Bakanlık, e-ticaret yapan siteleri izleyecek

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Giderek büyüyen e-ticaret sitelerinin daha kolay bir şekilde takip edilebilmesi için Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi hayata geçecek. E-ticaret yapanların bilgileri bu sistemde kayıt altına alınacak. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne bilgi vermeyenlere 20 bin liraya varan para cezası kesilecek.





Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne gerçek ve tüzel tacirler, kamu nitelikli meslek kuruluşları ve ilgili kamu kuruluşları kaydolacak.





Alan adı, o alan adının sahip olduğu şirketin bilgileri, o alan üzerinden hangi ürünlerin satıldığı, hizmet sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, lojistik şirketler, ödeme şirketleri ve bankaların yani elektronik ticarete ilişkin bütün aktörlerin bilgileri bu sistemde yer alacak.

Kayıt Yapan Siteler Açıklanacak

Bildirim yükümlülüğü 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlayacak. Sisteme kayıt yapan siteler www.eticaret.gov.tr adresinden halkın bilgisine sunulacak. Site, henüz kullanıma sunulmadı.





Ticari SMS'ler için Onay Sistemi

Bakanlık, ticari amaçla gönderilen SMS'lerle ilgili şikayetlerinden artmasından dolayı Onay Yönetim Sistemi kurmak istiyor.

Firmalara yaklaşık 11 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı. Buna rağmen ticari SMS'lerin denetiminde sıkıntılar yaşanıyor. Bakanlığa iletilen 45 bin şikayetin yüzde 95'i ticari iletilerle ilgili. Bakanlığın kuracağı Onay Yönetim Sistemi ile ticari iletilere verilen onayların depolanacağı ve gönderilen SMS'lerin kayıt altına alınacağı bir sistem kurulması amaçlanıyor.