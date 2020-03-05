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    Koronavirüs 22 dakikalığına Türkiye’ye geldi

    İstanbul-Changi seferi yapan uçaktaki bir yolcuda koronavirüs tespit edildi. Virüslü hasta ve diğer yolcular Singapur'da karantinaya alındı. Hastanın yabancı uyruklu olduğu açıklandı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Koronavirüs 22 dakikalığına Türkiye’ye geldi
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    Singapur Sağlık Bakanlığı, 3 Mart tarihinde İstanbul-Changi seferi yapan TK54 sefer sayılı THY uçağıyla gelen yolcuda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Yolcunun yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

    Koronavirüs tespit edilen yolcu aktarmalı yolcu, transit yolcuydu. Londra’dan İstanbul’a geldi ve 22 dakika İstanbul Havalimanı’nda kaldıktan sonra Singapur’a giden uçağa bindi. Havalimanının büyüklüğü ve sürenin kısalığı dikkate alındığında yolcunun başka yere uğramadan doğrudan Singapur uçağına geçtiği tahmin ediliyor.

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    İstanbul-Singapur seferi yapan uçağın Türkiye’ye dönüş seferi iptal edildi. Singapur'da yapılan testlerde uçuş ekibi ve diğer yolcularda koronavirüs olmadığı tespit edildi. Uçak, sadece uçuş ekibiyle Türkiye’ye döndü. Dezenfekte işlemleri burada yapıldı.

    Singapur'da bugüne kadar 110 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi. Bugüne kadar koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı. Dünyada 95425 kişide koronavirüs vakası tespit edildi, 3286 kişi yaşamını yitirdi.

     

    Ekleme: Sağlık Bakanı'ndan açıklama

    Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twitter hesabından söz konusu yolcu hakkında açıklama paylaştı. 



    https://www.haberturk.com/koronavirus-coronavirus-istanbul-u-transit-gecti-haberler-2603977 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guest-F7CE7F94C 2 hf. en beğenilen
    Bu virüsün ülkemizde olmadığına inanan var mı? Dünyanın en gelişmiş ülkelerine bile sıçradı ama yol geçen hanı olan ülkemize sıçramadı mı? Bizim halkımız corona virüsü kaptığının farkında bile değildir, o hasta haliyle toplum içinde takılıyordur...
    Bu virüsün ülkemizde olmadığına inanan var mı? Dünyanın en gelişmiş ülkelerine bile sıçradı ama yol geçen hanı olan ülkemize sıçramadı mı? Bizim halkımız corona...
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    5 Yanıt Yanıtla +66
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    venomboy_85 2 hf. Guest-F7CE7F94C
    Şimdi biraz beyin jimnastiği yapalım. Mantık hatalarını bulalım.

    Ben ülkede virüs olduğuna inanmıyorum. Neden mi? Ülkede virüs olsa saklasalar hadi diyelim yayılmasın diye hastanelerde karantinada olur. Hastanede karantinada değil sokakta ise grip kadar kolay bulaşabilen bir virüs nasıl oluyorda kimseye bulaşıp yayılmıyor. Hastanelerimiz en ufak bir grip durumunda dahi acil bölümleri dolu olmakla birlikte, halkımızı aşağılarcasına "farkında bile değildir, toplum içinde takılıyordur" diyerek kendi kendinizi yalanlıyorsunuz. Bu kısımdaki hakaret size kalsın[:\-]

    Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde olması bizde de olacak anlamına gelmez. Niyet okuma yapmışsınız.[:\-]

    He bu kadar kolay yayılan/bulaşan bir virüsün bu zamana kadar bize gelmemesi başarıdan ziyade ciddi şanstır.

    Yol geçen hanı olan ülkemiz derken burada ülkeye giren çıkanın kontrol dışı olduğunu kastettiniz sanırsam. Yada bütün sınır karakolları ve havalimanlarında alınan önlemleri birebir operasyonel olarak biliyorsunuz. Bu konuda daha detaylı bilgi verirseniz hepimiz aydınlanırız.
    Yanıtla +13
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    ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 2 hf. Guest-F7CE7F94C
    koca afrikada sadece 4 ülkede vaka tespit edilmiş. Adamlardaki gelişmişliğe bakrmısın maşallah. bir afrika adar olamıyorlar
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    skater4 (Kaan Kaan) 2 hf. Guest-F7CE7F94C
    zamanında domuz gribi olduğu saklanmamıştı.Olsa bu da saklanmaz merak etme
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    BlackLead 2 hf.
    kimseye bulaşmadan da geri mi gitti?


    Ülkemiz okunmuş maşallah.
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    Erkka (Erdem Taş) 2 hf.
    Onca senedir uçağa binerim. 22 dakikalık transfer süresi hiç görmedim. Zaten uçaktan inmek o kadara mal oluyor.
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    Yorumlar (40) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Yorumlari gorunce cok guldum,turkiyeye geldi sakliyorlar :)deprem ve teror saldirilarindada bole sacmaliklar cikarmislardi.Misketmi la bu 3,5 eksilince kimse farkina varmasin
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    e_capkan (emre capkan) 1 hf.
    gelen uçaktan istanbulda inenlere ne oldu ?
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    -Blue- 2 hf. yeni yorumcu
    Aman ülkemizden uzak dursun
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    cabriyo (Emin Tuncer) 2 hf.
    1 ay türkiyede karantina olmalı acilen. birileri öldükten sonramı bunu yapacaklar. zaten önümüzdeki ay havalar ısınır risk azalır.
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    grafman09 (Coşkun Küçükkoç) 2 hf.
    Virüs bir sıçrar iki sıçrar, Türkiyede sıçrayamaz, Hey sen corana kork bizden :) Türke bulaştığını unutma, biz ki, atın ölümü arpadan olsun demişiz.. Corona ne ki !!
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    alito (A. Teyfik Görmez) 2 hf.
    Bizim hükümet Türkiye'de daha ne kadar göçmen olduğunu bilmiyor, virüs olup olmadığını nereden bilecek. Korona'nın burada hortlaması bence an meselesi.
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    DH Misafiri 2 hf.
    ya ne saçma düşüncelerin var ya.. virüs ülkeye gelmedi diye kendinden geçen, yanıp tutuşan adamlar var ve bunlardan birisin.. ölüm olsa duyulmayacak mı, bilinmeyecek mi? hayret bir şey ya..
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    Kaiserslautern34 (Kadir ) 2 hf.
    Pendikte ve beykozda küvez içinde insan taşıyorlar Walter White gibi giyinmiş doktorlar? Yanındakiler de korunmasız teyzeler amcalar. :) ulan akıl var mantık var bizim ülke hangi beladan kurtulmuş ta bu belaya bulaşmayacak. Hayır işin kötüsü ben o karantinayı gördüm, eğer bütün ülkede karantinalar böyleyse a geçmiş olsun yaprağı yedik.
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    Hendrik Johannes Cruijff (Çağatay ) 2 hf.
    Virüs çok şikayetçi tutunacak protein tanesi yokki hep karbonhidrat deposu bünyeler

    Et yiyen yok.
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    9490 kez okundu.
    34 kişi, toplam 40 yorum yazdı.

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