Bakan Pakdemirli: "Yerli elektrikli traktörümüz 7 lira şarjla 8 saat çalışacak"

Yıllardır konuşulan, elektrikli ve otonom olması planlanan “Türkiye’nin otomobil projesi”nde henüz bir prototip göremedik. Heyecanla beklenen yerli otomobil yerine yerli traktör prototipi ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Elektrikli traktör prototiplerimiz seri üretime hazır” dedi.

"7 liralık şarjla 8 saat çalışacak"

Manisa’da katıldığı bir mitingde konuşan Bekir Pakdemirli, yerli elektrikli traktör konusunda gerekli çalışmaları tamamladıklarını ve prototipi hazırladıklarını aktardı. Traktörün günde 7 liralık şarjla 8 saat çalışacağını belirten Pakdemirli, “Prototiplerimiz seri üretime hazır. Son derece ekonomik olacak yerli traktörümüzle birlikte çiftçimizin mazot derdi bitecek” şeklinde konuştu. Elektrikli traktörün 4 tonun üzerinde bir su tankını çekebildiğini de sözlerine ekledi.

Yerli elektrikli traktörün seri üretimi için henüz bir tarih vermeyen Bakan Pakdemirli, dünyadaki bazı büyük traktör firmalarının prototipi yaptırdıkları firmayla iletişime geçtiğini belirtti. Pakdemirli “Firmaya gidiyorlar, birlikte üretim yapalım diyorlar. Dünyada şu anda ticarileşmiş bir elektrikli traktör yok. Çalışmaları çok kısa zamanda bitirdik, ptototipi ortaya koyduk” ifadelerinde bulundu.





https://www.dha.com.tr/politika/bakan-pakdemirli-duyurdu-yerli-ve-milli-gunluk-7-liralik-sarjla-aksama-kadar-calisacak/haber-1634402