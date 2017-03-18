Bakırdan 100 kat daha fazla elektrik iletebilen madde geliştirildi

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Institute of Materials Science of Barcelona’da görevli olan bilim insanları yeni bir madde geliştirdiklerini duyurdular. “Eurotape” olarak isimlendirilen bu yeni madde, sıradan bakır tellerden 100 kat daha fazla elektrik iletebiliyor.

Süperiletken olarak sınıflandırılan ve sıfır dirence sahip olan Eurotape, araştırma ekibinin başında bulunan Xavier Obradors’un söylediğine göre elektriğin iletim biçimini tamamen değiştirebilir. Başlangıç aşamasında 600 metre uzunluğunda Eurotape üreten araştırmacılar, ilerleyen senelerde bu teknolojiyle yenilenebilir enerji kaynaklarının da daha etkili bir şekilde kullanılabileceğini düşünüyorlar.

Eurotape’in geliştirilmesiyle süperiletken maddelerin yaygınlaşacağı ve hatta yakın bir zamanda günlük hayatta kullandığımız cihazlarda bile yer almaya başlayacağı düşünülüyor. Bu özelliğe sahip olan donanımların kullanılması, telefonlarımız ve bilgisayarlarımız gibi cihazların minimum miktarda enerji tüketmesini sağlar ve ısınmayı en aza indirgerdi.

https://futurism.com/physicists-have-created-a-tape-that-is-100-times-more-conductive-than-copper/