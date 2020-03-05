Koronavirüs 22 dakikalığına Türkiye’ye geldi

Singapur Sağlık Bakanlığı, 3 Mart tarihinde İstanbul-Changi seferi yapan TK54 sefer sayılı THY uçağıyla gelen yolcuda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Yolcunun yabancı uyruklu olduğu belirtildi.
Koronavirüs tespit edilen yolcu aktarmalı yolcu, transit yolcuydu. Londra’dan İstanbul’a geldi ve 22 dakika İstanbul Havalimanı’nda kaldıktan sonra Singapur’a giden uçağa bindi. Havalimanının büyüklüğü ve sürenin kısalığı dikkate alındığında yolcunun başka yere uğramadan doğrudan Singapur uçağına geçtiği tahmin ediliyor.İlginizi Çekebilir KKTC’ye koronavirüs bulaştı
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İstanbul-Singapur seferi yapan uçağın Türkiye’ye dönüş seferi iptal edildi. Singapur'da yapılan testlerde uçuş ekibi ve diğer yolcularda koronavirüs olmadığı tespit edildi. Uçak, sadece uçuş ekibiyle Türkiye’ye döndü. Dezenfekte işlemleri burada yapıldı.
Singapur'da bugüne kadar 110 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi. Bugüne kadar koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı. Dünyada 95425 kişide koronavirüs vakası tespit edildi, 3286 kişi yaşamını yitirdi.
Ekleme: Sağlık Bakanı'ndan açıklama
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twitter hesabından söz konusu yolcu hakkında açıklama paylaştı.
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Ben ülkede virüs olduğuna inanmıyorum. Neden mi? Ülkede virüs olsa saklasalar hadi diyelim yayılmasın diye hastanelerde karantinada olur. Hastanede karantinada değil sokakta ise grip kadar kolay bulaşabilen bir virüs nasıl oluyorda kimseye bulaşıp yayılmıyor. Hastanelerimiz en ufak bir grip durumunda dahi acil bölümleri dolu olmakla birlikte, halkımızı aşağılarcasına "farkında bile değildir, toplum içinde takılıyordur" diyerek kendi kendinizi yalanlıyorsunuz. Bu kısımdaki hakaret size kalsın[:\-]
Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde olması bizde de olacak anlamına gelmez. Niyet okuma yapmışsınız.[:\-]
He bu kadar kolay yayılan/bulaşan bir virüsün bu zamana kadar bize gelmemesi başarıdan ziyade ciddi şanstır.
Yol geçen hanı olan ülkemiz derken burada ülkeye giren çıkanın kontrol dışı olduğunu kastettiniz sanırsam. Yada bütün sınır karakolları ve havalimanlarında alınan önlemleri birebir operasyonel olarak biliyorsunuz. Bu konuda daha detaylı bilgi verirseniz hepimiz aydınlanırız.
Ülkemiz okunmuş maşallah.