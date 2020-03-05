Koronavirüs 22 dakikalığına Türkiye’ye geldi

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Singapur Sağlık Bakanlığı, 3 Mart tarihinde İstanbul-Changi seferi yapan TK54 sefer sayılı THY uçağıyla gelen yolcuda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Yolcunun yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Koronavirüs tespit edilen yolcu aktarmalı yolcu, transit yolcuydu. Londra’dan İstanbul’a geldi ve 22 dakika İstanbul Havalimanı’nda kaldıktan sonra Singapur’a giden uçağa bindi. Havalimanının büyüklüğü ve sürenin kısalığı dikkate alındığında yolcunun başka yere uğramadan doğrudan Singapur uçağına geçtiği tahmin ediliyor.

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İstanbul-Singapur seferi yapan uçağın Türkiye’ye dönüş seferi iptal edildi. Singapur'da yapılan testlerde uçuş ekibi ve diğer yolcularda koronavirüs olmadığı tespit edildi. Uçak, sadece uçuş ekibiyle Türkiye’ye döndü. Dezenfekte işlemleri burada yapıldı.

Singapur'da bugüne kadar 110 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi. Bugüne kadar koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı. Dünyada 95425 kişide koronavirüs vakası tespit edildi, 3286 kişi yaşamını yitirdi.

Ekleme: Sağlık Bakanı'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twitter hesabından söz konusu yolcu hakkında açıklama paylaştı.

https://www.haberturk.com/koronavirus-coronavirus-istanbul-u-transit-gecti-haberler-2603977

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