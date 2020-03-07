Bakan Varank'tan maske açıklaması: Medikal ürünlerde karaborsaya müsaade etmeyeceğiz

2019-nCoV veya Covid 19 olarak bilinen, popüler ismiyle yeni tip koronavirüs ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada yoğun endişeye sebep oluyor. Virüsle temastan kaçınmak için pek çok vatandaş medikal maske gibi koruyucu malzemelerden yararlanıyor ve arz talebi karşılayamadığından dolayı pek çok bölgede artık insanlar medikal maske bulamıyor veya fahiş fiyatlara satın almak zorunda kalıyorlar.

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Ülkemizde de medikal maske kullanımı hızla yaygınlaşıyor ve rağbetle birlikte artmayan standart fiyatlarla, yeterli sayıda maskeye ulaşabilmek vatandaşların en büyük gayelerinden bir tanesi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada vatandaşları endişeye sürükleyen bu konuya da yer verdi.

Bakan Varank, konuyla ilgili "Medikal ve koruyucu malzemelerle ilgili olarak da üreticilerimizle koordine halindeyiz. Türkiye'deki ihtiyacın kat kat üstünde kurulu kapasitemiz var. Bunun için üretimin önemli bir kısmı zaten ihraç ediliyor. Vatandaşlarımızın gönlü müsterih olsun. Karaborsa oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Aynı zamanda yurt dışından alınan ara mamullerin yerli üretimi için de çalışmaları hızlandırdık. Üreticilerle Ar-Ge merkezlerini bir araya getiriyoruz. Böylece sahada kullanılan ve herkesin rahatlıkla erişebileceği daha da düşük maliyetli ürünlerin önü açılacak. Sağlıktan ticarete, sanayiden turizme, ulaştırmadan milli eğitime varıncaya dek tüm bakanlıklarımız bu konuda yekvücut oldu.İşi en başından bu yana büyük bir titizlikle ele alıyoruz. Bundan sonra da aynı hassasiyeti sürdüreceğiz." açıklamalarında bulundu.

(Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank)

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/sanayi-ve-teknoloji-bakani-varank-medikal-urunlerde-karaborsaya-musaade-etmeyecegiz/1757771

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