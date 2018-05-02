Barış anlaşması Blockchain'de

Ryu Gi-hyeok adlı geliştirici, Kim Jong-un ve Moon Jae-in arasında imzalanan anlaşmayı Ethereum Blockchain’e kaydederek birçok defterde depolanmasını sağladı.

Anlaşma, şu an herkes tarafından erişilebilecek ve "sonsuza dek" saklanabilecek konumda.

Uzun yıllar süren gerginliğin ardından imzalanan barış anlaşmasının içeriğinde, Güney Kore ve Kuzey Kore’nin bölgedeki sorunları hafifletme ve savaş tehlikesini ortadan kaldırma hususlarında ortak çalışacakları belirtiliyor.

Bu önemli anlaşmanın Blockchain sisteminde yer alması; bu sistemin, artık politik anlaşmalar için de kullanılabileceğini gösteriyor. Blockchain üzerinden yapılacak anlaşmalar, neredeyse "hiç kaybolma riski taşımıyor" ve herkes tarafından erişilebilecek duruma geliyor.

https://cointelegraph.com/news/korean-peace-treaty-goes-live-on-ethereum-blockchain-forever