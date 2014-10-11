Barselona'daki bir tiyatro yüz tanıma teknolojisi ile gülme başına seyircilerden ücret alıyor





Yüz tanıma teknolojileri konusunda son yıllarda önemli adımlar atıldı ve gündelik kullandığımız mobil cihaz gibi aygıtlarda bizlere de sunuluyor. İspanya'da ise yüz tanıma teknolojisi farklı bir projenin parçası olmuş.





Barselona'daki Teatreneu tiyatrosu, seyircilerden giriş yerine gülüş başına ücret almayı amaçlamış. Bunun için koltukların arka kısmına iPad cihazları yerleştirilmiş. PayPerLaugh uygulaması ile ön kamera üzerinden seyircilerin gülüşleri tespit ediliyor ve oyun süresince her gülüş için 30 cent ücret kesiliyor. Seyirci oyun başına maksimum 24 Avro para ödüyor. Sistem ise bir ana panelden gerçek zamanlı olarak takip ediliyor.





Seyirci bu sayede oyunu beğenmediği ve gülmediği zaman para ödememiş oluyor. Tiyatro yeni projesi sayesinde büyük ilgi gördüğünü ve gelirlerde önemli bir artış yaşadığını belirtiyor. Proje İspanya'daki diğer tiyatrolarda da uygulanmaya başladı.





