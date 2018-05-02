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Barış anlaşması Blockchain'de

Güney Kore ve Kuzey Kore arasında, Nisan 27’de, imzalanan ‘barış anlaşmasının’ detayları, Güney Koreli bir geliştirici tarafından Ethereum Blockchain’e kaydedildi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Barış anlaşması Blockchain'de
Ryu Gi-hyeok adlı geliştirici, Kim Jong-un ve Moon Jae-in arasında imzalanan anlaşmayı Ethereum Blockchain’e kaydederek birçok defterde depolanmasını sağladı. 
Anlaşma, şu an herkes tarafından erişilebilecek ve "sonsuza dek" saklanabilecek konumda. 
Barış anlaşması Blockchain'de
 
Uzun yıllar süren gerginliğin ardından imzalanan barış anlaşmasının içeriğinde, Güney Kore ve Kuzey Kore’nin bölgedeki sorunları hafifletme ve savaş tehlikesini ortadan kaldırma hususlarında ortak çalışacakları belirtiliyor. 
Bu önemli anlaşmanın Blockchain sisteminde yer alması; bu sistemin, artık politik anlaşmalar için de kullanılabileceğini gösteriyor. Blockchain üzerinden yapılacak anlaşmalar, neredeyse "hiç kaybolma riski taşımıyor" ve herkes tarafından erişilebilecek duruma geliyor. 

https://cointelegraph.com/news/korean-peace-treaty-goes-live-on-ethereum-blockchain-forever Yorum Yaz
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napolyon94 1 yıl
Guney kore kapitalizmi barisi bile ranta cevirmis.
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spenx01 1 yıl
internete pdf olarak koyun herkes erissin. serverin ucretini odeyin, hic silinmesin. blockchainé kaydedince ne oluyor ki?
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V4LKyR 1 yıl spenx01
Serverin olduğu binaya bir bomba atılır, ücretini ödesen dahi silinir. Blockchain'i silebilir misin peki? Bomba işler mi?
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sakulta8585 1 yıl
Fiyatlar artsa bari 😁
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