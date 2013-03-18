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Başarılı fotoğraf düzenleme yazılımı Aviary, Windows 8 ve Windows RT sürümleri için yayınlandı

6 yıl
692
1
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Farklı platformalar için sunduğu başarılı fotoğraf düzenleme özellikleri ile bilinen Aviary uygulamasının Windows 8 ve Windows RT sürümleri yayınlandı.
Apple iOS ve Google Android işletim sistemleri üzerinde sade ve kullanışlı yapısı ile oldukça beğenilen uygulamalar arasında yer alan Aviary, şimdi de Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8 ve Windows RT sürümleri için ücretsiz olarak yayınlandı. Diğer işletim sistemlerinde olduğu gibi oldukça sadece bir yapıda olan program, fotoğraflar üzerinde, kesme, boyutlandırma, renk ayarlama, kontrast ayarlama, efekt ekleme, açı değiştirme, yazı ekleme, çizim gibi birçok ayarın ve fazlasının yapılmasına imkan sağlıyor.
Bütün düzenleme işlemlerinin hızlı ve eğlenceli bir şekilde yapılabildiği uygulamaya Windows Store üzerinden ücretsiz olarak ulaşarak, fotoğraflarınızı düzenlemeye başlayabilirsiniz.
http://apps.microsoft.com/windows/en-US/app/photo-editor/cdd22d88-c0c4-4fff-a741-fe5ea3692b22 
 

http://apps.microsoft.com/windows/en-US/app/photo-editor/cdd22d88-c0c4-4fff-a741-fe5ea3692b22 Yorum Yaz
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