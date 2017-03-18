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Bakırdan 100 kat daha fazla elektrik iletebilen madde geliştirildi

Bilim insanları, sıradan bakır tellerden 100 kat daha fazla elektrik iletebilen bir madde geliştirdiklerini duyurdular. Bu maddenin farklı alanlarda kullanılması düşünülüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Bakırdan 100 kat daha fazla elektrik iletebilen madde geliştirildi
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Institute of Materials Science of Barcelona’da görevli olan bilim insanları yeni bir madde geliştirdiklerini duyurdular. “Eurotape” olarak isimlendirilen bu yeni madde, sıradan bakır tellerden 100 kat daha fazla elektrik iletebiliyor.

Süperiletken olarak sınıflandırılan ve sıfır dirence sahip olan Eurotape, araştırma ekibinin başında bulunan Xavier Obradors’un söylediğine göre elektriğin iletim biçimini tamamen değiştirebilir. Başlangıç aşamasında 600 metre uzunluğunda Eurotape üreten araştırmacılar, ilerleyen senelerde bu teknolojiyle yenilenebilir enerji kaynaklarının da daha etkili bir şekilde kullanılabileceğini düşünüyorlar.

Eurotape’in geliştirilmesiyle süperiletken maddelerin yaygınlaşacağı ve hatta yakın bir zamanda günlük hayatta kullandığımız cihazlarda bile yer almaya başlayacağı düşünülüyor. Bu özelliğe sahip olan donanımların kullanılması, telefonlarımız ve bilgisayarlarımız gibi cihazların minimum miktarda enerji tüketmesini sağlar ve ısınmayı en aza indirgerdi.


https://futurism.com/physicists-have-created-a-tape-that-is-100-times-more-conductive-than-copper/ Yorum Yaz
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CoreXXX 2 yıl en beğenilen nefendim
nefendim

Bakır tel mi kaldı ya


Nükleer enerjinin 5 katı üretildi


m.iha.com.tr/...

bakır tel iletmek için yapılıyor elektrik üretmek için değil. nereden baktın habere ?
nefendimBakır tel mi kaldı yaNükleer enerjinin 5 katı üretildim.iha.com.tr/...
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2 Yanıt Yanıtla +56
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DigitalWorld 2 yıl pisrabbit
Önüne engel konulmadı.
Tesla bir para babasını sponsor olarak almıştı. Bu para babasına dedi ki "Dünyanın öbür ucuna mesaj yollayabileceksin kablosuz olarak". Ancak Tesla nın asıl amacı koyduğu bu kule ağları ile dünyaya kablosuz enerji sağlamak ve aynı anda metin görüntü ve ses iletmekti herkese.
Ancak lavuğun biri çıkıp okyanusun ötesine radyo sinyalini taşıdı ve Tesla nın sponsoru da "Zaten yapıldı" diyerek projeyi sonlandırdı. Tabi bunda Tesla nın amacının bedava enerji olduğunu öğrenmesi de olabilir.
Bu arada bu lavuk Radyonun mucidi olarak bilinir ancak bunu yaparken Tesla ya ait onlarca patenti kullanmıştır ki Tesla zaten çok çok önceleri onun yaptığı şeyi yapmıştı hatta dünyanın ilk uzaktan kumandalı aletini yapmıştı. Fuarda yaptığı gösteride izleyicilerin isteğine göre sudaki tekneyi hareket ettiriyordu. Bu dünyada bir ilkti ve zamanından çok ötede bir şeydi. O kadar yabancıydı ki insalara, izleyen herkes Tesla nın bunu zihin gücü ile yaptığını sanmıştı. Ahhh ne fuardı be hey gidi günler.

Hoş Tesla nın ölümünden yıllar sonra Radyonun mucidi ünvanı bu lavuktan alınıp teslaya iade edildi ama eşşek ölmüş sen ilaç getiriyorsun. Adam öldü hayatının projesi bitti. Sen iade etsen ne olur.
Ayrıca Edison dan kazık yiyen ve Edison'u teknoloji alanında yenip onun DC akımına tekmeyi bastığı için Tesla bir ödüle layık görüldü. Ne ödülüydü biliyor musun? "Edison Ödülü"
Doğal olarak "Dalga mı geçiyorsunuz lan AQ" düşüncesi ile ödülü almayı reddetmiştir.
Ayrıca elektrik enerjisini üretmek için yer çekimini kullanmak istemiyordu. Kullanacağı kaynak devasa hidroelektrik santralleri ve dünyanın manyetosferi idi.
Şimdi elektrik üreten motorun prensibi basittir. Bir mıknatısın etrafında bir iletken çevirirsiniz ve kablo üzerinde elektrik akımı oluşur. Şimdi yer kabuğu bir iletkendir. Dünyanın çekirdeği ise devasa bir mıknatıs gibidir. Dünyanın çekirdeği, magma ve kabuk farklı hızlarda döner. Yani kısacası devasa bir mıknatıs etrafında dönen devasa bir iletken vardır. O kadar fazla enerji üretilir ki bu dünya etrafında manyetosfer dediğimiz görünmez enerji kalkanını oluşturur. Şu an uzay istasyonu ve diğer uydular bu enerji alanı içindeler. Eğer bu kalkanın dışına çıkarlar ise kavrulurlar. Ya da en iyi ihtimalle tüm mürettebat aşırı radyasyon ile ölür.

Bu kalkan o kadar güçlü ki bizi milyonlarca yıldır gezegendeki tüm yaşamı küle çevirecek güneş patlamalarından korumuştur. Bir zamanlar Mars ın da nehirleri ve dünya gibi atmorferi olduğu düşünülüyor. Ancak belirli bir yerde manyetosferini kaybetmiş ve güneş rüzgarları atmosferi biçip gezegeni çorak bırakmış.
Önüne engel konulmadı.Tesla bir para babasını sponsor olarak almıştı. Bu para babasına dedi ki "Dünyanın öbür ucuna mesaj yollayabileceksin kablosuz olarak...
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4 Yanıt Yanıtla +28
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djkubi 2 yıl
bakırdan 100 kat daha iyi iletim sağlaması onu süperiletken yapmaz. Süperiletkenler neredeyse 0 kayıpla iletim sağlarlar ve bunu belirli sıcaklık aralıklarında yapabilirler.
bakırdan 100 kat daha iyi iletim sağlaması onu süperiletken yapmaz. Süperiletkenler neredeyse 0 kayıpla iletim sağlarlar ve bunu belirli sıcaklık aralıklarında ...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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merveyanar 2 yıl
iyi bi buluş teknolojinin önünü açacağa benziyor
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noblelion 2 yıl
@nefendim arkadaş olalım mı?
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yesil1026 2 yıl
Her zaman merak ettiğim bir gelişme ancak kaç derecede başardılar bunu acaba? Bildiğim kadarıyla süperiletkenliği yüksek basınçlar altında -90 derece civarlarına çıkarabildiler rekor olarak. O yüzden kullanım alanı "bakır kablo" gibi olamayacaktır. Oda sıcaklığında süperiletkenlik çoğu bilim insanının hayali. Ancak soğuk füzyon gibi ütopik duruyor maalesef.
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likeablex 2 yıl
Yaygınlaşsa umarım.
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axaxa 2 yıl
Enerji tasarrufu sağlanabilir.
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Rohanli_Theoden 2 yıl
Prof. Xavier yaptıysa doğrudur.
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kadirirdem 2 yıl
Altından sonra 2.olacak o zaman.
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WB 2 yıl
Heyt he adamlar marsa gitti hala kopru yol yapin

Avurpa bizi gisgani

2023 bor

Komur- nukleer santral, yenilenebilir enerji

Kapanis.



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stalker(1979) 2 yıl
Altın bakırdan daha iyi iletken diye duymuştum? Bu madde altından daha da iyi demek ki :)
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PurposeLess sinan 2 yıl
Bakır iletken elektriğin her aşamasında vardır. Bakırın aşırı pahalanmasından sonra iletim ve dağıtım şebekelerinde alüminyum iletkenler kullanılmaya başlandı. Bu geliştirilen iletken hayata gerçekleştirikebilirse, elektrik iletim için saç teli büyüklüğünde kablolar kullanılır, bu da enerji sektörü için bi devrim demektir, tıpkı fiber optik kablolar gibi.
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