Başarılı kur takip uygulaması XE Currency, Blackberry 10 için yayınlandı

Biraz ekonomiyle ilgisi olanların vazgeçemediği site ve uygulamaların başında gelen XE Currency, sonunda Blackberry 10 platformuna da merhaba dedi.

Web ortamının yanı sıra mobil platformlara da destek veren XE Currency, 180'den fazla para birimi desteği ve değerleri metallerdeki kur değişimlerini size anında yansıtıyor. Aynı anda 10 farklı para birimini çapraz kurlarını rahatlıkla takip etmenize imkan sunan programda, anlık değişimlerin yanı sıra kurların geçmiş dönemlerdeki değişimlerini de grafikler halinde görebiliyor ve analiz yapabiliyorsunuz.

Diğer platformlarda olduğu gibi ücretsiz olan XE Currency'nin Blackberry 10 için özel hazırlanan uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.