerekli çalışmaları tamamladıklarını ve prototipi hazırladıklarını aktardı. Traktörün günde 7 liralık şarjla 8 saat çalışacağını belirten Pakdemirli, “Prototiplerimiz seri üretime hazır. Son derece ekonomik olacak yerli traktörümüzle birlikte çiftçimizin mazot derdi bitecek” şeklinde konuştu. Elektrikli traktörün 4 tonun üzerinde bir su tankını çekebildiğini de sözlerine ekledi.

Yerli elektrikli traktörün seri üretimi için henüz bir tarih vermeyen Bakan Pakdemirli, dünyadaki bazı büyük traktör firmalarının prototipi yaptırdıkları firmayla iletişime geçtiğini belirtti. Pakdemirli “Firmaya gidiyorlar, birlikte üretim yapalım diyorlar. Dünyada şu anda ticarileşmiş bir elektrikli traktör yok. Çalışmaları çok kısa zamanda bitirdik, ptototipi ortaya koyduk” ifadelerinde bulundu.



https://www.dha.com.tr/politika/bakan-pakdemirli-duyurdu-yerli-ve-milli-gunluk-7-liralik-sarjla-aksama-kadar-calisacak/haber-1634402 Yorum Yaz
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12 Angry Men 1 ay en beğenilen
Yerli traktörümüz göklerde.
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efyavas 1 ay
Bu makarna bir harika dostum.
3 Yanıt Yanıtla +217
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yurdakull 1 ay
Seçimden sonrada 7 lira şarjla 8 saat çalışacak mı?
Yanıtla +169
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1 Avatar
shaldos 2 gün
Uçanı göremedik göklerden inmek bilmedi, karayolunda gideni göremedim garajdan çıkmak bilmedi, tarla süreni göremeyiz çünkü hayal ve yalanda sınır kalmamış..
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aduket atan adam 3 gün
Miilet şarj süresiyle övünür, bunlar para hesabı yapmışlar. Buradan bile yalan olduğu belli. Zaten rakamlarda komik. Ha bir de tavsiyede bulunayım: Yerli ne yapılıyorsa yapılınca duyurun. Yapılacak,edilecek, göklerde, yerlerde, piyasada, seneye çılacak, hazır... Bunlara milletin karnı tok...
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DesertEagle67 3 gün
Namık Kemal i andık böylelikle
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TEKINALP 3 gün
Yerli makarnamız traktörlerde
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apeirons 3 gün
Tarlada nerede şarj edecek?
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ali9949 3 gün
Odamı secımden sonra 8 saat calısacakmıs
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helluri 1 ay
daha traktör çıkmadan elektiriğe zam geliyor. artık 7 liraya değil 9,5 liraya çalışacak, tabi öyle bir trakör varsa...
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tropeus77 1 ay
proje bir daha ki seçime kadar rafa kaldırılır...
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Acil Stop 1 ay
Seçim bitti artık şu konuyu güncelleyip durmayın.
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DH Misafiri 1 ay
rölantidemi? :)
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yerli traktör, elektrikli traktör ve
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