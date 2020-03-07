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    Bakan Varank'tan maske açıklaması: Medikal ürünlerde karaborsaya müsaade etmeyeceğiz

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ağız maskesi gibi medikal ürünlerde karaborsa oluşmasına asla müsaade edilmeyeceğini dile getirdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    2019-nCoV veya Covid 19 olarak bilinen, popüler ismiyle yeni tip koronavirüs ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada yoğun endişeye sebep oluyor. Virüsle temastan kaçınmak için pek çok vatandaş medikal maske gibi koruyucu malzemelerden yararlanıyor ve arz talebi karşılayamadığından dolayı pek çok bölgede artık insanlar medikal maske bulamıyor veya fahiş fiyatlara satın almak zorunda kalıyorlar.
    İlginizi Çekebilir Avatar Uzmanlar koronavirüs aşısı için acele edilmemesi gerektiğini iddia ediyor
    Ülkemizde de medikal maske kullanımı hızla yaygınlaşıyor ve rağbetle birlikte artmayan standart fiyatlarla, yeterli sayıda maskeye ulaşabilmek vatandaşların en büyük gayelerinden bir tanesi.
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada vatandaşları endişeye sürükleyen bu konuya da yer verdi. 
    Bakan Varank, konuyla ilgili "Medikal ve koruyucu malzemelerle ilgili olarak da üreticilerimizle koordine halindeyiz. Türkiye'deki ihtiyacın kat kat üstünde kurulu kapasitemiz var. Bunun için üretimin önemli bir kısmı zaten ihraç ediliyor. Vatandaşlarımızın gönlü müsterih olsun. Karaborsa oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz.
    Aynı zamanda yurt dışından alınan ara mamullerin yerli üretimi için de çalışmaları hızlandırdık. Üreticilerle Ar-Ge merkezlerini bir araya getiriyoruz. Böylece sahada kullanılan ve herkesin rahatlıkla erişebileceği daha da düşük maliyetli ürünlerin önü açılacak. Sağlıktan ticarete, sanayiden turizme, ulaştırmadan milli eğitime varıncaya dek tüm bakanlıklarımız bu konuda yekvücut oldu.İşi en başından bu yana büyük bir titizlikle ele alıyoruz. Bundan sonra da aynı hassasiyeti sürdüreceğiz." açıklamalarında bulundu.
    (Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank) 


    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/sanayi-ve-teknoloji-bakani-varank-medikal-urunlerde-karaborsaya-musaade-etmeyecegiz/1757771 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Pantherus IV 1 hf. en beğenilen
    Buyur müdahale et o zaman kardeş? Haftalar önce 5 lira olan şey şu an 70-80 lira. Boş konuşmak,atıp tutmak da, para hırsıyla her krizi fırsata çeviren ahlaksız zihniyetin bir parçasıdır.
    Buyur müdahale et o zaman kardeş? Haftalar önce 5 lira olan şey şu an 70-80 lira. Boş konuşmak,atıp tutmak da, para hırsıyla her krizi fırsata çeviren ahlak...
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    Yanıtla +34
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    Bizans Kargası 1 hf.
    Karaborsacılığı sizlerden öğrenecek değiliz demiş bakan.

    Kıbrısta 70 lik Yeni Rakı : 38,90 TL
    Türkiyede 70 lik Yeni Rakı : 152,50 TL.


    Sizlerden ala karaborsacı mı var? Sen devlet olarak vatandaşına örnek ol önce.İmam osurursa cemaat neler yapmaz.
    Karaborsacılığı sizlerden öğrenecek değiliz demiş bakan. Kıbrısta 70 lik Yeni Rakı : 38,90 TL Türkiyede 70 lik Yeni Rakı : 152,50 TL.
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    Yanıtla +26
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf.
    Patatese soğana çare buldularda bu kaldı.
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    BumberShoot (Oğuzhan Bilgen) 1 hf.
    Medikal malzemeler için tanzim çadırları açmanızı bekliyoruz
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    Rachsuchtig 1 hf.
    Müsade etmesen nolur millet işin yolunu bulmuş yurt dışına çıkar arada yakalanan oluyor tabi


    yenicaggazetesi.com.tr/...
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    kreat 1 hf.
    Müdahale etmeyeceğiz diye okudum. Niyeyse artık
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    DEMİRCİEFE (Onur demir) 1 hf.
    eczaneye sordum en ucuzu 40,00 tl.. 4,00 tl yı geçmemesi lazım..
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Biz neden göremiyorum?
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf.
    Ne söyleseler tersini düşünün.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf.
    Patatese soğana çare buldularda bu kaldı.
    Yanıtla +9
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    Bizans Kargası 1 hf.
    Karaborsacılığı sizlerden öğrenecek değiliz demiş bakan.

    Kıbrısta 70 lik Yeni Rakı : 38,90 TL
    Türkiyede 70 lik Yeni Rakı : 152,50 TL.


    Sizlerden ala karaborsacı mı var? Sen devlet olarak vatandaşına örnek ol önce.İmam osurursa cemaat neler yapmaz.
    Yanıtla +26
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    Vanished Man 1 hf.
    Yaptırım gücünüz mü var? Ne yapabilirsin? İthalat yapamazsın zaten üretim karşılamıyor.

    Ayrıca anlamadığım birşey var diyelim elimde bir mal var 10 lira almışım ve 15'e satıyorum ve kısa sürede piyasadaki talep inanılmaz artmış doğal olarak malı satış fiyatı artar. Ben salak mıyım ki 15 liraya satayım? 30-50-100 kaça satabilirsem satarım amacım kar etmek. Alıcı varsa satarım.

    Devlet eliyle bana şu kadara satacaksın diyemezsin. Ben bu malı satmamayı tercih edebilirim ya da yurtdışına satarım.
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    Pantherus IV 1 hf. en beğenilen
    Buyur müdahale et o zaman kardeş? Haftalar önce 5 lira olan şey şu an 70-80 lira. Boş konuşmak,atıp tutmak da, para hırsıyla her krizi fırsata çeviren ahlaksız zihniyetin bir parçasıdır.
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