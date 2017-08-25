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Başbakan: Rusya ile S-400 alımı için anlaşmaya vardık

Uzun bir süredir devam eden Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri satın almasına ilişkin müzakerelerle ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım, tarafların anlaşmaya vardığını duyurdu.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Başbakan: Rusya ile S-400 alımı için anlaşmaya vardık
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Başbakan Binali Yıldırım, Güney Asya ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 orta ve uzun menzilli hava savunma sistemi satın almasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzun bir süredir

Yıldırım, Rusya ile anlaşmaya varıldığını ve nihai kararı Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin vereceğini açıkladı.


Konuyla ilgili dün açıklama yapan Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatı konusunda yapılan müzakerelerin Rusya'nın jeopolitik ve stratejik çıkarlarına uygun olduğunu açıklamıştı.

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Mihayev, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatı konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Binali Yıldırım'ın açıklamaları sayesinde Türkiye tarafından da anlaşmanın sağlandığı duyurulmuş oldu.


Anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı. Resmi işlemler tamamlandıktan sonra Savunma Sanayii tarafından detaylı bir basın duyurusu yapılacaktır.


http://www.ntv.com.tr/turkiye/basbakan-yildirim-ucakta-sorulari-yanitladi,UlkzepKKaESxaPdePQC2RA Yorum Yaz
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javaprof 1 yıl en beğenilen
Aynı haberi tekrar tekrar mı yapıyosunuz anlamadım ki bu haberi dh da 30 uncu görüşüm.
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BanKoliK_ÜyE 1 yıl RichesMen
Tabi canım zaten s400 denilen şey rusyada marketlerde ciklet rayonunun hemen yanında satılıyor.

Silah almak bir guruba bir bloka üye olmaktır öyle kolay kolay şunu istiyorum ver diye birşey olmaz olsa idi zaten HQ 9 füzeleri çoktan alınmıştı.
Bilgin olmadan fikrin olmasın. Ortaya azot çıkıyor ve azot sağlığa zararlıdır.
Madalyonun diğer yüzü, rusyada hazır s400 elinde bekliyormuş türkiye gelsede alsa diye. Adamın son teknoloji ürünü kendine düşman olan bir blok'un üyesine satsam diye gece dertlere düşüyormuş.
Bu ahmaklık ile konuya bakmakta vatanseverlik oluyormuş. He ya kaba etimin vatan severi...
Tabi canım zaten s400 denilen şey rusyada marketlerde ciklet rayonunun hemen yanında satılıyor.Silah almak bir guruba bir bloka üye olmaktır öyl...
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BanKoliK_ÜyE 1 yıl
2 aydır aynı mok gevelenip duruyorlar. Ama rusya halen anlaşmaya tam olarak varılamadı diyor ne iş?
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agent1453 1 yıl
Bu paraların yurt dışına verileceğine ufaktan da olsa kendimiz yapmaya başlamamız lazım.
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Krone 1 yıl
Her ay gündeme geliyor imzalar atıldı, atılacak vs. Bir türlü karar veremediler.
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xxxkingdom 1 yıl theJuDGe_41
Sen varya akepenin yaptığı insan hakları ihlallerini sürekli görmezden gelip , böyle başlıklar açarak gündemi değiştirmeye çalışıyorsun. Yok köprü yapılmış , yok yol yapılmış yok bilmem ne. Aman çok da umurumda. Ülkenin hapishanelerinde işkenceler yapılıyor , insan hakları olmuş 0 , kişisel yaşamın gizliliği tamamen ihlal edilecek uygulamalar yapılıyor , hadım işkencesi uygulamaya konulmus , sen ve senin gibiler de bunları görmezden gelip böyle başlıklar açsın. Yav he he diyorum sana.
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Tensi 1 yıl
Su S400'ler Amerikalilar 59 tane Tomahawk firlatip Suriye ussunu yerle bir ederken bir halta yaramayanlardan olmasin. Onlardansa sus diye saklariz depoda.
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Bluflame 1 yıl
biz adamların uçağını düşürdük, şimdi gidip hava savunma sistemi alıyoruz, kesin bize soba borusu olarak bilinen “export version” modelini satacaklar.
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Stadhouder 1 yıl Bluflame
Bluflame
biz adamların uçağını düşürdük, şimdi gidip hava savunma sistemi alıyoruz, kesin bize soba borusu olarak bilinen “export version” modelini satacaklar.

Bu zaten ruslarin hep yaptigi sey.Rusya sovyet zamanindan beri bu uygulamayi yapiyor ve en yakin muttefiklerine dahi urunu boyle satiyor
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simbolmina 1 yıl
yav bu komünistler teknoloji düşmanı değil miydi?
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GreyParrot 1 yıl
Beyler bakkaldan ekmek alınmıyor, her şey iyi giderse onay verildikten sonra o sistemin buraya gelmesi 1-2 yıldan erkenden olmaz.
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huseyincarnege 1 yıl
DEMEK rusunkini alıyoz artık
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Guest-71C700AC1 1 yıl
Ne S400 müş..
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ressi1 1 yıl
İki tarafta anlaştık diyor ama somut imza yok.
tr.sputniknews.com/...
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