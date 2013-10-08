Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Baldur's Gate 2: Enhanced Edition'ın çıkış tarihi açıklandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
475
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Baldur's Gate 2: Enhanced Edition'ın çıkış tarihi açıklandı
Geçtiğimiz yılın sonlarında iOS platformu için yayınlanarak mobil cihazlara ilk adımını atan Baldur's Gate serisinin devam oyunu Baldur's Gate 2: Enhanced Edition'ın çıkış tarihi açıklandı.

PC, MAC, iOS ve Android platformları için hazırlanan oyun, 15 Kasım tarihinde oyuncularla buluşacak. 25$'lık bir fiyat etiketine sahip olması beklenen Baldur's Gate 2: Enhanced Edition'ın Shadows of Amn ve Throne of Bhaal gibi ek paketleri içereceği de gelen detaylar arasında.

Yenilenmiş grafikler ve aslına uygun olarak eklenen yeni içeriklerle Baldur's Gate serisine yeniden hayat veren Beamdog'un devam oyunuyla birlikte neler sunacağını ise, 15 Kasım tarihinde hep birlikte göreceğiz

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl MSI GTX780 LIGHTNING "Oyun severlere özel" Hızlı ve Serin video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim