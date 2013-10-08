Geçtiğimiz yılın sonlarında iOS platformu için yayınlanarak mobil cihazlara ilk adımını atan Baldur's Gate serisinin devam oyunu Baldur's Gate 2: Enhanced Edition'ın çıkış tarihi açıklandı.





PC, MAC, iOS ve Android platformları için hazırlanan oyun, 15 Kasım tarihinde oyuncularla buluşacak. 25$'lık bir fiyat etiketine sahip olması beklenen Baldur's Gate 2: Enhanced Edition'ın Shadows of Amn ve Throne of Bhaal gibi ek paketleri içereceği de gelen detaylar arasında.





Yenilenmiş grafikler ve aslına uygun olarak eklenen yeni içeriklerle Baldur's Gate serisine yeniden hayat veren Beamdog'un devam oyunuyla birlikte neler sunacağını ise, 15 Kasım tarihinde hep birlikte göreceğiz