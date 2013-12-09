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Baldur's Gate II: Enhanced Edition'ın iPad versiyonu Apple'ın onayına sunuldu

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Baldur's Gate II: Enhanced Edition'ın iPad versiyonu Apple'ın onayına sunuldu
Halihazırda PC ve Mac için indirilebilir içerik olarak sunulan Baldur's Gate II: Enhanced Edition, yakın bir zamanda iPad'lerde de boy gösterecek.

Beamdog'dan Trent Oster'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Baldur's Gate II'nin iOS versiyonu Apple'ın onayına sunulmuş durumda. Oyun, her ne kadar Apple'ın onayına sunulmuş olsa da, henüz kesin bir çıkış tarihi verilmedi. Ancak, herhangi bir aksilik çıkmadığı süreçte Baldur's Gate tutkunlarının devam oyununu bu ay içerisinde iPad'lerinde oynamaları oldukça muhtemel.

Baldur's Gate'in masaüstü platformların yanı sıra, iPad için de yayınlanan ilk oyununa ise, aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.


https://twitter.com/TrentOster/status/409497275052724225 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
4lone 5 yıl
aaa 18 tl çok uygun ^^
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musAKka 5 yıl
BG2: EE'yi standart bir tablet oyunu olarak görmemek lazım. Özellikle Baldur's Gate hayranları için içerik de göz önünde tutulduğunda bu fiyatı hakedecek nadir oyunlardandır.
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Lord Melkor 5 yıl
Fiyat lens
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