Başbakan: Rusya ile S-400 alımı için anlaşmaya vardık

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Başbakan Binali Yıldırım, Güney Asya ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 orta ve uzun menzilli hava savunma sistemi satın almasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzun bir süredir

Yıldırım, Rusya ile anlaşmaya varıldığını ve nihai kararı Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin vereceğini açıkladı.





Konuyla ilgili dün açıklama yapan Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatı konusunda yapılan müzakerelerin Rusya'nın jeopolitik ve stratejik çıkarlarına uygun olduğunu açıklamıştı.

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Mihayev, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatı konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Binali Yıldırım'ın açıklamaları sayesinde Türkiye tarafından da anlaşmanın sağlandığı duyurulmuş oldu.





Anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı. Resmi işlemler tamamlandıktan sonra Savunma Sanayii tarafından detaylı bir basın duyurusu yapılacaktır.

http://www.ntv.com.tr/turkiye/basbakan-yildirim-ucakta-sorulari-yanitladi,UlkzepKKaESxaPdePQC2RA