Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Barselona'daki bir tiyatro yüz tanıma teknolojisi ile gülme başına seyircilerden ücret alıyor

4 yıl
343
1
52
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Barselona'daki bir tiyatro yüz tanıma teknolojisi ile gülme başına seyircilerden ücret alıyor

Yüz tanıma teknolojileri konusunda son yıllarda önemli adımlar atıldı ve gündelik kullandığımız mobil cihaz gibi aygıtlarda bizlere de sunuluyor. İspanya'da ise yüz tanıma teknolojisi farklı bir projenin parçası olmuş.

Barselona'daki Teatreneu tiyatrosu, seyircilerden giriş yerine gülüş başına ücret almayı amaçlamış. Bunun için koltukların arka kısmına iPad cihazları yerleştirilmiş. PayPerLaugh uygulaması ile ön kamera üzerinden seyircilerin gülüşleri tespit ediliyor ve oyun süresince her gülüş için 30 cent ücret kesiliyor. Seyirci oyun başına maksimum 24 Avro para ödüyor. Sistem ise bir ana panelden gerçek zamanlı olarak takip ediliyor. 

Seyirci bu sayede oyunu beğenmediği ve gülmediği zaman para ödememiş oluyor. Tiyatro yeni projesi sayesinde büyük ilgi gördüğünü ve gelirlerde önemli bir artış yaşadığını belirtiyor. Proje İspanya'daki diğer tiyatrolarda da uygulanmaya başladı.  



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nuttyumut 4 yıl
Bu kadar da paragöz olunmaz arkadaş :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metebyr 4 yıl
aman cem yılmaz görmesin :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 4 yıl metebyr
metebyr
aman cem yılmaz görmesin :D




5'e katlar artık kazancını
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 4 yıl
ilana yorum yapmak yerine. bizde nasıl olurdu konusu olmuş. ne ilginç milletiz biz yaw:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 4 yıl
Önümde böyle bi tablet olsa gözüm kendi resmime kayar durur, bişey anlamam ki tiyatrodan. Gizli kamera tarzı bişey olsaymış iyiymiş. Hayır bi de kocaman tablet koymuşlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zknbora 4 yıl
Bug buldular bile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nimotech 4 yıl
Türkiyede millet kar maskesi takıp gider

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savinelli 4 yıl
suratına gülmeyen standart duran bi maske tak alttan alta istediğin kadar gül sonra çıkarken ipad i de sök götür. tr de olursa başa gelebilecek birşey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Adamlar Ultimate Capitalist
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Fakırlığın lüzumu yok. 24 Avroyu basar, guler geçerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Üfler 4 yıl
parasız gitsen oraya seni soyarlar :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunus626emre 4 yıl
Bizim ülkede olsa gülmeyeni kapıda çevirip döverler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
343 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl MSI GTX 970 Gaming Twin Frozr V & Nvidia Maxwell 2.0 Video İnceleme 4 yıl Mobilite: Samsung Galaxy Alpha, Sony Xperia Z3v, Tesla Model S P85D ve dahası... 4 yıl Toshiba TransferJet Yüksek Hızlı Kablosuz Veri Aktarımı Video İnceleme 4 yıl HTC merak edilen soruları cevapladı "Özel röportaj" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim