Baldur's Gate: Enhanced Edition, iPad için yayınlandı

Overhaul Games, efsane RPG serisi Baldu's Gate'in ''Baldur's Gate: Enhanced Edition'' adlı oyunu gecikmeli de olsa iPad kullanıcılarının beğenisine sundu.

Aslına bağlı kalınarak yeniden geliştirilen yapım, yeterli düzeydeki grafikleri, etkileyici seslendirmeleri ve dokunmatik ekran için yeninden düzenlenen kontrol yapısıyla kaliteli mobil oyunculara kaliteli bir oyun deneyimi yaşatmayı başarıyor. 80 saatlik bir oynanış süresi sunan yapım; 40'ın üzerinde sınıf, 100'ün üzerinde büyü, 150'den fazla büyülü öge, yeni karakteri ve başarılı RPG unsurlarıyla da doygun bir içerikle geliyor. Şu an için sadece İngilizce dil seçeneği sunan yapımın, güncellemeler ile birlikte yeni dil destekleri de kazanacağı belirtiliyor.

Aslında, 28 Kasım tarihinde Appstore'da yerini alması beklenen yapım, yaşanan bazı aksaklıklardan dolayı ertelenmek zorunda kalmış ve kısa bir erteleme süreci yaşamıştı. Bu sürecin ardından hataları gideren Overhaul Games, yapımı 17.99 TL'lik fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. Baldur's Gate: Enhanced Edition'a Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz. Yapımın iOS 6 ve üzeri yazılım sürümlerine sahip iPad'lerde çalışabildiğini belirtmekte fayda var.

https://itunes.apple.com/tr/app/id515114051?mt=8&partnerId=0