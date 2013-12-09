Baldur's Gate II: Enhanced Edition'ın iPad versiyonu Apple'ın onayına sunuldu

Halihazırda PC ve Mac için indirilebilir içerik olarak sunulan Baldur's Gate II: Enhanced Edition, yakın bir zamanda iPad'lerde de boy gösterecek.





Beamdog'dan Trent Oster'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Baldur's Gate II'nin iOS versiyonu Apple'ın onayına sunulmuş durumda. Oyun, her ne kadar Apple'ın onayına sunulmuş olsa da, henüz kesin bir çıkış tarihi verilmedi. Ancak, herhangi bir aksilik çıkmadığı süreçte Baldur's Gate tutkunlarının devam oyununu bu ay içerisinde iPad'lerinde oynamaları oldukça muhtemel.





Baldur's Gate'in masaüstü platformların yanı sıra, iPad için de yayınlanan ilk oyununa ise, aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.





https://twitter.com/TrentOster/status/409497275052724225